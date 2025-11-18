Как морозы повлияют на отключения: в Укрэнерго предупредили о самых сложных сценариях

Вы узнаете:
- Почему в некоторых областях не применяют графики отключений
- Какая ситуация со светов в Киеве
- Когда ситуация в энергосистеме нормализуется
Украинская энергосистема продолжает работать в условиях дефицита мощности, вызванного российскими ударами по объектам генерации и сетевой инфраструктуре. Отключения света могли бы быть более длительными. Об этом сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.
По его словам, Укрэнерго готово к различным сценариям.
"Мы проводили тренировки в различных ситуациях, испытали различные механизмы балансировки энергосистемы. И путем аварийной помощи, когда есть возможность провести ее по территории Украины (с запада на восток - ред.), и путем увеличения импорта. Если это не работает - мы начинаем регулировать поставки для потребителей. Речь идет об аварийных обесточиваниях, графиках почасовых отключений", - рассказал он.
Зайченко подчеркнул, что определяющим остается фактор российских обстрелов, время и интенсивность которых предсказать невозможно.
Если бы в нынешней ситуации ударили морозы, то "были бы более длительные отключения".
Что делается для того, чтобы минимизировать отключения
По словам Зайченко, 100% гарантии защиты от попадания и повреждений во время обстрелов никто не даст. Но в Украине начали реализовать так называемый уровень защиты "2+", который повышает шансы сохранить энергосистему в работоспособном состоянии.
"Это когда мы не только защищаем бетонным укрытием трансформаторное оборудование, но и опускаем под землю релейный зал и щит управления подстанцией. Мы делаем подземные бункеры - и прячем туда это оборудование (…) Чтобы заказать оборудование релейной защиты и управления - надо не меньше времени, чем на изготовление автотрансформатора. Поэтому мы решили прятать это оборудование также под землю, и оно там уже точно будет защищено", - сказал он.
Какая ситуация со светом в Киеве
Зайченко рассказал, что в столице Украины ситуация сейчас такая же, как и во всех других регионах
"Правда, [ситуация] легче, чем в приграничных и прифронтовых областях, но в целом - похожа. Был даже период, когда именно в Киеве было тяжелее всего. Это когда произошел удар по киевским объектам генерации. И именно тогда дней 5 было тяжелее всего. Сейчас Киев - в такой же ситуации, как другие регионы, в которых применяются отключения", - объяснил глава Укрэнерго.
Почему в некоторых регионах не отключают свет
Зайченко объяснил, что отключения зависят от того, где были "прилеты".
"Если уничтожена или повреждена какая-то подстанция, расположенная ближе к Востоку, это означает, что западнее ситуация лучше", - сказал он.
По его словам, нас основные источники генерации сейчас - это атомные станции, которые расположены на Западе Украины.
Обусловленная российскими обстрелами проблема дефицита мощности в энергосистеме создает необходимость подпитки пострадавших от российских атак регионов от объектов генерации, расположенных в других областях.
"Но, энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария. Следовательно, возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены. Чтобы частично разгрузить магистральные сети, приходится вводить ограничения на пути от объектов генерации к энергодефицитным регионам. При этом, в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет. В них возможен даже профицит мощности, которую технически невозможно передать в регионы, где генерация и сети передачи и распределения электроэнергии повреждены", - объяснил глава правления Укрэнерго.
Что будет со светом зимой
Энергетики работают над восстановлением энергообъектов, и изменения могут происходить и в положительную сторону. Однако все зависти от российских обстрелов. Не исключено, что графики будут действовать в разном объеме, но всю зиму.
"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - отметил Зайченко.
Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости
Как писал Главред, 13 ноября глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться в ближайшие несколько недель.
"Я не могу гарантировать, что в ближайшие пару дней ситуация вообще улучшится и мы не будем отключаться потребителей. Мы вынуждены делать это для сохранения энергосистемы", - сказал Зайченко.
10 ноября в Минэнерго заявили, что ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключения света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.
Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что дальнейшие обстрелы, особенно в зимний период во время отопительного сезона, могут повлечь масштабный блэкаут. В таком случае украинцы рискуют остаться без электроэнергии, тепла, воды и газа.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
