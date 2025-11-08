Укр
Все в огне, есть погибшие, много пострадавших: жуткие последствия ударов по Украине

Ангелина Подвысоцкая
8 ноября 2025, 07:59обновлено 8 ноября, 08:56
Российские оккупанты атаковали украинские регионы ударными беспилотниками и ракетами.
обстрел Украины
Последствия массированного обстрела Украины / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами разного типа. Во время массированного обстрела во многих регионах прогремели жесткие взрывы. Россияне били по гражданской и критической инфраструктуре. В результате атаки есть погибшие и много раненых.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что под прицелом врага была критическая инфраструктура.

"Пострадали Днепропетровщина, Киевщина и Киев, Кировоградщина, Николаевщина, Полтавщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина. Спасатели, полиция работают на местах ударов. Задействованы необходимые специалисты и специализированная техника. Более десятка пожаров по Украине сейчас ликвидирует ГСЧС", - написал он.

видео дня

Обстрел Днепра

В Днепре российский дрон ударил прямо по многоэтажке. В результате удара там снесло много квартир сразу в двух подъездах. Об этом сообщает ГСЧС. Во время разборов завалов нашли тело женщины. Также известно, что по меньшей мере 10 человек пострадали, среди них - двое детей.

Тело погибшей женщины нашли в квартире на 5 этаже. Из разрушенного дома спасли 28 человек, среди которых 5 детей.

"Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим на месте. Работают 3 пункта несокрушимости для обогрева и отдыха людей. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия", - говорится в сообщении ГСЧС.

И.о. председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко уточнил, что в двух подъездах были разрушены квартиры со 2 по 6 этажи.

"Погибла женщина. Пострадали 11 человек, из них шестеро - госпитализированы, в том числе 13-летняя девочка. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести", - написал он.

Также в городе повреждена инфраструктура.

Клименко уточнил, что два человека не выходят на связь с родными.

"Ищем. На месте трагедии работают психологи ГСЧС - помогают справиться со стрессом пострадавшим. Полицейские помогали эвакуировать людей и фиксируют доказательства военных преступлений РФ", - отметил он.

  • Удар по Днепру 8 ноября
    Удар по Днепру 8 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру 8 ноября
    Удар по Днепру 8 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру 8 ноября
    Удар по Днепру 8 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру 8 ноября
    Удар по Днепру 8 ноября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 8 ноября
    Удар по Днепру 8 ноября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 8 ноября
    Удар по Днепру 8 ноября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 8 ноября
    Удар по Днепру 8 ноября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 8 ноября
    Удар по Днепру 8 ноября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 8 ноября
    Удар по Днепру 8 ноября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 8 ноября
    Удар по Днепру 8 ноября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 8 ноября
    Удар по Днепру 8 ноября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 8 ноября
    Удар по Днепру 8 ноября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 8 ноября
    Удар по Днепру 8 ноября фото: Днепропетровская ОВА

Обстрел Киева

В результате атаки по Киеву в Печерском районе столицы упали осколки во двор жилого дома. Там начался сильный пожар. По данным ГСЧС, на другой локации этого же района загорелись 4 грузовика, также были повреждены два здания и машина.

"Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

  • Удар по Киеву 8 ноября
    Удар по Киеву 8 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 8 ноября
    Удар по Киеву 8 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 8 ноября
    Удар по Киеву 8 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 8 ноября
    Удар по Киеву 8 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 8 ноября
    Удар по Киеву 8 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 8 ноября
    Удар по Киеву 8 ноября фото: ГСЧС

Председатель Киевской ОГА Николай Калашник подчеркнул, что под обстрелами ракет и дронов оказалась и Киевская область. Россияне нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и мирным населенным пунктам.

В Вышгородском районе осколок попал женщине в бедро, ее госпитализировали. Также были повреждены частные жилые дома и автомобили в Бориспольском и Вышгородском районах.

"Все оперативные службы на местах, продолжаются работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки. Страна-террорист целенаправленно атакует критическую инфраструктуру, пытаясь оставить нас без света и тепла. Бьет ночью по мирным населенным пунктам, пытаясь запугать и посеять панику. Им это не удастся. Мы сильны, стоим плечом к плечу и поэтому несокрушимы", - отметил он.

Обстрел Харьковской области

Под вражеским обстрелом также была Харьковская область. По Песочинской громаде россияне ударили авиабомбами. В селе Коротич была уничтожена заправка, повреждены машины. В результате атаки пострадали 8 человек, их госпитализировали.

"Спасатели потушили возгорание и разобрали завалы. На месте работали подразделения ГСЧС, пиротехники и местная пожарная охрана", - говорится в сообщении.

  • Обстрел Харьковской области 8 ноября
    Обстрел Харьковской области 8 ноября фото: ГСЧС
  • Обстрел Харьковской области 8 ноября
    Обстрел Харьковской области 8 ноября фото: ГСЧС
  • Обстрел Харьковской области 8 ноября
    Обстрел Харьковской области 8 ноября фото: ГСЧС
  • Обстрел Харьковской области 8 ноября
    Обстрел Харьковской области 8 ноября фото: ГСЧС

Обстрел Одесской области

Россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом была энергетическая инфраструктура.

"В результате попаданий вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Работу по ликвидации последствий осложняли повторные сигналы воздушной тревоги. К счастью, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГСЧС.

  • Обстрел Одесской области 8 ноября
    Обстрел Одесской области 8 ноября фото: ГСЧС
  • Обстрел Одесской области 8 ноября
    Обстрел Одесской области 8 ноября фото: ГСЧС
  • Обстрел Одесской области 8 ноября
    Обстрел Одесской области 8 ноября фото: ГСЧС
  • Обстрел Одесской области 8 ноября
    Обстрел Одесской области 8 ноября фото: ГСЧС
  • Обстрел Одесской области 8 ноября
    Обстрел Одесской области 8 ноября фото: ГСЧС

Новость дополняется...

