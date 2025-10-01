Россия ударила КАБами и ракетами по Харькову: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Пожары в городе локализованы, работают спасатели.

РФ массированно атаковала Харьков

Разрушены частные дома, горели торговые павильоны и гаражи

По предварительным данным, пострадали 5 человек

Ночью 1 октября в Харькове прогремела серия взрывов. Армия РФ массированно атаковала город управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и баллистическими ракетами. В городе разрушены частные дома, вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

Как сообщили в ГосЧС, военные страны-агрессора нанесли удары управляемыми авиабомбами и ракетами по Харькову, пригороду и Чугуевскому району.

В Киевском районе горели торговые павильоны на площади 2800 кв. м.

В Салтовском районе разрушен жилой дом с последующим возгоранием, а также произошел пожар и разрушение гаражей на площади 350 кв. м.

По предварительным данным, пострадали пять человек.

Пожары локализованы, продолжаются ликвидационные работы. На местах работают подразделения ГосЧС, пиротехники, психологи, кинологи и добровольные пожарные.

Воздушные атаки РФ по Украине

Как писал Главред, ночью 30 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. В Черниговской области часть жителей осталась без электроснабжения. Есть повреждения на Киевщине и Днепропетровщине.

В Сумской области погибла семья с двумя детьми. В селе Чернеччина Краснопольской громады из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

Последняя масштабная атака России против Украины 28 сентября длилась более 12 часов. Оккупанты запустили почти 500 ударных дронов и более 40 ракет, среди которых были и "Кинжалы".

По данным ГосЧС, пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.

Когда будет новый обстрел Украины: мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что страна-агрессор РФ готовится к новому массированному обстрелу Украины. Он может быть уже через 7-10 суток. Повторить атаку в короткий промежуток времени будет проблематично. Сейчас враг усовершенствует тактику нанесения ударов по украинским объектам.

"Если мы раньше говорили, по 200-230 дронов РФ производит в сутки, то сегодня нет. Сейчас мы снова возвращаемся в расчет где-то 100-150 дронов", — отметил Олег Жданов.

