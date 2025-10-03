РФ ударила ракетами и дронами: Шостка без света, в Полтаве пострадали объекты энергетики

В течение ночи россияне атаковали "Шахедами" Харьков, Полтаву, Лубенский район Полтавщины, Днепр и Одессу.

https://glavred.info/war/rf-udarila-raketami-i-dronami-shostka-bez-sveta-v-poltave-postradali-obekty-energetiki-10703453.html Ссылка скопирована

РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ППО Радар, ua.depositphotos.com, t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

РФ атаковала Украину дронами и ракетами

Под удар попали Харьков, Полтава, Днепр и Одесса

В ночь на 3 октября российская оккупационная армия осуществила массированный обстрел Украины беспилотниками и ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, а именно - в Полтаве, Одессе, Днепре и Харьковской области.

По данным мониторингового канала monitor, в течение ночи россияне атаковали "Шахедами" Харьков, Полтаву, Лубенский район Полтавщины, Днепр и Одессу.

видео дня

Также оккупанты запустили 6 баллистических ракет типов "Искандер-М 9м723" по району Лубнов и Лохвицы в Полтавской области и 20 крылатых ракет "Х-59/69" и "Искандер-к 9м727-729" по Полтаве, Лубнах и некоторых населенных пунктах Харьковщины.

По предварительной информации россияне не применяли крылатые ракеты морского и воздушного базирования, а запускали их только с наземных установок.

Под ударом были объекты энергетики.

Ориентировочный маршрут враждебных целей / Фото: ППО Радар

Обстрел Полтавы

В Полтавской ОВА объявляли воздушную тревогу в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском районе.

Утром в пятницу глава Полтавкой ОВА Владимир Когут сообщил, что ночью оккупанты устроили массированную комбинированную атаку региона с применением ракет и БпЛА.

Есть "прилеты" и падения обломков на разных локациях.

"Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", - сообщил он.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Обстрел Днепропетровщины

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью оккупанты атаковали дронами Днепр и область.

В городе вспыхнул пожар.

В одном из поселков Днепровского района повреждены четыре частных дома. В Шахтерской общине Синельниковщины пострадала пятиэтажка. В ней выбиты окна. В Межевской загорелся дом местных жителей.

К счастью, повсюду обошлось без пострадавших.

Над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 13 вражеских беспилотников.

Обстрел Сумщины

В Сумской области город Шостка и все населенные пункты общины остались без электроэнергии.

Мэр Шостки Николай Нога сообщил, что ночью армия РФ нанесла авиационный удар по территории Шосткинской городской территориальной общины.

Поврежден объект инфраструктуры в Воронежском старостинском округе.

"Город Шостка и все населенные пункты общины без электроэнергии. Работают аварийно-восстановительные бригады. Ущерб и потери уточняются", - говорится в сообщении.

Обстрел Харьковщины

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром в пятницу сообщил, что за прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали 10 населенных пунктов области.

В результате обстрелов пострадали два человека.

В Харькове пострадал 48-летний мужчина; в с. Новоселовка Нововодолажской общины ранен 41-летний мужчина.

Также за медицинской помощью обратился 70-летний мужчина, пострадавший в результате обстрела г. Купянск 24 сентября.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:

13 ракет (тип устанавливается);

46 БпЛА типа "Герань-2";

2 fpv-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

В Харьковском районе повреждено здание фермерского хозяйства (с. Новоселовка), частный дом (г. Дергачи);

В Купянском районе повреждено здание, хозяйственное сооружение (с. Лозовое), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Прокоповка);

В Чугуевском районе повреждено складское помещение, комбайн, автомобиль (с. Новый Бурлук).

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 1 октября армия РФ атаковала Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям. По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание пяти ракет и БПЛА противника на шести локациях.

1 октября в Харькове прогремела серия взрывов. Армия РФ массированно атаковала город управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и баллистическими ракетами. В городе разрушены частные дома, вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Черниговской области. В результате обстрела погиб мужчина, также повреждены автомобили.

Ранее в Сумской области погибла семья с двумя детьми. В селе Чернеччина Краснопольской громады из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред