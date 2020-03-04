Премьеру фильма "Джеймс Бонд: Не время умирать" перенесли

Джеймс Бонд не время умирать - новая дата выхода / Universal

Премьеру 25 фильма про Джеймса Бонда под названием Не время умирать перенесли на ноябрь, сообщает The Hollywood Reporter.

Причиной решения Universal и MGM из-за письма фанатов из-а угрозы коронавируса.

Фанаты Джеймса Бонда опубликовали длинное письмо на сайте MI6 Headquarters, в котором просили перенести премьеру, чтобы избежать неприятных эксцессов с коронавирусом. По словам фанатом, они ждали столько лет, и еще пару месяцев потерпят до премьеры.

В Великобритании фильм Джейм Бонд выходит 12 ноября, а в США — 25. Это первая голливудская лента, выход которой отложили по такой причине. Изначально картина должна была появиться в прокате 9 апреля.

Ранее сообщалось, что композитора Джеймса Бонда уволили за пару месяцев до премьеры фильма.

Ранее нидерландские врачи предупредили, что проведения Евровидения 2020 могут перенести с мая из-за коронавируса.