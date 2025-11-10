Укр
Читать на украинском
Света не будет долго: когда Украина сможет вернуться к стабильному электроснабжению

Анна Ярославская
10 ноября 2025, 09:53
Энергосистема серьезно повреждена. Восстановление инфраструктуры требует недель, а иногда — месяцев.
Удары по энергетике, отключения света
Восстановление объектов после атак займет недели и месяцы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая ситуация в украинской энергетике на данный момент
  • Как долго продлятся масштабные отключения света
  • Когда можно ждать улучшения ситуации

В ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключения света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на Минэнерго.

"Даже для мелких ремонтов нужно отключать оборудование. Иначе система не запустится стабильно", – объяснили министр энергетики Светлана Гринчук.

Собеседники издания в энергетических компаниях также подтверждают, что отключения продлятся долго.

"Повреждены подстанции, соединяющие атомные станции с энергосистемой. Нет Трипольской и Змиевской ТЭС. Дефицит надолго – генерацию быстро не восстановишь", – сказал один из источников.

Когда света в домах будет больше

Представитель энергетической компании сообщил, что никто сегодня не может дать точного прогноза по отключениям – все зависит от интенсивности атак и разрушений.

"Но можно предположить, что ситуация будет примерно следующей. После массированных атак вроде последней, в течение нескольких недель будет продолжаться восстановление – в это время страна живет в режиме 3-4 очередей отключений. Далее – возможна стабилизация до двух очередей, а затем и до одной очереди. Это оптимистический сценарий. Но опять же все зависит от обстрелов", – сказал он.

Что касается приграничных и прифронтовых областей, которые будут оставаться в сложном положении всю зиму, то там удары и отключения могут быть постоянными.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Массированный удар по энергетике Украины - что известно о последствиях

Как писал Главред, в ночь с 7 на 8 ноября Российская Федерация осуществила одну из самых мощных атак на энергетику Украины. Такого количества баллистических ракет за один обстрел еще не было.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 400 дронов-камикадзе, но большинство ракет долетели до целей.

Под атакой РФ оказались государственные и частные электростанции, высоковольтные подстанции Укрэнерго, объекты газо- и нефтедобывающей отрасли. Украина работает с партнерами, в частности США, над закупкой дополнительных систем ПВО.

В Центрэнерго сообщили, что в Украине из-за массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру остановились теплоэлектростанции. Российские ракеты разрушили обе ее станции – Змиевскую ТЭС на Харьковщине и Трипольскую ТЭС на Киевщине. Генерация электроэнергии отсутствует.

В первый раз среди целей российских ракет были подстанции украинских атомных электростанций – Хмельницкой и Ровенской. Эту информацию в вечером 8 ноября официально подтвердил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Сообщалось и об атаке ракетами и дронами по Кременчугской ГЭС в Светловодске на Кировоградщине. В Кременчугской громаде отсутствовала поставка электричества, воды и частично отопления.

По данным источников СМИ в правительстве, под удар 8 ноября попали также объекты газового и нефтяного секторов. Повреждения зафиксированы в компаниях "Укргаздобыча", "Укрнафта" и Smart Energy. На одном из предприятий в Харьковской области погиб работник.

К чему готовиться украинцам зимой: мнение эксперта

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Главреду рассказал, что дальнейшие обстрелы, особенно в зимний период во время отопительного сезона, могут повлечь масштабный блэкаут. В таком случае украинцы рискуют остаться без электроэнергии, тепла, воды и газа.

По словам эксперта, единственным выходом в подобной ситуации может стать перевод энергосистемы в так называемую "искусственную кому", как это уже делали в 2022 году, когда через контролируемые, принудительные отключения энергоблоков АЭС удалось избежать неконтролируемого коллапса системы.

О персоне: Юрий Корольчук

Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.

Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центра политических исследований "Новая Волна", Центра политического прогнозирования газеты "Высокий замок".

В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", которая входила в структуру НАК "Нафтогаз Украины".

В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", которая входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

С 2006 по 2010 год — начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".

С 2010 года — один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

