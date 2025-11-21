Когда в Украине будут меньше выключать свет: в правительстве назвали сроки

Свириденко рассказала, что в ближайшее время ожидается сокращение отключений света.

В Украине в ближайшие дни могут существенно сократиться графики отключений электроэнергии. Соответствующие шаги утвердили на заседании правительства Украины 21 ноября. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, она вместе с вице-премьером Алексеем Кулебой, и.о. министра энергетики Артемом Некрасовым, заместителем руководителя Офиса Президента Украины Виктором Микитой и главой "Укрэнерго" Виталием Зайченко провела совещание с руководителями областных военных администраций.

Главная тема совещания - стабилизация энергоснабжения для общин в регионах.

Кроме того, заслушали доклады о поставках света и тепла для граждан и критических объектов.

"Обсудили пути сокращения продолжительности отключений. Поставила соответствующие задачи министерствам, компаниям и руководителям ОВА. Ожидаем сокращения отключений в ближайшие дни", - говорится в сообщении Свириденко.

Сколько продлятся отключения света в Украине - прогноз

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что графики отключения света будут действовать до конца зимы.

"Избежать их невозможно. Они могут только становиться более длительными, потому что враг ежедневно выбивает генерацию", - говорит Нагорняк.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в Украине 22 ноября продолжат действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Выключать свет будут в объеме от 1 до 3,5 очередей одновременно.

Недавно генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что продолжительность отключений света увеличилась, поскольку российские удары направлены не только на электростанции, но и на энергетические сети. Из-за этого передавать электроэнергию от работающих атомных станций становится все труднее.

При этом значительного ухудшения ситуации в энергосистеме из-за сильных морозов пока не ожидают. Впрочем, из-за регулярных ударов России стоит быть готовыми к различным сценариям, отметил глава Укрэнерго Виталий Зайченко.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

