Почему вареные яйца нельзя бросать в холодную воду: ответ удивит

Главред расскажет, как правильно охлаждать вареные яйца, чтобы они получались максимально вкусными.

Можно ли бросать вареные яйца в холодную воду - простое объяснение / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему горячие вареные яйца нельзя ставить в холодную воду

Как правильно охлаждать яйца

Вареные яйца - идеальное дополнение любого завтрака, салатов или других холодных блюд. Обычно, хозяйки заливают вареные яйца холодной водой - мол, так они лучше чистятся. Однако, профессиональные повара никогда этого не делают. Главред, со ссылкой на ТСН расскажет, почему недопустимо заливать только что приготовленные яйца холодной водой.

Почему горячие вареные яйца нельзя ставить в холодную воду

Эксперты отмечают, что резкие температурные колебания - главные враги для яиц.

Оказывается, если вареные яйца залить холодной водой сразу после приготовления, они потеряют нежность, белок станет "резиновым", а желток - сероватым, к тому же, с металлическим привкусом. Это происходит из-за резкого перепада температур.

Чтобы яйца были вкусными и не испортить себе завтрак, лучше не ставить готовые яйца в холодную воду.

Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

Как правильно охлаждать приготовленные яйца

После того, как яйца приготовятся, просто нужно снять кастрюлю с огня и оставить их в горячей воде на несколько минут.

Далее слейте часть кипятка и добавьте немного теплой воды. После уже можно постепенно добавлять прохладную воду, снижая температуру.

"Такой метод охлаждения позволяет сохранить текстуру, вкус и внешний вид вареных яиц. В ресторанах это золотой стандарт, который гарантирует идеальный результат", - говорится в материале.

