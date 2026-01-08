Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Если часто употреблять яичницу, приготовленную на растительных жирах, человек может столкнуться с повышенным уровнем холестерина и другими проблемами.

Почему масло и сливочное масло не всегда лучший выбор для яичницы

Какой необычный ингредиент делает блюдо более хрустящим и ароматным

Несмотря на то, что яичница считается одним из самых простых блюд для завтрака, опытные повара продолжают спорить, на чем ее лучше жарить.

Традиционные варианты — подсолнечное масло или сливочное масло — все чаще подвергаются критике, ведь специалисты отмечают, что они не всегда полезны для организма и могут влиять на уровень холестерина.

Новый старый метод: без масла, но со вкусом

В то время как часть хозяек выбирает сухую сковороду, британское издание Express обратило внимание на другой, значительно более ароматный способ. Эксперты советуют готовить яичницу на беконе. Сначала кусочки обжаривают до румяности, а затем в вытопленном жире готовят яйца.

По отзывам тех, кто уже попробовал этот метод, блюдо получает хрустящую корочку, легкий копченый аромат и "классический" вкус, который многие помнят еще с детства. Именно так, говорят пользователи сети, готовили их бабушки.

Полезно ли это?

Несмотря на восторг от вкуса, сторонники здорового питания признают: бекон — не лучшая альтернатива для ежедневного меню. Однако как редкое гастрономическое удовольствие такой способ вполне имеет право на существование.

Как приготовить яичницу на беконе

Разогрейте сковороду до средней температуры.

Выложите ломтики бекона и обжарьте их до желаемой румяности.

Уберите бекон или оставьте его - в зависимости от того, хотите ли вы подать его вместе с яйцами.

Вбейте яйца в вытопленный жир, посолите и поперчите.

Дождитесь, пока белок схватится, после чего по желанию переверните яйца, чтобы получить хрустящую корочку.

Блюдо получается сытным, ароматным и удивительно простым в приготовлении. И хотя такой завтрак вряд ли станет ежедневной привычкой, иногда можно позволить себе маленькую кулинарную слабость.

