Когда авто с 'мигалками' можно не пропускать: водителям назвали три случая

Бывают случаи, когда мигалка на автомобиле не дает никакого приоритета на дороге.

На украинских дорогах часто можно встретить автомобили с проблесковыми маячками. Они бывают разного цвета и размещаются на определенных транспортных средствах. Но пропускать их не всегда нужно.

Что означают проблесковые маячки на авто

Издание Твоя машина рассказывает, что некоторые водители, увидев проблесковые маячки любого цвета теряются и сразу же уступают дорогу. Однако, есть три случая, когда мигалка не дает никакого приоритета.

Авто с какими мигалками пропускать не обязательно:

Желтые или оранжевые маячки. Такой цвет "мигалки" устанавливается на крупногабаритной или коммунальной технике. Они носят лишь предупредительный характер и не требуют от водителя никаких действий.

Такой цвет "мигалки" устанавливается на крупногабаритной или коммунальной технике. Они носят лишь предупредительный характер и не требуют от водителя никаких действий. Зеленые маячки. Эти сигналы используются для обозначения движения колонны. Это может быть как военная, так и гражданская колонна. Если ее не сопровождает машина полиции с синими или красными маячками, то приоритета у них нет.

Эти сигналы используются для обозначения движения колонны. Это может быть как военная, так и гражданская колонна. Если ее не сопровождает машина полиции с синими или красными маячками, то приоритета у них нет. Белые маячки. Такие сигналы можно встретить на машинах инкассации. Они также используются для привлечения внимания, однако ни к чему не обязывают окружающих.

Какие авто с мигалками нужно пропускать

Стоит заметить, что обязательно пропускать нужно автомобили спецтранспорта полиции, скорой помощи, ГСЧС, которые оборудованы маяками синего или красного цвета.

Если этого не сделать, то можно получить штраф до 3400 гривен по статье 122 КУоАП.

Какая разница между синими и красными проблесковыми маячками

Эксперт по ПДД Андрей Маринин в своем видео рассказал о разнице в требованиях к водителю при появлении транспортного средства с синими или красными проблесковыми маячками.

По его словам, в случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства.

В то же время, он добавил, если на транспортном средстве включены проблесковые маячки синего и красного или только красного цвета, водители других транспортных средств обязаны остановиться у правого края проезжей части.

Что означают синие и красные проблесковые маячки - видео:

