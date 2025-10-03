Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ ударила ракетами и дронами: Шостка без света, в Полтаве пострадали объекты энергетики

Анна Ярославская
3 октября 2025, 08:53
333
В течение ночи россияне атаковали "Шахедами" Харьков, Полтаву, Лубенский район Полтавщины, Днепр и Одессу.
Ракетный удар РФ
РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ППО Радар, ua.depositphotos.com, t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

  • РФ атаковала Украину дронами и ракетами
  • Под удар попали Харьков, Полтава, Днепр и Одесса

В ночь на 3 октября российская оккупационная армия осуществила массированный обстрел Украины беспилотниками и ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, а именно - в Полтаве, Одессе, Днепре и Харьковской области.

По данным мониторингового канала monitor, в течение ночи россияне атаковали "Шахедами" Харьков, Полтаву, Лубенский район Полтавщины, Днепр и Одессу.

видео дня

Также оккупанты запустили 6 баллистических ракет типов "Искандер-М 9м723" по району Лубнов и Лохвицы в Полтавской области и 20 крылатых ракет "Х-59/69" и "Искандер-к 9м727-729" по Полтаве, Лубнах и некоторых населенных пунктах Харьковщины.

По предварительной информации россияне не применяли крылатые ракеты морского и воздушного базирования, а запускали их только с наземных установок.

Под ударом были объекты энергетики.

Ориентировочный маршрут враждебных целей
Ориентировочный маршрут враждебных целей / Фото: ППО Радар

Обстрел Полтавы

В Полтавской ОВА объявляли воздушную тревогу в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском районе.

Утром в пятницу глава Полтавкой ОВА Владимир Когут сообщил, что ночью оккупанты устроили массированную комбинированную атаку региона с применением ракет и БпЛА.

Есть "прилеты" и падения обломков на разных локациях.

"Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", - сообщил он.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Обстрел Днепропетровщины

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью оккупанты атаковали дронами Днепр и область.

В городе вспыхнул пожар.

В одном из поселков Днепровского района повреждены четыре частных дома. В Шахтерской общине Синельниковщины пострадала пятиэтажка. В ней выбиты окна. В Межевской загорелся дом местных жителей.

К счастью, повсюду обошлось без пострадавших.

Над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 13 вражеских беспилотников.

  • Обстрел Днепропетровщины
    Обстрел Днепропетровщины Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Обстрел Днепропетровщины
    Обстрел Днепропетровщины Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Обстрел Днепропетровщины
    Обстрел Днепропетровщины Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Обстрел Днепропетровщины
    Обстрел Днепропетровщины Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Обстрел Сумщины

В Сумской области город Шостка и все населенные пункты общины остались без электроэнергии.

Мэр Шостки Николай Нога сообщил, что ночью армия РФ нанесла авиационный удар по территории Шосткинской городской территориальной общины.

Поврежден объект инфраструктуры в Воронежском старостинском округе.

"Город Шостка и все населенные пункты общины без электроэнергии. Работают аварийно-восстановительные бригады. Ущерб и потери уточняются", - говорится в сообщении.

Обстрел Харьковщины

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром в пятницу сообщил, что за прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали 10 населенных пунктов области.

В результате обстрелов пострадали два человека.

В Харькове пострадал 48-летний мужчина; в с. Новоселовка Нововодолажской общины ранен 41-летний мужчина.

Также за медицинской помощью обратился 70-летний мужчина, пострадавший в результате обстрела г. Купянск 24 сентября.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:

  • 13 ракет (тип устанавливается);
  • 46 БпЛА типа "Герань-2";
  • 2 fpv-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • В Харьковском районе повреждено здание фермерского хозяйства (с. Новоселовка), частный дом (г. Дергачи);
  • В Купянском районе повреждено здание, хозяйственное сооружение (с. Лозовое), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Прокоповка);
  • В Чугуевском районе повреждено складское помещение, комбайн, автомобиль (с. Новый Бурлук).

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 1 октября армия РФ атаковала Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям. По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание пяти ракет и БПЛА противника на шести локациях.

1 октября в Харькове прогремела серия взрывов. Армия РФ массированно атаковала город управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и баллистическими ракетами. В городе разрушены частные дома, вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Черниговской области. В результате обстрела погиб мужчина, также повреждены автомобили.

Ранее в Сумской области погибла семья с двумя детьми. В селе Чернеччина Краснопольской громады из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Будут ликвидированы навсегда": Трамп принял резкое решение из-за шатдауна в США

"Будут ликвидированы навсегда": Трамп принял резкое решение из-за шатдауна в США

10:26Мир
Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

09:37Украина
РФ ударила ракетами и дронами: Шостка без света, в Полтаве пострадали объекты энергетики

РФ ударила ракетами и дронами: Шостка без света, в Полтаве пострадали объекты энергетики

08:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

Китайский гороскоп на сегодня 3 октября: Кроликам - стресс, Козлам - ложь

Китайский гороскоп на сегодня 3 октября: Кроликам - стресс, Козлам - ложь

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Последние новости

10:26

"Будут ликвидированы навсегда": Трамп принял резкое решение из-за шатдауна в США

10:00

Что-то не так: Тодоренко исчезла после третьих родов

09:56

"Хочет посеять страх": в ISW раскрыли, какие скрытые сигналы Путин посылает НАТО

09:51

Горячие бутерброды совершенно по-новому: быстрый и простой рецепт

09:37

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
08:53

РФ ударила ракетами и дронами: Шостка без света, в Полтаве пострадали объекты энергетикиФото

08:49

Смотрят с удивлением: почему канадцы не жарят шашлыки

08:26

США рассматривают "подарок" Киеву, который может переписать ход войны - Reuters

08:10

Способен ли мирный план Трампа успокоить Ближний Востокмнение

Реклама
07:56

Рекорд по дальности удара: в РФ прогремели взрывы на заводе "Азот"

07:10

РФ могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР

05:47

Известный ведущий похвастался подарками от экс-супруга Лорак: "Он мне присылает"

05:16

Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

04:30

День вознаграждений: шесть знаков зодиака будут купаться в достатке 3 октября

04:09

Не просто игра: почему коты гоняются за лазером и какая в этом опасностьВидео

03:30

Почему клубнику лучше сажать осенью: названы идеальные сроки посадкиВидео

02:38

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

02:30

"До сих пор": Джордж Клуни дал редкий комментарий о "секретных" детях от Амаль

02:00

Нужен тест ДНК: Анастасия Стоцкая показала дочь - копию путиниста Киркорова

01:44

Оборона Украины в новом формате: Сырский раскрыл четкий план противодействия "Шахедам"

Реклама
01:25

Беременная Марина Бех-Романчук довела мужа до слез: что случилосьВидео

01:23

До 15 октября ТОП-3 знака накроет волна счастья: кому звезды сулят перемены

00:58

"Был на той стороне": у Даниэля Салема произошли серьезные перемены в службе

00:36

Неудачный старт в Лиге конференций: Шовковский намекнул на неожиданные причины

02 октября, четверг
23:39

Надя Дорофеева сообщила о болезни: "Сейчас изнуренная"

23:37

"Не хочу нагнетать, но...": Андрющенко призвал жителей большого города выехать

23:14

"Купянск на грани": эксперт дал неутешительный развитию ситуации

23:09

Табун "Шахедов" атакует Украину: работает ПВО, тревога распространяется по стране

22:45

РФ готовит новую массированную атаку - рой БпЛА уже над Украиной, наготове Ту-95МС

22:11

Принц Уильям разоткровенничался о диагнозах Кейт и короля Чарльза

21:54

Москва готовится "украсть" ЗАЭС - ее может остановить только один сценарий

21:53

Цена на хлеб ползет вверх: эксперт раскрыл, насколько может взлететь стоимость

21:38

Большинство людей совершают ошибку: где ни в коем случае нельзя ставить духи

21:32

Цирроз: умер популярный российский актер

21:18

"Будет на ее совести": Роман Сасанчин высказался о разводе с женой

21:12

Почти не ломаются: эксперты назвали ТОП-3 лучшие подержанные авто до $13 000

21:10

Одна вещь развязывает руки мошенникам: водителей предупредили о большой ошибке

21:09

"Что нам мешает": Путин пригрозил ударами по украинским АЭС

20:50

Это делают почти все: распространенная привычка водителей "убивает" коробку передач

20:41

117 лет и ни одной тяжелой болезни: секрет долголетия самой старой женщины в мире

Реклама
20:36

Мокрый снег, дожди и штормовой ветер: названа область, где будет очень холодно

20:34

Мария Яремчук сделала срочное публичное заявление - как она сейчас выглядит

20:17

"Позорище нашей страны": что вычудила Настя Каменских на борту самолета

20:12

Рыбак понятия не имел, кто "клюнет" на спиннинг: какой сюрприз выловил "счастливчик"

19:51

Они могут "украсть" все – пчеловод раскрыл осенние ошибки ухода за пчелами

19:47

Почему женщины живут дольше мужчин - ученые поставили точку в вопросе

19:44

Путин назвал причину вторжения в Украину и набросился с обвинениями на ЗападВидео

19:25

Знают единицы: что обязательно сделать с одеждой после покупки в секонд-хенде

19:10

Путин готовится украсть ЗАЭС: способен ли Кремль устроить новую "Фукусиму"мнение

18:51

Берег его все месяцы: военный признался, что помогло ему пережить пленФото

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять