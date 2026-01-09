Укр
Андрей Пятов воссоединился с экс-женой через год после развода

Анна Подгорная
9 января 2026, 00:24
Пятовы выбрали красивое место чтобы вновь побыть вместе.
Андрей Пятов с женой и детьми
Андрей Пятов развод - футболист поехал на отдых с детьми и экс-женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/piat30

Кратко:

  • Андрей и Юлия Пятовы развелись чуть больше года назад
  • Сейчас пара и их общие дети на совместном отдыхе

Украинский футболист Андрей Пятов и его супруга Юлия осенью 2024 года объявили о расставании. Они были вместе 20 лет, за это время у пары появилось четверо детей.

Андрей и Юлия учатся сосуществовать вместе ради благополучия их общих наследников. На зимние каникулы пара даже воссоединилась на отдыхе, чтобы дети смогли провести время в атмосфере объединенной семьи.

Пятов в своем блоге в Instagram рассказал, что вместе с детьми отдыхает в Буковеле. Позже его экс-супруга опубликовала фото с этого же курорта - бывшие влюбленные и их дети остановились в одном отеле.

Андрей Пятов с детьми
Андрей Пятов развод - футболист поехал на отдых с детьми и экс-женой / фото: instagram.com/piat30
Юлия Пятова
Юлия Пятова хвастается видами Буковеля / фото: instagram.com/piatova

Ранее Главред рассказывал, что Наталья Могилевская покинула Украину вместе с детьми и мужем. Это первая поездка украинской певица за границу за время полномасштабной войны.

Также украинский стронгмен Василий Вирастюк впервые показал своего пятого сына от молодой жены - на днях Ярославу исполнился один год. Прежде Вирастюк скрывал наследника.

О персоне: Андрей Пятов

Андрей Пятов - украинский футболист, именитый вратарь. Бывший капитан национальной сборной Украины. Участник трех чемпионатов Европы и чемпионата мира 2006. Заслуженный мастер спорта Украины. Отец четверых детей, сообщает Википедия.

