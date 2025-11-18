Укр
Как морозы повлияют на отключения: в Укрэнерго предупредили о самых сложных сценариях

Анна Ярославская
18 ноября 2025, 11:16
Энергетики работают над восстановлением энергообъектов, и изменения могут происходить и в положительную сторону.
Виталий Зайченко, энергетика
Виталий Зайченко рассказал о ситуации в энергетике / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, РБК-Украина

Украинская энергосистема продолжает работать в условиях дефицита мощности, вызванного российскими ударами по объектам генерации и сетевой инфраструктуре. Отключения света могли бы быть более длительными. Об этом сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.

По его словам, Укрэнерго готово к различным сценариям.

"Мы проводили тренировки в различных ситуациях, испытали различные механизмы балансировки энергосистемы. И путем аварийной помощи, когда есть возможность провести ее по территории Украины (с запада на восток - ред.), и путем увеличения импорта. Если это не работает - мы начинаем регулировать поставки для потребителей. Речь идет об аварийных обесточиваниях, графиках почасовых отключений", - рассказал он.

Зайченко подчеркнул, что определяющим остается фактор российских обстрелов, время и интенсивность которых предсказать невозможно.

Если бы в нынешней ситуации ударили морозы, то "были бы более длительные отключения".

Что делается для того, чтобы минимизировать отключения

По словам Зайченко, 100% гарантии защиты от попадания и повреждений во время обстрелов никто не даст. Но в Украине начали реализовать так называемый уровень защиты "2+", который повышает шансы сохранить энергосистему в работоспособном состоянии.

"Это когда мы не только защищаем бетонным укрытием трансформаторное оборудование, но и опускаем под землю релейный зал и щит управления подстанцией. Мы делаем подземные бункеры - и прячем туда это оборудование (…) Чтобы заказать оборудование релейной защиты и управления - надо не меньше времени, чем на изготовление автотрансформатора. Поэтому мы решили прятать это оборудование также под землю, и оно там уже точно будет защищено", - сказал он.

Какая ситуация со светом в Киеве

Зайченко рассказал, что в столице Украины ситуация сейчас такая же, как и во всех других регионах

"Правда, [ситуация] легче, чем в приграничных и прифронтовых областях, но в целом - похожа. Был даже период, когда именно в Киеве было тяжелее всего. Это когда произошел удар по киевским объектам генерации. И именно тогда дней 5 было тяжелее всего. Сейчас Киев - в такой же ситуации, как другие регионы, в которых применяются отключения", - объяснил глава Укрэнерго.

Почему в некоторых регионах не отключают свет

Зайченко объяснил, что отключения зависят от того, где были "прилеты".

"Если уничтожена или повреждена какая-то подстанция, расположенная ближе к Востоку, это означает, что западнее ситуация лучше", - сказал он.

По его словам, нас основные источники генерации сейчас - это атомные станции, которые расположены на Западе Украины.

Обусловленная российскими обстрелами проблема дефицита мощности в энергосистеме создает необходимость подпитки пострадавших от российских атак регионов от объектов генерации, расположенных в других областях.

"Но, энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария. Следовательно, возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены. Чтобы частично разгрузить магистральные сети, приходится вводить ограничения на пути от объектов генерации к энергодефицитным регионам. При этом, в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет. В них возможен даже профицит мощности, которую технически невозможно передать в регионы, где генерация и сети передачи и распределения электроэнергии повреждены", - объяснил глава правления Укрэнерго.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Что будет со светом зимой

Энергетики работают над восстановлением энергообъектов, и изменения могут происходить и в положительную сторону. Однако все зависти от российских обстрелов. Не исключено, что графики будут действовать в разном объеме, но всю зиму.

"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - отметил Зайченко.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Как писал Главред, 13 ноября глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться в ближайшие несколько недель.

"Я не могу гарантировать, что в ближайшие пару дней ситуация вообще улучшится и мы не будем отключаться потребителей. Мы вынуждены делать это для сохранения энергосистемы", - сказал Зайченко.

10 ноября в Минэнерго заявили, что ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключения света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что дальнейшие обстрелы, особенно в зимний период во время отопительного сезона, могут повлечь масштабный блэкаут. В таком случае украинцы рискуют остаться без электроэнергии, тепла, воды и газа.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

