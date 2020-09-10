Чудо Женщину и Дюну переносят из-за закрытых кинотеатров

Дюна / Warner Bros

Отдел дистрибуции Warner Bros решил продлить срок показа фильма Довод за счет того, что фильмы Чудо Женщина 1984 и Дюна выйдут еще на 1-2 месяца позже. Это связано с закрытыми из-за пандемии кинотеатрами в США.

Чудо Женщина 1984 может выйти в ноябре или даже позднем декабре, а Дюна - в 2021 году, пишет Deadline со ссылкой на свои источники.

По оценкам источников, в настоящее время кинотеатры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, на которые надеются дитсрибюторы, откроются только в начале октября - конце сентября, поэтому фильму Кристофера Нолана все равно нужно будет произвести большой фурор на этих рынках или, по крайней мере, приложить все усилия. Картина Чудо-женщина 1984 в данном случае не будет способствовать сборам Довода.

Напомним, что Чудо-Женщина должна выйти 1 октября 2020, а Дюна - 17 декабря.

Фильм Довод вышел в кино 27 августа, и обзор на него от Главреда можно почитать по ссылке.