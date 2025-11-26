Блэкауты никуда не исчезнут: специалист дал неутешительный прогноз по свету после войны

Для полного восстановления энергосистемы понадобится примерно семь лет.

Полное восстановление энергосистемы продлится около семи лет

Самые масштабные отключения могут исчезнуть за несколько недель

Отключения электроэнергии неизбежны во время сильных морозов и летней жары

Полное восстановление украинской энергосистемы может растянуться минимум на семь лет - именно столько времени понадобится, чтобы вернуть инфраструктуру в стабильное состояние после массированных ударов России. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии для Новини.LIVE.

По его словам, даже после прекращения атак страна еще некоторое время будет ощущать последствия разрушений. В то же время эксперт отмечает: от самых масштабных отключений удастся избавиться уже через несколько недель, однако минимальные ограничения электроснабжения будут оставаться актуальными минимум полгода.

Харченко объясняет, что полностью избежать отключений не позволят природные факторы. Сильные морозы зимой и экстремальная жара летом будут создавать дополнительную нагрузку на систему, которая работает в условиях ограниченных резервов.

"Есть ряд объективных причин, которые будут сдерживать возможности энергосистемы. Поэтому определенные отключения будут оставаться неизбежными", - подчеркнул эксперт.

Что будет со светом зимой - мнение эксперта

Ситуация со светом зимой может улучшиться, ведь энергетики активно работают над восстановлением объектов. Такой прогноз дает глава Укрэнерго Виталий Зайченко. Он отметил, что графики отключений могут меняться в течение сезона.

"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - добавил Зайченко.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, отключения света не повлияют на сумму в платежках за электроэнергию. Любые отключения неизбежно влияют на уровень потребления электроэнергии. А поскольку объемы потребления среди населения уменьшились, то соответственно меньшее потребление должно означать и меньшие счета.

Кроме того, премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.

Также ранее стало известно, что в столице фиксируют отключения электроэнергии продолжительностью 14-16 часов в сутки, и такая ситуация может сохраняться как минимум до марта.

О песроне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

