Андрей Пятов воссоединился с экс-женой через год после развода

Пятовы выбрали красивое место чтобы вновь побыть вместе.

https://glavred.info/starnews/andrey-pyatov-vossoedinilsya-s-eks-zhenoy-cherez-god-posle-razvoda-10730684.html Ссылка скопирована

Андрей Пятов развод - футболист поехал на отдых с детьми и экс-женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/piat30

Кратко:

Андрей и Юлия Пятовы развелись чуть больше года назад

Сейчас пара и их общие дети на совместном отдыхе

Украинский футболист Андрей Пятов и его супруга Юлия осенью 2024 года объявили о расставании. Они были вместе 20 лет, за это время у пары появилось четверо детей.

Андрей и Юлия учатся сосуществовать вместе ради благополучия их общих наследников. На зимние каникулы пара даже воссоединилась на отдыхе, чтобы дети смогли провести время в атмосфере объединенной семьи.

видео дня

Пятов в своем блоге в Instagram рассказал, что вместе с детьми отдыхает в Буковеле. Позже его экс-супруга опубликовала фото с этого же курорта - бывшие влюбленные и их дети остановились в одном отеле.

Андрей Пятов развод - футболист поехал на отдых с детьми и экс-женой / фото: instagram.com/piat30

Юлия Пятова хвастается видами Буковеля / фото: instagram.com/piatova

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Наталья Могилевская покинула Украину вместе с детьми и мужем. Это первая поездка украинской певица за границу за время полномасштабной войны.

Также украинский стронгмен Василий Вирастюк впервые показал своего пятого сына от молодой жены - на днях Ярославу исполнился один год. Прежде Вирастюк скрывал наследника.

Читайте также:

О персоне: Андрей Пятов Андрей Пятов - украинский футболист, именитый вратарь. Бывший капитан национальной сборной Украины. Участник трех чемпионатов Европы и чемпионата мира 2006. Заслуженный мастер спорта Украины. Отец четверых детей, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред