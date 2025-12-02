Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Под полом дома - целая "река": мужчина во время ремонта обнаружил лужу под бетоном

Виталий Кирсанов
2 декабря 2025, 13:51
42
Необычная находка вызвала бурное обсуждение на популярном форуме.
Американец обнаружил лужу в 25 сантиметрах ниже уровня пола своего дома
Американец обнаружил лужу в 25 сантиметрах ниже уровня пола своего дома / коллаж: Главред, фото: reddit

Кратко:

  • Американец обнаружил лужу в 25 сантиметрах ниже уровня пола своего дома
  • Такое количество воды может говорить о высоком уровне грунтовых вод

Житель США, решив установить в полу подвала встроенный сейф, случайно обнаружил под своим домом скрытый водный карман. Он оказался настолько большим, что пользователи соцсетей его уже назвали его "подземной рекой". Необычная находка вызвала бурное обсуждение на популярном форуме Reddit и заставила самого домовладельца задуматься о состоянии дренажа в его доме.

Пользователь u/paindrp рассказал, что вскрыл аккуратный участок цементного пола, ожидая увидеть плотный бетонный фундамент. Вместо этого он обнаружил лужу чистой воды примерно в 25 сантиметрах ниже уровня пола.

видео дня

"Я устанавливал сейф в полу, и под моим подвалом течет настоящая река. Я вообще не вижу никаких труб. Нормально ли, что грунтовых вод так много?" - написал он.

Пост мгновенно стал вирусным, собрав более 5,4 тыс. лайков и множество комментариев, от серьезных до откровенно юмористических.

Часть комментаторов предупредила, что такое количество воды может говорить о высоком уровне грунтовых вод или о проблемах с дренажной системой.

"Если вода не поднимается, то, вероятно, это не протечка. Возможно, дом ниже уровня грунтовых вод или дренаж просто не справляется", - отметил один из участников обсуждения.

Сам владелец дома ответил, что здание действительно находится глубоко под землей, а состояние дренажных систем "могло бы быть и лучше". Он также признался, что давно собирался прочистить желоба. Но были и те, кто воспринял ситуацию с юмором:

"Купите водонепроницаемый сейф", "Поздравляю, у вас бесплатный крытый бассейн", - посоветовал один пользователь.

Один из комментаторов даже рассказал похожую историю. Его дом, построенный сто лет назад, тоже стоит над подземным потоком, а насос, как выяснилось, откачивал воду из соседнего дома.

Другие интересные новости

Муж и жена решили сделать ремонт в своем доме, однако строители обнаружили находку, от которой новые владельцы дома были шокированы.

Во время очередного будничного похода в секонд-хенд блогер Даниэль нашла ничто иное, как настоящий дизайнерский трофей. Речь идет о джемпере от знаменитого бренда Ralph Lauren.

Владелица старинного дома Амелия, известная в социальных сетях как "Амелия с привидениями", была крайне удивлена, когда наткнулась на загадочную находку под досками пола своего 250-летнего жилища.

Читайте также:

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ремонт Reddit интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Анкара вонзила нож в экономику РФ: Reuters раскрыло, на какой шаг пошел Эрдоган

Анкара вонзила нож в экономику РФ: Reuters раскрыло, на какой шаг пошел Эрдоган

13:45Мир
Быстрее, чем казалось многим: в Раде назвали дату окончания войны

Быстрее, чем казалось многим: в Раде назвали дату окончания войны

13:20Война
Раскрыты детали переговоров в США: была информация, которую нельзя было сообщать по телефону

Раскрыты детали переговоров в США: была информация, которую нельзя было сообщать по телефону

12:55Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Может погубить почву: опилки каких деревьев нельзя использовать для мульчи

Может погубить почву: опилки каких деревьев нельзя использовать для мульчи

Последние новости

14:37

Конфеты "Ромашка": как появилось название и почему современный вкус уже не тот

14:12

"Очень скучаю": избранник Денисенко поделился личным признанием о семье

14:11

Меняет представление о планете: ученые нашли скрытый секрет в центре ЗемлиВидео

13:58

Главная причина неприятного запаха: какую деталь в авто водители забывают мыть

13:51

Под полом дома - целая "река": мужчина во время ремонта обнаружил лужу под бетоном

"Пленки Уиткоффа" слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа«Пленки Уиткоффа» слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа
13:45

Анкара вонзила нож в экономику РФ: Reuters раскрыло, на какой шаг пошел Эрдоган

13:40

Сумской главная улица Харькова была не всегда: в честь кого ее назвали большевики

13:33

"Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи

13:20

Быстрее, чем казалось многим: в Раде назвали дату окончания войны

Реклама
12:55

Раскрыты детали переговоров в США: была информация, которую нельзя было сообщать по телефону

12:50

Заменит "Оливье" и "Шубу": королевский салат на праздничный стол

12:46

Дроны атаковали важную цель: пламя охватило ценные объекты в РФ, звучат взрывы

12:39

Цветут как сумасшедшие: натуральная подкормка за минуту для любых цветов

12:35

ВСУ пошли в мощную контратаку, отбиты сверхважные позиции - военный

12:32

Войска РФ подняли российский флаг в Покровске - в ВСУ сделали заявление

12:29

"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про разводВидео

12:28

Убийство Фарион и Парубия: СМИ сообщили о задержании иностранного инструктора

12:08

Ценные элементы российской ПВО поражены: ГУР осуществило блестящую атакуВидео

11:54

В Кремле назвали условия окончания войны перед переговорами с Уиткоффом

11:46

Ирина Билык обратилась к возлюбленному и удивила признанием

Реклама
11:38

Европейский Центробанк отказался поддержать выдачу Украине €140 млрд из активов РФ - FT

11:37

Экс-чиновника Андрея Задираку ждет экстрадиция из Греции из-за земельных схем в Украине - СМИ актуально

11:24

США рискуют "открыть ящик Пандоры", если признают Крым и Донбасс российскими - политолог

11:14

"Не ждите" 19-летняя невеста Лепса объявила об отмене свадьбы

10:55

Россия готовит новые массированные удары - названы объекты, что станут целью атак

10:50

Почему 3 декабря нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

10:48

Китайский гороскоп на завтра 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

10:40

Под угрозой — большие города: к 2100 году под воду может уйти часть Украины

10:38

Тысячи людей без света, бушевал пожар: РФ атаковала энергетику Одесской областиФото

10:22

"Буду как папа": сын Горбунова и Осадчей определился с будущей профессией

10:07

Пять самых умных знаков зодиака: кто обладает природной гениальностью

09:59

Гороскоп на завтра 3 декабря: Львам - непростые моменты, Водолеям - интересный вечер

09:46

ЕС не может стать геополитическим игроком, который закончит войну в Украине – Bloomberg

09:33

Тарас и Елена Тополи обрывают последние связи после сообщения о разводе - детали

09:22

Это не переговоры о мире: эксперт сказал, чего на самом деле хочет Путин

09:15

"Решила сообщить": Анна Сагайдачная высказалась о третьей беременности

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 декабря (обновляется)

08:49

Украинке удалось выиграть суд при помощи ChatGPTВидео

08:47

РФ отклонит мир: ISW сказал, почему Кремль не обсуждает встречу Путина и Уиткоффа

08:30

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Реклама
08:12

Путин подождет, пока Киев примет его условия - ABC News

08:00

Опасные игры США: раздел Украины могут узаконить на десятилетиямнение

07:57

Кубань накрыла атака БПЛА: дроны заметили над портом и НПЗВидео

07:17

Трамп направил в РФ нетипичную команду переговорщиков: каких результатов ждать

06:10

Чего ждать от переговоров Уиткоффа и Путинамнение

05:57

"Орали на меня": на онкобольную Симоньян вызверились медработники

05:24

Как отмыть деревянную кухонную доску от грязи и неприятного запаха - лайфхак

04:30

Трех знаков зодиака ждет феерическое везение - список избранников Вселенной

04:03

Не рискуйте удачей: что нельзя ставить на праздничный стол в год Огненного Коня

03:30

Год откровений и обновления: мистический Таро-прогноз для Дев на 2026-йВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять