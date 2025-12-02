Почему нельзя выливать молоко в раковину: эксперты назвали неочевидную причину

Многие продукты, которые на первый взгляд кажутся безобидными, могут забить раковину.

Забитая канализация - распространенная проблема во многих домах. Однако, мало кто понимает, что это возникает из-за того, что некоторые продукты туда выливать нельзя.

Главред решил разобраться, какие продукты нельзя выливать в раковину.

Можно ли выливать молоко в раковину

Эксперты Daily Mail говорят, что многие люди неправильно утилизируют остатки молока, когда выливают его в раковину.

"Молоко имеет высокое содержание жира, а это значит, что оно может привести к засорению, как и другие жиры, масла и смазки", - говорится в сообщении.

Также следует избегать выливания молочных продуктов в раковину, среди которых горячий шоколад, чай и кофе с молоком.

Как правильно выбрасывать молоко

По словам экспертов, лучше всего выливать остатки молока в неперерабатываемый контейнер и выбрасывать его в мусорник. Также старое молоко можно использовать как компост или естественное удобрение.

Что не стоит выливать в раковину

Кроме молока и напитков на молочной основе, эксперты советуют не выбрасывать в канализацию "мясные соки", которые содержат много жира. Кроме того, стоит не выливать масло, а именно подсолнечное, оливковое, рапсовое или растительное.

"Повседневные привычки, такие как смывание остатков пищи, масла и жирных жидкостей в раковину или смывание салфеток, могут непреднамеренно привести к засорению труб", - говорится в сообщении.

Как сохранить канализацию чистой

Чтобы канализация оставалась чистой, стоит выскребать остатки пищи из грязной посуды, кастрюль или кухонных принадлежностей и выбрасывать их в мусорник или контейнер для пищевых отходов.

Также убедитесь, что в сливе установлена корзина-фильтр, которая улавливает остатки пищи и не позволяет им попадать в канализацию.

