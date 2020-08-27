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Мочи "Начало", начинай сначала: рецензия на фильм Тенет

27 августа 2020, 13:34

В украинский прокат вышел долгожданный новый фильм блокбастер Тенет режиссера Кристофера Нолана.

Постер фильма Тенет / Warner Bros.

У каждого крупного режиссера наступает момент, когда уровень успехов в прокате и авторитета у больших студий дает возможность выбить громадный бюджет и снять фильм, что называется, для себя, для фанатов и коллекционеров.

Для Кристофера Нолана таким фильмом, без сомнения, стал Тенет. Сам режиссер говорит, что вынашивал идею снять это кино приблизительно лет двадцать – то есть еще во времена, когда снимал свой сверхуспешный фильм Помни. С Тенетом же дело усугублялось еще тем, что был недоступен брат режиссера и его многолетний соавтор – Джонатан, который уже несколько лет занимается сверхпопулярным сериалом HBО Мир Дикого Запада. Посему Нолан-старший не только сам поставил фильм, но и написал сценарий – и, право слово, более сумбурного двухсот-счем-томиллионного фильма трудно припомнить даже киноманам со стажем.

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Сюжет пересказывать в принципе бесполезно – режиссер сделал все, чтобы запутать зрителя. Есть главный герой (безымянный, в титрах подписанный просто как Протагонист) – крутой спецагент, которого играет Джон Дэвид Вашингтон (Черный клановец). Есть его напарник Нил – не менее крутой спецагент и физик по совместительству (Роберт Паттинсон, играющий большую часть времени в жанре "Паттинсон эрогенных зон"). Есть злобный русский олигарх из Лондона (считай, уже классика) Андрей, у которого всегда есть план по уничтожению мира (Кеннет Брана – чуть ли не главный актер-режиссер по шекспировским пьесам в кино). Есть его несчастная упоительно-длинноногая жена Кэт, которую русский постоянно тиранит. Также в сюжете таинственные организации, подкравшаяся незаметно перспектива Третьей мировой, путешествия во времени. И так далее, et cetera.

Тенет

Нолан взял за основу шпионский боевик и нарубил для него громадный винегрет из шизофренического сюжета (в котором офигеют разбираться даже истовые поклонники научной фантастики), псевдонаучных идей, обильно сдобренных научными терминами (главная идея фильма: фарш все-таки возможно провернуть назад и восстановить мясо из котлет – то есть повернуть время вспять), шикарного, хоть и предельно странного экшена, видов европейских столиц (по большей части – Таллинна, который, к слову, в начале изображает даже Киев) и тревожной музыки (ею в этот раз занимался не маэстро Ханс Циммер, а Людвиг Йораннсон), и потрясающей операторской работы Хойте Ван Хойтема, который развернулся на всю мощь формата IMAX.

В общем, кино рекомендуется к просмотру в первую очередь фанатам творчества Нолана (причем вне трилогии о Бэтмена) и тем киноманам, которые на коронавирусном карантине соскучились по большим кинозалам и блокбастерам (но предупреждаю сразу: развлечение будет, и красивое, но в крайней степени специфическое – примерно как аттракцион с галлюцинациями).

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Тенет трейлер смотреть онлайн

Кристофер Нолан Роберт Паттинсон фильм кино
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