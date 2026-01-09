Андрей Пятов воссоединился с экс-женой через год после развода

Кратко:
- Андрей и Юлия Пятовы развелись чуть больше года назад
- Сейчас пара и их общие дети на совместном отдыхе
Украинский футболист Андрей Пятов и его супруга Юлия осенью 2024 года объявили о расставании. Они были вместе 20 лет, за это время у пары появилось четверо детей.
Андрей и Юлия учатся сосуществовать вместе ради благополучия их общих наследников. На зимние каникулы пара даже воссоединилась на отдыхе, чтобы дети смогли провести время в атмосфере объединенной семьи.
Пятов в своем блоге в Instagram рассказал, что вместе с детьми отдыхает в Буковеле. Позже его экс-супруга опубликовала фото с этого же курорта - бывшие влюбленные и их дети остановились в одном отеле.
О персоне: Андрей Пятов
Андрей Пятов - украинский футболист, именитый вратарь. Бывший капитан национальной сборной Украины. Участник трех чемпионатов Европы и чемпионата мира 2006. Заслуженный мастер спорта Украины. Отец четверых детей, сообщает Википедия.
