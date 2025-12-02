Почему нельзя выливать молоко в раковину: эксперты назвали неочевидную причину

Вы узнаете:
- Почему забивается канализация
- Что не стоит туда выливать
Забитая канализация - распространенная проблема во многих домах. Однако, мало кто понимает, что это возникает из-за того, что некоторые продукты туда выливать нельзя.
Главред решил разобраться, какие продукты нельзя выливать в раковину.
Можно ли выливать молоко в раковину
Эксперты Daily Mail говорят, что многие люди неправильно утилизируют остатки молока, когда выливают его в раковину.
"Молоко имеет высокое содержание жира, а это значит, что оно может привести к засорению, как и другие жиры, масла и смазки", - говорится в сообщении.
Также следует избегать выливания молочных продуктов в раковину, среди которых горячий шоколад, чай и кофе с молоком.
Как правильно выбрасывать молоко
По словам экспертов, лучше всего выливать остатки молока в неперерабатываемый контейнер и выбрасывать его в мусорник. Также старое молоко можно использовать как компост или естественное удобрение.
Что не стоит выливать в раковину
Кроме молока и напитков на молочной основе, эксперты советуют не выбрасывать в канализацию "мясные соки", которые содержат много жира. Кроме того, стоит не выливать масло, а именно подсолнечное, оливковое, рапсовое или растительное.
"Повседневные привычки, такие как смывание остатков пищи, масла и жирных жидкостей в раковину или смывание салфеток, могут непреднамеренно привести к засорению труб", - говорится в сообщении.
Как сохранить канализацию чистой
Чтобы канализация оставалась чистой, стоит выскребать остатки пищи из грязной посуды, кастрюль или кухонных принадлежностей и выбрасывать их в мусорник или контейнер для пищевых отходов.
Также убедитесь, что в сливе установлена корзина-фильтр, которая улавливает остатки пищи и не позволяет им попадать в канализацию.
Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
