Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

Противник атаковал 109-ю ударными БпЛА, а также тремя баллистическими ракетами Искандер.

https://glavred.info/ukraine/vzryvy-i-desyatki-priletov-rf-udarila-po-ukraine-ballistikoy-i-dronami-10703807.html Ссылка скопирована

РФ массированно ударила по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

Обезврежены 73 из 109 вражеских БпЛА

Зафиксировано попадание трех ракет и 36 ударных БпЛА

Силы противовоздушной обороны обезвредили минувшей ночью 73 из 109 вражеских БпЛА, атаковавших территорию Украины.

Зафиксировано попадание трех ракет и 36 ударных БпЛА на 21 локации, а также падение обломков сбитых дронов на четырех локациях, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

видео дня

"В ночь на 4 октября (с 18.00 03 октября) противник атаковал 109-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов... а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23", - говорится в сообщении ВС.

/ Инфографика: Главред

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

t.me/kpszsu

РФ атакует новыми дронами: в ВСУ предупредили об опасности

Новый российский ударный беспилотник типа БМ-35, оснащённый тепловизионной камерой, направлялся для атаки на Сумы. Об этом сообщил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, беспилотник приблизился к Сумам около 23:00 в воскресенье. Ранее Воздушные силы Украины предупреждали о его движении в сторону города. Сам Бескрестнов зафиксировал дрон с помощью собственного оборудования во время его пролёта.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ запустила дроны по Украине. Сообщается, что ранения получила 51-летняя женщина.

Как сообщал Главред, ранее в Харьковской области в результате удара российского дрона произошло масштабное возгорание на территории одного из агропредприятий.

Напомним, ранее российская оккупационная армия осуществила массированный обстрел Украины беспилотниками и ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, а именно - в Полтаве, Одессе, Днепре и Харьковской области.

Больше новостей:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред