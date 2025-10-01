Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ запустила "Искандер" по селу на Черниговщине: погиб мужчина, есть разрушения

Анна Ярославская
1 октября 2025, 10:27
608
Под ударом оказалась техника сельхозпредприятия. Один автомобиль уничтожен, еще один - поврежден.
Искандер, спасатель
Россия за сутки 40 раз атаковала Черниговскую область / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, Facebook/kpszsu

Кратко:

  • Российские войска ударили ракетой по селу в Корюковском районе
  • По предварительным данным, использован "Искандер"
  • Повреждена техника сельхозпредприятия, погиб человек

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Черниговской области. В результате обстрела погиб мужчина, также повреждены автомобили.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что оккупанты ударили по одному из сел Корюковского района.

видео дня

"Агрессор нанес ракетный удар по одному из сел Корюковского района. Предположительно, это была атака "Искандером". Под ударом оказалась техника сельхозпредприятия. Один автомобиль уничтожен, еще один - поврежден", - рассказал Чаус.

По его словам, к сожалению, в результате вражеской атаки погиб гражданский мужчина 1978 года рождения.

В другом населенном пункте из-за удара беспилотником уничтожен дом и поврежден гражданский автомобиль. Также под атакой находились энергообъекты в Нежинском районе.

Всего за минувшие сутки агрессор 40 раз атаковал Черниговскую область. Обстрелам подверглись 16 населенных пунктов.

Искандер инфографика
Искандер - основные характеристики / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 1 октября - главное

Как писал Главред, ночью 1 октября в Харькове прогремела серия взрывов. Армия РФ массированно атаковала город управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и баллистическими ракетами. В городе разрушены частные дома, вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

В Киевском районе города горели торговые павильоны на рынке "Барабашово" на площади 2800 кв. м.

В Салтовском районе разрушен жилой дом, а также произошел пожар и разрушение гаражей на площади 350 кв. м. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Утром в среду, 1 октября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Впоследствии в городе прогремели взрывы. Вероятно, это работали силы ПВО.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 1 октября армия РФ атаковала Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям. По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание пяти ракет и БПЛА противника на шести локациях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Черниговская область новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек: все они погибли

В Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек: все они погибли

11:09Украина
Появятся ли в Украине Томагавки - что может помешать ударам по России

Появятся ли в Украине Томагавки - что может помешать ударам по России

10:05Аналитика
Кремль усиливает пропаганду, россияне устали от войны - Politico

Кремль усиливает пропаганду, россияне устали от войны - Politico

09:28Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Словно это последняя секунда": Ани Лорак срочно покинула РФ

"Словно это последняя секунда": Ани Лорак срочно покинула РФ

Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

РФ готовит массированный удар по энергетике Украины - названа опасная дата

РФ готовит массированный удар по энергетике Украины - названа опасная дата

Последние новости

11:09

В Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек: все они погибли

11:02

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Тельцам - пришло время, Львам - отступить

10:53

Партизаны уничтожили логистику Шахедов, которыми РФ обстреливает Украину - детали

10:45

Китайский гороскоп на завтра 2 октября: Тиграм - неудачи, Змеям - трудности

10:27

РФ запустила "Искандер" по селу на Черниговщине: погиб мужчина, есть разрушения

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
10:26

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

10:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 октября (обновляется)

10:11

Вспыхнул без атаки: в РФ масштабный пожар на одном из важных объектов Путина

10:09

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

Реклама
10:05

Почему 2 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

10:05

Появятся ли в Украине Томагавки - что может помешать ударам по России

09:43

Тестирование бесплатное: для украинцев Starlink заработает просто на смартфоне

09:28

Кремль усиливает пропаганду, россияне устали от войны - Politico

09:27

"Кнут" для Путина: президент Финляндии рассказал о стратегии Трампа в отношении РФ

09:22

"Выстрел в голову": Бех-Романчук впервые прокомментировала скандал с допингом

09:15

Зашуршит в карманах: три знака китайского зодиака разбогатеют в октябре

08:53

Без стратегии тактические успехи не спасут Украинумнение

08:42

Трагедия в Одессе: масштабный потоп унёс жизни 9 человек, среди жертв - ребенокФото

08:29

Критическая ситуация на Запорожской АЭС: в МАГАТЭ отреагировали

08:15

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:14

В Киеве - взрывы: город атаковали вражеские дроны

07:28

Сестра короля Великобритании приехала в Киев: в чем цель визита

06:41

Россия ударила КАБами и ракетами по Харькову: вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФото

06:10

О Томагавках для Украины: США начали гибридную войну чужими рукамимнение

06:00

Обхитрила всех: Алла Пугачева обкрутила РФ по полной

05:43

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

05:24

От магазинного не отличить: как приготовить дома ванильный сахар

04:55

Невероятный прорыв в медицине: ученые изобрели костный "суперклей"

04:30

Время изобилия: четыре знака зодиака получат послание от Вселенной 1 октября

03:28

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

03:09

Почему коты расширяют зрачки - сигнал, который нельзя игнорировать

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ученика с книгой за 49 секунд

02:17

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

01:48

Оккупанты пытались прорвать оборону: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

01:30

От прежней Памелы не осталось и следа: Андерсон публично отказалась от своего прошлого

00:54

Стихия красного уровня в Одессе: детали, последствия и что прогнозируют на 1 октября

30 сентября, вторник
23:49

Сигнал пульта ослабевает - простой лайфхак, чтобы машина откликнулась

23:06

Популярная певица рассказала, как Никитин переживает второй развод с Горбачевой

22:50

Почему УЕФА отложил решение по Израилю и при чем тут Трамп: СМИ раскрыли детали

22:48

Украинцев предупредили об уменьшении пенсионных выплат: кого коснется

Реклама
21:55

"Поведение истерички": путинистка Долина опозорилась на похоронах КеосаянаВидео

21:51

Об отбеливателе можно забыть: люди массово чистят унитаз одним средствомВидео

21:50

Цинично ударили по мирным: почему атаковавшие Днепр "Шахеды" были не простыми

21:27

"Угроза абсолютно для всех": украинцев предупредили о критической ситуации на ЗАЭС

21:20

Тоня объявилась: московская дочь Сумской поздравила своего отца из Киева

21:16

"Открыло Путину путь": Трамп назвал причину вторжения России в Украину

20:53

Их харизма сводит с ума - в какие даты рождаются люди с особым шармом

20:47

Дни для посадок и работ в саду и огороде: лунный календарь октября 2025 годаВидео

20:30

Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

20:26

Дальнобойные артсистемы КНДР взлетели на воздух: детали мощного удара ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять