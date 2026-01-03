Яичница будет в разы вкуснее, если добавить один простой ингредиент: секрет шеф-повара

Стоит добавить всего один ингредиент, который есть в холодильнике, чтобы приготовить нежную и действительно вкусную яичницу.

Секрет идеальной яичницы - нужно добавить всего один ингредиент / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Яичница - одно из самых простых и популярных блюд, которое готовят каждый день. Однако даже такое простое блюдо может быть разным по вкусу и текстуре. Иногда оно получается слишком влажным, иногда жестким или даже резиновым.

Чтобы сделать его нежным, воздушным и действительно кремовым, щеф-повара рекомендуют добавить один ингредиент, который почти всегда есть в холодильнике, отмечает Express.

Как правильно приготовить яичницу

Секрет заключается не в сливках или молоке, как часто считают. Наоборот, их добавление может испортить структуру блюда, сделав его тяжелым и не слишком приятным на вкус. Ключ к идеальной яичнице - сливочное масло. Именно оно придает яйцам нежность, насыщенный вкус и нужную кремовость.

Сначала растопите небольшой кусочек сливочного масла на слабом огне. Затем разбейте яйца в миску и слегка взбейте их вилкой или венчиком. Перелейте смесь на сковороду с растопленным маслом. Используйте силиконовую лопатку, чтобы постоянно перемешивать яйца, втягивая уже схваченные части к центру.

Рекомендуем готовить яичницу на слабом огне. Это позволит яйцам оставаться нежными и не превратиться в жесткую или резиновую массу. Снимите яичницу с плиты еще до того, как она будет выглядеть полностью готовой - остаточное тепло доведет ее до нужной консистенции. Соль лучше добавлять в конце, чтобы избежать чрезмерной плотности и сохранить нежность блюда.

