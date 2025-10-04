Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

Главное:
- Обезврежены 73 из 109 вражеских БпЛА
- Зафиксировано попадание трех ракет и 36 ударных БпЛА
Силы противовоздушной обороны обезвредили минувшей ночью 73 из 109 вражеских БпЛА, атаковавших территорию Украины.
Зафиксировано попадание трех ракет и 36 ударных БпЛА на 21 локации, а также падение обломков сбитых дронов на четырех локациях, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
"В ночь на 4 октября (с 18.00 03 октября) противник атаковал 109-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов... а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23", - говорится в сообщении ВС.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
РФ атакует новыми дронами: в ВСУ предупредили об опасности
Новый российский ударный беспилотник типа БМ-35, оснащённый тепловизионной камерой, направлялся для атаки на Сумы. Об этом сообщил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.
По его словам, беспилотник приблизился к Сумам около 23:00 в воскресенье. Ранее Воздушные силы Украины предупреждали о его движении в сторону города. Сам Бескрестнов зафиксировал дрон с помощью собственного оборудования во время его пролёта.
Ранее сообщалось о том, что РФ запустила дроны по Украине. Сообщается, что ранения получила 51-летняя женщина.
Как сообщал Главред, ранее в Харьковской области в результате удара российского дрона произошло масштабное возгорание на территории одного из агропредприятий.
Напомним, ранее российская оккупационная армия осуществила массированный обстрел Украины беспилотниками и ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, а именно - в Полтаве, Одессе, Днепре и Харьковской области.
