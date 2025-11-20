По 12 часов без света: в Укрэнерго сделали заявление об отключениях из-за морозов

Глава Укрэнерго объяснил, что зависимость потребления электроэнергии от температуры покрывается генерацией и импортом.

Грозят ли Украине 12-часовые отключения света / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Виталия Зайченко:

Увеличение отключений из-за морозов не ожидается

Зависимость потребления электроэнергии от температуры покрывается генерацией и импортом

Отключений по 10-12 часов при сильных холодах ожидать не стоит

Сейчас ухудшение ситуации в энергосистеме и увеличение отключений света из-за сильных морозов не прогнозируется. Впрочем из-за постоянных вражеских атак стоит готовиться к различным вариантам. Об этом глава Укрэнерго Виталий Зайченко рассказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что зависимость между потреблением электроэнергии и температурой воздуха всегда существует. На вопрос, стоит ли готовиться к долгим отключениям электроэнергии по 10-12 часов при сильных холодах, Зайченко выразил надежду, что такого не будет.

"Действительно, есть зависимость между потреблением электроэнергии и температурой воздуха. Она всегда была, она покрывается за счет увеличения генерации в энергосистеме или увеличения импорта. И, по моему мнению, значительного ухудшения ситуации с введением графиков ограничений мощности или графиков почасового отключения не должно быть", - отметил он.

В то же время Зайченко добавил, что из-за постоянных ударов по энергосистеме нужно готовиться к различным сценариям.

"Мы такие разные варианты прорабатываем. Но для потребителей, мы надеемся, что худшей ситуации, чем сейчас, не должно быть", - подчеркнул глава Укрэнерго.

Что будет со светом зимой - прогноз главы Укрэнерго

По словам Виталия Зайченко, энергетики работают над восстановлением объектов, поэтому ситуация со светом может улучшиться. Глава Укрэнерго предположил, что графики отключений могут действовать в разном объеме в течение зимы.

"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - сказал Зайченко.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - новости по теме

Напомним, в Украине 20 ноября действуют графики отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Ограничения длятся сутки в 2,5-4 очереди и будут касаться как бытовых, так и промышленных потребителей.

Однако днем в большинстве регионов Украины вводили экстренные отключения света. Их ввели из-за последствий предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Как сообщал Главред, Россия постоянно производит ракеты и дроны "Шахед", но уже выбирает приоритетные цели для атак из-за ограниченных запасов. По словам эксперта Михаила Гончара, враг действует более локально, сосредотачиваясь на прифронтовых регионах, повреждении энергетических объектов на западе Украины и нарушении работы Одесской области.

О компании: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

