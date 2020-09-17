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Disney ловко окупил стоимость фильма Мулан на фоне мирового скандала

17 сентября 2020, 14:01

Бюджет фильма Мулан у Disney составил 200 миллионов долларов, но благодаря статистике удалось установить, что компания уже отбила стоимость фильма и без показа в кино.

Мулан
Мулан 2020 / Disney

Новый фильм Disney Мулан, который оброс скандалами еще на съемках, уже получил значительную кассу за первый уикенд - по данным, сумма сборов превышает 250 миллионов долларов.

По данным пользователя Twitter Exhibitor Relations Co. со ссылкой на исследования компании 7Park Data, фильм Мулан получил 260 миллионов долларов с двойным стартом 4 и 10 сентября.

"Если эти новые данные аналитической исследовательской компании 7Park Data окажутся правдой, тогда у нас будет явный победитель во внутреннем королевском гуле, в котором участвовали Мулан и Довод. И это технический нокаут. Мулан: 260 миллионов долларов. Довод: 30 миллионов долларов", - пишет он в твиттере.

Также приводятся данные из исследования, согласно которым 29% пользователей Disney+ купили Мулан за 30 долларов. Читайте такжеМулан 2020 - рецензия на новый фильм Disney

Ранее Disney сообщала, что к стримингу подключены более 60 миллионов пользователей. Аналитики прикидывают, что примерно половина из них приходится на США (точной цифры компания не называла).

Путем нехитрых вычислений было установлено, что примерно у 9 миллионов профилей фильм приобретен. Таким образом, только на Disney+ касса составила около 261 миллиона долларов. И вся сумма отошла компании, делить с кинотеатрами ничего не надо, в то время, как бюджет с показа в кинотеатрах составил 37 миллионов долларов - Disney получила не больше 18 миллионов, если не считать, что в Китает кинотеатры забирают 75%.

Кроме того, аналитическая фирма Sensor Tower также сообщает, что в уикенд с 4 по 6 сентября в приложении Disney+ расходы пользователей выросли на 193%, что может говорить о единовременных покупках фильма Мулан.

Напомним, что руководство Disney впервые отреагировало на скандал с Мулан в Китае - в компании опасаются последствий.

Как ранее сообщал Главред, фильму Мулан объявили бойкот за пару дней до премьеры

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