Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Вы узнаете:
- Почему масло и сливочное масло не всегда лучший выбор для яичницы
- Какой необычный ингредиент делает блюдо более хрустящим и ароматным
Несмотря на то, что яичница считается одним из самых простых блюд для завтрака, опытные повара продолжают спорить, на чем ее лучше жарить.
Традиционные варианты — подсолнечное масло или сливочное масло — все чаще подвергаются критике, ведь специалисты отмечают, что они не всегда полезны для организма и могут влиять на уровень холестерина.
Новый старый метод: без масла, но со вкусом
В то время как часть хозяек выбирает сухую сковороду, британское издание Express обратило внимание на другой, значительно более ароматный способ. Эксперты советуют готовить яичницу на беконе. Сначала кусочки обжаривают до румяности, а затем в вытопленном жире готовят яйца.
По отзывам тех, кто уже попробовал этот метод, блюдо получает хрустящую корочку, легкий копченый аромат и "классический" вкус, который многие помнят еще с детства. Именно так, говорят пользователи сети, готовили их бабушки.
Полезно ли это?
Несмотря на восторг от вкуса, сторонники здорового питания признают: бекон — не лучшая альтернатива для ежедневного меню. Однако как редкое гастрономическое удовольствие такой способ вполне имеет право на существование.
Как приготовить яичницу на беконе
- Разогрейте сковороду до средней температуры.
- Выложите ломтики бекона и обжарьте их до желаемой румяности.
- Уберите бекон или оставьте его - в зависимости от того, хотите ли вы подать его вместе с яйцами.
- Вбейте яйца в вытопленный жир, посолите и поперчите.
- Дождитесь, пока белок схватится, после чего по желанию переверните яйца, чтобы получить хрустящую корочку.
Блюдо получается сытным, ароматным и удивительно простым в приготовлении. И хотя такой завтрак вряд ли станет ежедневной привычкой, иногда можно позволить себе маленькую кулинарную слабость.
Интересное по теме:
- Яичница будет в разы вкуснее, если добавить один простой ингредиент: секрет шеф-повара
- Как сварить яйца так, чтобы они легко чистились: секретный лайфхак
- Один ингредиент меняет все: лучший способ приготовления идеальной яичницы – вкус поражает
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред