Укрэнерго больше не указывает количество очередей отключений света: эксперт назвал причину

Инна Ковенько
17 декабря 2025, 17:28
Причиной стала очень разная энергетическая ситуация в регионах.
Почему Укрэнерго больше не указывает количество очередей отключений света
Почему Укрэнерго больше не указывает количество очередей отключений света / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • Укрэнерго прекратило публиковать данные об ограничениях и очередях отключений
  • Детальные данные об отключениях предоставляют региональные операторы, в частности ДТЭК, в своих областях

В декабре Укрэнерго перестало публиковать объемы ограничений потребления электроэнергии и не указывает количество очередей отключений.

Причиной стала очень разная энергетическая ситуация в регионах. Об этом сообщает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в эфире Общественного радио.

По его словам, ситуация в энергосистеме Украины является комплексной и в значительной степени зависит от региональных операторов распределительных сетей.

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда региональное положение очень разное - в зависимости от того, где вы находитесь. Есть проблемы в Одесской области, на Полтавщине, совсем другая ситуация - в западных регионах. Киев также остается энергодефицитным", - отметил Гончар.

Он отметил, что именно региональные компании, в частности ДТЭК, предоставляют подробную информацию об отключении в конкретных областях. "Укрэнерго" же вместе с местными операторами пытается оптимизировать работу энергосистемы в условиях постоянных атак и риска новых ударов.

Свет будут выключать по-новому - что известно

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине обновили перечень объектов критической инфраструктуры, что позволит высвободить дополнительные мощности и уменьшить продолжительность и масштабы отключений света по стране.

"По результатам пересмотра нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности", - говорится в сообщении.

Свириденко добавила, что из списков объектов критической инфраструктуры исключили две группы: потребителей с мощностью до 100 кВт, а также объекты, к которым подключены другие пользователи, которые должны подпадать под общие ограничения для справедливого распределения электроэнергии.

Отключения света в Украине

Как писал Главред, ухудшение погодных условий и снижение температуры в Украине пока не является критическим фактором для введения аварийных отключений света. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко. В то же время главной угрозой остаются российские обстрелы, ведь именно они заставляют проводить аварийные отключения для восстановления работы системы, которые невозможно спрогнозировать заранее.

Кроме того, ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев считает, что украинская энергосистема окажется на грани возможностей, если страну накроет недельный мороз ниже -10°C. Он отметил, что в таких условиях потребление прыгнет настолько, что ни импорт, ни внутренняя генерация не смогут полностью покрыть потребности населения.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

свет Укрэнерго отключения света
