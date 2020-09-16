Руководство Disney впервые отреагировало на скандал с Мулан

Фильм Мулан 2020 поставил Disney в опасное положение / Disney Studios

Фильм Мулан в Китае снимали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, известном во всем мире как "проблемный" для Китая, так как в нем коренное население было - уйгуры-мусульманы, что, если вкратце, не вписывается в политическую стратегию КПК с 1949 года.

Теперь кинокомпания Disney официально ввязалась в скандал вокруг этой международной проблемы из-за съемок фильма Мулан.

Ситуацию впервые прокомментировала финансовый директор Disney Кристин Маккарти, пишет издание Deadline.Читайте такжеФильму Мулан объявили бойкот за пару дней до премьеры

Топ-менеджерка подтвердила, что скандал вокруг ленты Мулан теперь будет иметь последствия для кинокомпании. Пока что проблема на уровне бойковов фильма, но как именно призывы к бойкотам скажутся на кассовых сборах, пока прогнозировать сложно.

Кроме того, Кристин попыталась оправдаться за то, что Disney поблагодарил власти Китая за съемки в Синьцзян-Уйгурском округе.

"Я не прогнозирую кассовые сборы, но это вызвало большую огласку. Я просто объясню контекст. На самом деле Мулан практически полностью был снят в Новой Зеландии. В попытке точнее передать уникальный ландшафт и географию Китая в фильме о том периоде мы снимали локации в 20 разных местах страны. Общеизвестно, что для того, чтобы снимать в Китае, нужно получить разрешение. Это разрешение исходит от центрального правительства. В фильмах принято упоминать национальные и региональные органы власти, выдавшие разрешения на съемки. Поэтому в титрах мы поблагодарили Китай и Новую Зеландию. Но это создало нам немало проблем", – заявила Кристин Маккарти.Читайте такжеМулан 2020 - рецензия на новый фильм Disney

Проблема созданных "лагерей для перевоспитания" мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе - камень преткновения международной политики. А также это проблема отношений США и Китая в контексте выполнения стратегии защиты прав человека США. Китай же требует не вмешиваться во внутреннюю политику страны. Эта проблема замешана в бесчисленных договорах и политических интригах, и является важным рычагом давления с обеих сторон.

Проблема Disney в том, что во время съемок "Мулан", полиция Китая разгоняла также и протестующих против заключения уйгуров в "лагеря перевоспитания". После одного из таких разгонов актриса, которая исполняет главную роль - Лю Ифэй публично поддержала действия силовиков. И благодарность Disney правительству выглядит неоднозначно.

Тем временем, волна негодования докатилась до США - уже и политики, такие как республиканец сенатор США Джош Хоули требуют отменить показ Мулан в стране и на стриминговых платформах.

Пока это единственный ответ Disney на массовые обвинения в сети.