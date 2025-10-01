Россия ударила КАБами и ракетами по Харькову: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Кратко:
- РФ массированно атаковала Харьков
- Разрушены частные дома, горели торговые павильоны и гаражи
- По предварительным данным, пострадали 5 человек
Ночью 1 октября в Харькове прогремела серия взрывов. Армия РФ массированно атаковала город управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и баллистическими ракетами. В городе разрушены частные дома, вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.
Как сообщили в ГосЧС, военные страны-агрессора нанесли удары управляемыми авиабомбами и ракетами по Харькову, пригороду и Чугуевскому району.
В Киевском районе горели торговые павильоны на площади 2800 кв. м.
В Салтовском районе разрушен жилой дом с последующим возгоранием, а также произошел пожар и разрушение гаражей на площади 350 кв. м.
По предварительным данным, пострадали пять человек.
Пожары локализованы, продолжаются ликвидационные работы. На местах работают подразделения ГосЧС, пиротехники, психологи, кинологи и добровольные пожарные.
Воздушные атаки РФ по Украине
Как писал Главред, ночью 30 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. В Черниговской области часть жителей осталась без электроснабжения. Есть повреждения на Киевщине и Днепропетровщине.
В Сумской области погибла семья с двумя детьми. В селе Чернеччина Краснопольской громады из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.
Последняя масштабная атака России против Украины 28 сентября длилась более 12 часов. Оккупанты запустили почти 500 ударных дронов и более 40 ракет, среди которых были и "Кинжалы".
По данным ГосЧС, пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.
Когда будет новый обстрел Украины: мнение эксперта
Военный эксперт Олег Жданов заявил, что страна-агрессор РФ готовится к новому массированному обстрелу Украины. Он может быть уже через 7-10 суток. Повторить атаку в короткий промежуток времени будет проблематично. Сейчас враг усовершенствует тактику нанесения ударов по украинским объектам.
"Если мы раньше говорили, по 200-230 дронов РФ производит в сутки, то сегодня нет. Сейчас мы снова возвращаемся в расчет где-то 100-150 дронов", — отметил Олег Жданов.
Другие новости:
- Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона Ревут
- Теперь атаки будут ночные: в Сумах зафиксировали новый дрон РФ
- РФ несет громадные убытки из-за атак Украины по объектам НПЗ: The Sun назвал сумму
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред