РФ запустила "Искандер" по селу на Черниговщине: погиб мужчина, есть разрушения

Под ударом оказалась техника сельхозпредприятия. Один автомобиль уничтожен, еще один - поврежден.

https://glavred.info/war/rf-zapustila-iskander-po-selu-na-chernigovshchine-pogib-muzhchina-est-razrusheniya-10702862.html Ссылка скопирована

Россия за сутки 40 раз атаковала Черниговскую область / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, Facebook/kpszsu

Кратко:

Российские войска ударили ракетой по селу в Корюковском районе

По предварительным данным, использован "Искандер"

Повреждена техника сельхозпредприятия, погиб человек

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Черниговской области. В результате обстрела погиб мужчина, также повреждены автомобили.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что оккупанты ударили по одному из сел Корюковского района.

видео дня

"Агрессор нанес ракетный удар по одному из сел Корюковского района. Предположительно, это была атака "Искандером". Под ударом оказалась техника сельхозпредприятия. Один автомобиль уничтожен, еще один - поврежден", - рассказал Чаус.

По его словам, к сожалению, в результате вражеской атаки погиб гражданский мужчина 1978 года рождения.

В другом населенном пункте из-за удара беспилотником уничтожен дом и поврежден гражданский автомобиль. Также под атакой находились энергообъекты в Нежинском районе.

Всего за минувшие сутки агрессор 40 раз атаковал Черниговскую область. Обстрелам подверглись 16 населенных пунктов.

Искандер - основные характеристики / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 1 октября - главное

Как писал Главред, ночью 1 октября в Харькове прогремела серия взрывов. Армия РФ массированно атаковала город управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и баллистическими ракетами. В городе разрушены частные дома, вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

В Киевском районе города горели торговые павильоны на рынке "Барабашово" на площади 2800 кв. м.

В Салтовском районе разрушен жилой дом, а также произошел пожар и разрушение гаражей на площади 350 кв. м. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Утром в среду, 1 октября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Впоследствии в городе прогремели взрывы. Вероятно, это работали силы ПВО.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 1 октября армия РФ атаковала Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям. По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание пяти ракет и БПЛА противника на шести локациях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред