РФ ударила ракетами и дронами: Шостка без света, в Полтаве пострадали объекты энергетики

- РФ атаковала Украину дронами и ракетами
- Под удар попали Харьков, Полтава, Днепр и Одесса
В ночь на 3 октября российская оккупационная армия осуществила массированный обстрел Украины беспилотниками и ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, а именно - в Полтаве, Одессе, Днепре и Харьковской области.
По данным мониторингового канала monitor, в течение ночи россияне атаковали "Шахедами" Харьков, Полтаву, Лубенский район Полтавщины, Днепр и Одессу.
Также оккупанты запустили 6 баллистических ракет типов "Искандер-М 9м723" по району Лубнов и Лохвицы в Полтавской области и 20 крылатых ракет "Х-59/69" и "Искандер-к 9м727-729" по Полтаве, Лубнах и некоторых населенных пунктах Харьковщины.
По предварительной информации россияне не применяли крылатые ракеты морского и воздушного базирования, а запускали их только с наземных установок.
Под ударом были объекты энергетики.
Обстрел Полтавы
В Полтавской ОВА объявляли воздушную тревогу в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском районе.
Утром в пятницу глава Полтавкой ОВА Владимир Когут сообщил, что ночью оккупанты устроили массированную комбинированную атаку региона с применением ракет и БпЛА.
Есть "прилеты" и падения обломков на разных локациях.
"Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", - сообщил он.
Обстрел Днепропетровщины
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью оккупанты атаковали дронами Днепр и область.
В городе вспыхнул пожар.
В одном из поселков Днепровского района повреждены четыре частных дома. В Шахтерской общине Синельниковщины пострадала пятиэтажка. В ней выбиты окна. В Межевской загорелся дом местных жителей.
К счастью, повсюду обошлось без пострадавших.
Над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 13 вражеских беспилотников.
Обстрел Сумщины
В Сумской области город Шостка и все населенные пункты общины остались без электроэнергии.
Мэр Шостки Николай Нога сообщил, что ночью армия РФ нанесла авиационный удар по территории Шосткинской городской территориальной общины.
Поврежден объект инфраструктуры в Воронежском старостинском округе.
"Город Шостка и все населенные пункты общины без электроэнергии. Работают аварийно-восстановительные бригады. Ущерб и потери уточняются", - говорится в сообщении.
Обстрел Харьковщины
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром в пятницу сообщил, что за прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали 10 населенных пунктов области.
В результате обстрелов пострадали два человека.
В Харькове пострадал 48-летний мужчина; в с. Новоселовка Нововодолажской общины ранен 41-летний мужчина.
Также за медицинской помощью обратился 70-летний мужчина, пострадавший в результате обстрела г. Купянск 24 сентября.
Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:
- 13 ракет (тип устанавливается);
- 46 БпЛА типа "Герань-2";
- 2 fpv-дрона.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- В Харьковском районе повреждено здание фермерского хозяйства (с. Новоселовка), частный дом (г. Дергачи);
- В Купянском районе повреждено здание, хозяйственное сооружение (с. Лозовое), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Прокоповка);
- В Чугуевском районе повреждено складское помещение, комбайн, автомобиль (с. Новый Бурлук).
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 1 октября армия РФ атаковала Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям. По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание пяти ракет и БПЛА противника на шести локациях.
1 октября в Харькове прогремела серия взрывов. Армия РФ массированно атаковала город управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и баллистическими ракетами. В городе разрушены частные дома, вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Черниговской области. В результате обстрела погиб мужчина, также повреждены автомобили.
Ранее в Сумской области погибла семья с двумя детьми. В селе Чернеччина Краснопольской громады из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.
