Начались серьезные отключения света: Укрэнерго ввело сразу почасовые и аварийные графики

Аварийные графики обещают отменить после стабилизации ситуации.

В Украине ввели графики аварийных отключений света / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Из-за российских обстрелов были повреждены объекты энергетики. Вследствие этого Укрэнерго вводит графики аварийных и почасовых отключений. Об этом говорится в сообщении компании.

"Вследствие ночной массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты - в нескольких регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.

В части регионов действуют графики почасовых отключений света в объеме трех областей.

