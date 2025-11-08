Начались серьезные отключения света: Укрэнерго ввело сразу почасовые и аварийные графики

Из-за российских обстрелов были повреждены объекты энергетики. Вследствие этого Укрэнерго вводит графики аварийных и почасовых отключений. Об этом говорится в сообщении компании.
Аварийные графики обещают отменить после стабилизации ситуации.
"Вследствие ночной массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты - в нескольких регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.
В части регионов действуют графики почасовых отключений света в объеме трех областей.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред