По 12 часов без света: в Укрэнерго сделали заявление об отключениях из-за морозов

Ключевые тезисы Виталия Зайченко:
- Увеличение отключений из-за морозов не ожидается
- Зависимость потребления электроэнергии от температуры покрывается генерацией и импортом
- Отключений по 10-12 часов при сильных холодах ожидать не стоит
Сейчас ухудшение ситуации в энергосистеме и увеличение отключений света из-за сильных морозов не прогнозируется. Впрочем из-за постоянных вражеских атак стоит готовиться к различным вариантам. Об этом глава Укрэнерго Виталий Зайченко рассказал в эфире телемарафона.
Он отметил, что зависимость между потреблением электроэнергии и температурой воздуха всегда существует. На вопрос, стоит ли готовиться к долгим отключениям электроэнергии по 10-12 часов при сильных холодах, Зайченко выразил надежду, что такого не будет.
"Действительно, есть зависимость между потреблением электроэнергии и температурой воздуха. Она всегда была, она покрывается за счет увеличения генерации в энергосистеме или увеличения импорта. И, по моему мнению, значительного ухудшения ситуации с введением графиков ограничений мощности или графиков почасового отключения не должно быть", - отметил он.
В то же время Зайченко добавил, что из-за постоянных ударов по энергосистеме нужно готовиться к различным сценариям.
"Мы такие разные варианты прорабатываем. Но для потребителей, мы надеемся, что худшей ситуации, чем сейчас, не должно быть", - подчеркнул глава Укрэнерго.
Что будет со светом зимой - прогноз главы Укрэнерго
По словам Виталия Зайченко, энергетики работают над восстановлением объектов, поэтому ситуация со светом может улучшиться. Глава Укрэнерго предположил, что графики отключений могут действовать в разном объеме в течение зимы.
"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - сказал Зайченко.
Отключения света в Украине - новости по теме
Напомним, в Украине 20 ноября действуют графики отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Ограничения длятся сутки в 2,5-4 очереди и будут касаться как бытовых, так и промышленных потребителей.
Однако днем в большинстве регионов Украины вводили экстренные отключения света. Их ввели из-за последствий предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Как сообщал Главред, Россия постоянно производит ракеты и дроны "Шахед", но уже выбирает приоритетные цели для атак из-за ограниченных запасов. По словам эксперта Михаила Гончара, враг действует более локально, сосредотачиваясь на прифронтовых регионах, повреждении энергетических объектов на западе Украины и нарушении работы Одесской области.
О компании: Укрэнерго
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
