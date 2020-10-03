Премьеру Джейсма Бонда отложили второй раз

Джеймс Бонд не время умирать / Universal

Телекомпания Metro-Goldwyn-Mayer и Universal перенесли фильм Джеймс Бонд 25 на 2 апреля 2021.

Кинокомпания изменила дату выхода фильма Джеймс Бонд "Не время умирать" вечером 2 октября, пишет издание Deadline.

"Продюсеры MGM, Universal Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи объявили, что премьера "Не время умирать", 25-го фильма из серии о Джеймсе Бонде, будет отложен до 2 апреля, чтобы его увидела зрительская аудитория на всех мировых кинорынках. Мы понимаем, что задержка разочарует наших поклонников, но теперь мы с нетерпением ждем премьеры Не время умирать в следующем году", - говорится в заявлении студии.

Примечательно, что Джемс Бонд - был первый отложенный фильм из-за коронавируса, и создатели надеялись, что к ноябрю пандемия устаканится.

Сейчас премьеру Джеймса Бонда запланировали на дату выхода Форсажа 9 в 2021 году.