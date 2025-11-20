Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

По 12 часов без света: в Укрэнерго сделали заявление об отключениях из-за морозов

Руслана Заклинская
20 ноября 2025, 18:23
44
Глава Укрэнерго объяснил, что зависимость потребления электроэнергии от температуры покрывается генерацией и импортом.
По 12 часов без света: в Укрэнерго сделали заявление об отключениях из-за морозов
Грозят ли Украине 12-часовые отключения света / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Виталия Зайченко:

  • Увеличение отключений из-за морозов не ожидается
  • Зависимость потребления электроэнергии от температуры покрывается генерацией и импортом
  • Отключений по 10-12 часов при сильных холодах ожидать не стоит

Сейчас ухудшение ситуации в энергосистеме и увеличение отключений света из-за сильных морозов не прогнозируется. Впрочем из-за постоянных вражеских атак стоит готовиться к различным вариантам. Об этом глава Укрэнерго Виталий Зайченко рассказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что зависимость между потреблением электроэнергии и температурой воздуха всегда существует. На вопрос, стоит ли готовиться к долгим отключениям электроэнергии по 10-12 часов при сильных холодах, Зайченко выразил надежду, что такого не будет.

видео дня

"Действительно, есть зависимость между потреблением электроэнергии и температурой воздуха. Она всегда была, она покрывается за счет увеличения генерации в энергосистеме или увеличения импорта. И, по моему мнению, значительного ухудшения ситуации с введением графиков ограничений мощности или графиков почасового отключения не должно быть", - отметил он.

В то же время Зайченко добавил, что из-за постоянных ударов по энергосистеме нужно готовиться к различным сценариям.

"Мы такие разные варианты прорабатываем. Но для потребителей, мы надеемся, что худшей ситуации, чем сейчас, не должно быть", - подчеркнул глава Укрэнерго.

Что будет со светом зимой - прогноз главы Укрэнерго

По словам Виталия Зайченко, энергетики работают над восстановлением объектов, поэтому ситуация со светом может улучшиться. Глава Укрэнерго предположил, что графики отключений могут действовать в разном объеме в течение зимы.

"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - сказал Зайченко.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - новости по теме

Напомним, в Украине 20 ноября действуют графики отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Ограничения длятся сутки в 2,5-4 очереди и будут касаться как бытовых, так и промышленных потребителей.

Однако днем в большинстве регионов Украины вводили экстренные отключения света. Их ввели из-за последствий предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Как сообщал Главред, Россия постоянно производит ракеты и дроны "Шахед", но уже выбирает приоритетные цели для атак из-за ограниченных запасов. По словам эксперта Михаила Гончара, враг действует более локально, сосредотачиваясь на прифронтовых регионах, повреждении энергетических объектов на западе Украины и нарушении работы Одесской области.

Читайте также:

О компании: Укрэнерго

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Укрэнерго отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский получил от США новый план завершения войны: в ОП раскрыли подробности

Зеленский получил от США новый план завершения войны: в ОП раскрыли подробности

18:31Украина
Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

18:00Украина
"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвинения

"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвинения

17:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

Жена Юрия Ткача похвасталась необычным талантом дочери

Жена Юрия Ткача похвасталась необычным талантом дочери

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

18:33

Может "сбить" позитивный настрой дома: в какие даты нельзя ставить елку

18:31

Прослужат значительно дольше: как нужно хранить летние шины зимойВидео

18:31

Зеленский получил от США новый план завершения войны: в ОП раскрыли подробности

18:23

По 12 часов без света: в Укрэнерго сделали заявление об отключениях из-за морозов

18:15

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026: определены соперники Украины

Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - КочетковПолноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков
18:00

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

17:53

Доллар грозит рекордным скачком до конца года: украинцев предупредили о рисках

17:28

"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвиненияВидео

17:20

Жена Михаила Клименко трогательно обратилась к мужу в коме

Реклама
17:14

Модные сапоги на зиму 2026: как выбрать трендовую женскую обувьВидео

17:10

У Путина открестились от совместного с США "мирного плана" по Украине

17:02

Может "потерять власть": эксперт раскрыл сценарий с "вилкой" для Зеленского

16:49

Дмитрий Гордон высказался о разводе с женой: "Сколько раз думал"

16:48

Мастерское попадание в цель: ВСУ атаковали один из крупнейших НПЗ России, детали

16:24

Кому повысят соцвыплаты уже с 1 декабря: названа сумма надбавки

16:21

Что форма ногтя говорит о вашем характере: полная расшифровка

16:20

Выход с Донбасса и еще двух областей - раскрыт опасный нюанс плана США по Украине

16:16

Можно ли пить алкоголь во время поста: священник дал неожиданный ответ

16:14

"Это был интересный опыт": что происходит в личной жизни Ярослава Грубича

16:12

Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

Реклама
16:01

В холодильнике есть "тайная" функция: одна скрытая регулировка меняет всеВидео

15:54

Переименовывали несколько раз: как теперь называется уникальный город на Луганщине

15:50

"Как у мамы": Орбакайте поразила неожиданной схожестью с Аллой ПугачевойВидео

15:44

Среди каких знаков зодиака больше всего долгожителей: астрологи назвали лидеров

15:41

Adam Клименко в коме: коллега певца раскрыл детали его болезни

15:39

Пост в соцсети изменил жизнь женщины и принес ей миллионный выигрыш: подробности

15:35

У Симоньян выпали волосы: что она сказала

15:25

Сорвут куш счастья: каким ТОП-4 знакам невероятно повезет в конце ноября

15:13

Золотой шок: муниципальный работник откопал клад, о котором никто не подозревалВидео

15:12

Графики больше не действуют - в Украине ввели экстренные отключения света

14:50

Гости будут в восторге от вкуса и попросят добавки: рецепт новогодних бедер

14:46

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится в лучшему: что их ждет

14:37

"Все остальное - затягивание войны": Залужный назвал политическую цель Украины

14:36

Какое ангельское число скрыто в дне вашего рождения: ответ удивит

14:28

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

14:25

Россияне оккупировали село и продвинулись на нескольких горячих направлениях - DeepState

14:09

Идеальная семья: жена Александра Усика показала всех детей по особенному поводу

14:00

Чтобы не навлечь несчастье: что обязательно надо сделать к году Огненной Лошади

13:59

Россия и Украина достигли договоренности по ЗАЭС: в МАГАТЭ поделились деталями

13:53

Уиткофф слил источник, а на Зеленского будут давить: СМИ о "мирном плане" США

Реклама
13:38

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

13:27

"Перевести" или "переказати" деньги: как правильно сказать на украинском

13:25

Знают лишь единицы: что на самом деле означают цвета кухонных губок

13:22

Россияне передали Украине еще 1000 тел: начинается идентификации погибших

13:09

Овощи подорожают почти на треть: экономист сказал, когда цены поползут вверх

12:59

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

12:52

Скорого окончания войны не будет: в Раде дали тревожный прогноз

12:51

Зимняя сказка в новом цвете: в каких оттенках наряжать елку на Новый год 2026

12:44

Оксана Билозир сделала откровенное признание о свадьбе — как это произошло

12:39

Цены улетели в космос: за сколько можно сейчас купить павербанки в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять