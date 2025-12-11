Света может не быть сутками: эксперт дал прогноз по блэкауту в Украине до конца года

Технически оккупанты способны разрушить энергомост между левым и правым берегами Украины.

https://glavred.info/ukraine/sveta-mozhet-ne-byt-sutkami-ekspert-dal-prognoz-po-blekautu-v-ukraine-do-konca-goda-10723100.html Ссылка скопирована

Эксперт рассказал, смогут ли россияне "погасить" Левобережье и Киев / УНИАН

Вы узнаете:

В чем замысел РФ

Грозит ли Украине полный блэкаут

Полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько вполне возможны. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Новости. LIVE.

По его словам, логика врага проста: спровоцировать длительные отключения света и давить на население.

видео дня

"У нас на Правобережье все девять атомных блоков расположены. А на Левобережье ни одного нет. И кроме того, там большая промышленность, в том числе и военная промышленность. Война идет на Левобережье. То есть поэтому они хотят отрезать левый берег, и армию, и энерго-, и промышленность, и население от энергетических ресурсов", — объяснил Омельченко.

Эксперт отметил, что технически разрушить энергомост между левым и правым берегами Украины возможно, поскольку у России достаточно ракет и дронов.

"Россия сейчас производит "шахедов", ракет больше, чем все НАТО вместе взятое. При этом в 10 раз.Поэтому ситуация сложная", - сказал он.

Омельченко также оценил перспективу полного блэкаута на Левобережье и в Киеве.

"Я думаю, что в этом году им не удастся полностью погасить Украину. Возможно, перебои будут серьезные. Люди будут в каких-то городах сутки, двое суток, до трех дней [без света] Но они полностью не смогут в этом году полностью уничтожить нашу энергосистему", - считает Омельченко.

Стоит отметить, что в Украине сейчас введены очень жесткие отключения электроэнергии. В частности, 11 декабря графики отключения света будут действовать в течение всех суток в области нескольких очередей. Детальнее читайте в материале: Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабря.

Удары по энергетике и отключения света в Украине - последние новости

Как писал Главред, до конца недели в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений в объеме трех очередей. Украинцы будут оставаться без электроснабжения до 12 часов в сутки. Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, чт ситуация остается нестабильной, поскольку энергосистема страны находится под постоянными атаками России. Поэтому прогнозы по отключениям могут меняться в зависимости от последствий обстрелов.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

В Киеве фиксируют отключения электроэнергии продолжительностью 14-16 часов в сутки, и такая ситуация может сохраняться как минимум до марта. Такой прогноз озвучил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

На фоне угрозы новых массированных атак со стороны России, в столице Украины разворачивается дискуссия о возможности эвакуации населения в случае длительного обесточивания. По информации источника Суспільного, в Киеве уже утвержден план эвакуации, который предусматривает организованный выезд части жителей в случае полного блэкаута.

Полное восстановление украинской энергосистемы может растянуться минимум на семь лет - именно столько времени понадобится, чтобы вернуть инфраструктуру в стабильное состояние после массированных ударов России. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Когда в Украине отменят отключения - прогноз эксперта

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозирует, что графики отключений электроэнергии в Украине будут продолжаться всю зиму. Он считает, что отключения могут отменить только в начале апреля.

По его словам, украинцам придется привыкать к длительным отключениям. Кроме этого, в случае новых атак они могут длиться сутками.

Другие новости:

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред