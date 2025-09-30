Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ атаковала Украину дронами: есть "прилеты", часть Черниговщины без света

Анна Ярославская
30 сентября 2025, 09:36
99
Силы ПВО сбили/подавили 46 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Атака дронов, спасатель
В результате атаки дронов есть "прилеты" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГосЧС

Кратко:

  • РФ атаковала Украину 65 дронами
  • Под удар попала Киевщина, Черниговщина, Днепропетровщина
  • 46 вражеских БпЛА были сбиты/подавлены

Российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. В Черниговской области часть жителей осталась без электроснабжения. Есть повреждения на Киевщине и Днепропетровщине.

В Сумской области погибла семья с двумя детьми.

видео дня

Атака на Киевщину

В ночь на 30 сентября армия РФ атаковала дронами Киевскую область. Работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.

В пресс-службе Киевской области сообщили, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Поврежден жилой частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

В результате вражеской атаки в Броварском районе пострадала женщина 1950 года рождения. У нее острая реакция на стресс и гипертонический криз. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте.

Атака на Черниговщину

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что Нежинский район атаковали вражеские беспилотники, предварительно "Герани".

На местах попаданий возникли пожары – возгорание ликвидировали. Был "прилет" по объекту энергетической инфраструктуры.

"Более 26 тысяч абонентов в Бобровице и близлежащих населенных пунктах – без электроснабжения. Энергетики уже работают – восстановительные работы продолжаются", - рассказал Чаус.

Всего за минувшие сутки враг 20 раз атаковал Черниговщину. Взрывы гремели в 13 населенных пунктах области. Кроме Нежинского района под ударом оказались Корюковский и Новгород-Северский районы.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атака на Днепропетровскую область

Ночью в Днепропетровской области работали силы ПВО. По данным ПВК, защитники неба уничтожили 5 беспилотников.

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, по Павлоградскому району агрессор попал БпЛА. Повреждена инфраструктура.

Пострадала и Никопольщина. По райцентру враг бил из тяжелой артиллерии. Последствия уточняются.

"Утром противник ударил КАБами по Покровской общине Синельниковщины. Возникли два пожара. Люди не пострадали", - отметил глава ОВА Сергей Лысак.

Атака на Сумщину

Как писал Главред, ночью 30 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по жилому дому в Сумской области. Вследствие атаки в селе Чернеччина Краснопольской громады погибли супруги с двумя маленькими детьми.

Из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

  • Атака на Сумщину 30 сентября
    Атака на Сумщину 30 сентября Фото: Нацполиция
  • Атака на Сумщину 30 сентября
    Атака на Сумщину 30 сентября Фото: Нацполиция
  • Атака на Сумщину 30 сентября
    Атака на Сумщину 30 сентября Фото: Нацполиция
  • Атака на Сумщину 30 сентября
    Атака на Сумщину 30 сентября Фото: Нацполиция
  • Атака на Сумщину 30 сентября
    Атака на Сумщину 30 сентября Фото: Нацполиция
  • Атака на Сумщину 30 сентября
    Атака на Сумщину 30 сентября Фото: Нацполиция, ГосЧС
  • Атака на Сумщину 30 сентября
    Атака на Сумщину 30 сентября Фото: Нацполиция, ГосЧС
  • Атака на Сумщину 30 сентября
    Атака на Сумщину 30 сентября Фото: Нацполиция, ГосЧС

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 30 сентября (с 21:00 29 сентября) армия РФ атаковала Украину 65 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям.

Как сообщили в ВС ВСУ, по предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается – на севере и востоке вошли новые группы ударных БПЛА. Соблюдайте меры предосторожности", - добавили в ВС ВСУ.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Когда будет новый обстрел Украины: мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что страна-агрессор РФ готовится к новому массированному обстрелу Украины. Он может быть уже через 7-10 суток. Повторить атаку в короткий промежуток времени будет проблематично. Сейчас враг усовершенствует тактику нанесения ударов по украинским объектам.

"Если мы раньше говорили, по 200-230 дронов РФ производит в сутки, то сегодня нет. Сейчас мы снова возвращаемся в расчет где-то 100-150 дронов", — отметил Олег Жданов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Украину дронами: есть "прилеты", часть Черниговщины без света

РФ атаковала Украину дронами: есть "прилеты", часть Черниговщины без света

09:36Война
Потери россиян критические: ISW раскрыли истинную ситуацию на двух направлениях

Потери россиян критические: ISW раскрыли истинную ситуацию на двух направлениях

09:24Фронт
Россия ударила дроном по дому на Сумщине: погибла семья с двумя детьми

Россия ударила дроном по дому на Сумщине: погибла семья с двумя детьми

08:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Китайский гороскоп на сегодня 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Китайский гороскоп на сегодня 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Как высушить одежду без отопления: гениальный фокус удивит своей простотой

Как высушить одежду без отопления: гениальный фокус удивит своей простотой

Последние новости

10:39

Китайский гороскоп на завтра 1 октября: Драконам - ошибки, Петухам - конфликты

10:39

"Трудное время": муж Николь Кидман отказался жить с 58-летней актрисой

10:29

В Харькове когда-то жило настоящее чудовище: где его впервые нашлиВидео

10:12

Гремели взрывы и выбило свет: Россию массированно атаковала стая дронов

10:09

Максим Галкин снял обручальное кольцо и сделал заявление — что произошло

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
09:50

"Им суждено процветать": люди, рожденные в эти даты, добиваются успеха в жизни

09:36

РФ атаковала Украину дронами: есть "прилеты", часть Черниговщины без светаФото

09:24

Потери россиян критические: ISW раскрыли истинную ситуацию на двух направлениях

09:24

Приблизят ли мир украинские ракеты к мирумнение

Реклама
09:18

Алла Пугачева обратилась к бывшему и попала в громкий скандал - детали

09:06

Будет много кризиса: астролог назвала две опасные даты в октябре 2025

09:00

БаДМ на Dnipro Marathon 2025: как компания объединила сотрудников вокруг спорта новости компании

08:56

"Он не один": Alyona Alyona призналась, почему не живет с бойфрендом в Киеве

08:34

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

08:28

Россия ударила дроном по дому на Сумщине: погибла семья с двумя детьмиФото

08:27

Может коснуться украинцев: в Польше появился новый законопроект о "бандеризме"

08:01

ХАМАС медлит: что будет, если мирный план Трампа по Газе провалитсяВидео

07:10

Где три различия между женщинами с собачкой: самая сложная загадка на проверку внимательности

06:47

Армия РФ оккупировала Полтавку в Донецкой области и продвинулась на Запорожье – DeepState

06:10

Переиграть карибский кризис: в какую игру играет Путин?мнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке отца с сыном за 21 секунду

05:37

Настоящее печеночное наслаждение: рецепт невероятно вкусного блюда за 20 минут

05:14

Не нужно возвращать: Сумская сделала 23-летней дочери щедрый подарок

04:35

Любовь накроет с головой: три знака зодиака в октябре найдут свою вторую половинку

04:01

Когда будет новый обстрел Украины: названа дата

03:30

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет шикарный месяцВидео

03:09

Путин послал сигнал Западу по Украине - какая цель Кремля и чего ждать дальшеВидео

02:45

Почему нужно убрать в доме и сменить постель 30 сентября: приметы в этот день

02:32

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

02:08

"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

01:04

5 знаков зодиака, которые станут успешными предпринимателями

00:59

"Лучший ответ Орбану": Еврокомиссия назвала, что разблокирует вступление Украины в ЕС

00:08

Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

29 сентября, понедельник
23:03

"Новая порция" Patriot: Писториус анонсировал, когда и сколько систем получит Украина

22:55

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

22:20

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

22:09

Размер имеет значение: ученые назвали самое большое существо в мире

22:02

Черный не единственный: исследование показало, какие цвета авто повышают аварийность

22:01

Трамп объявил мирный план для завершения войны в Газе - что предполагается

21:44

Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

Реклама
21:31

Тот самый самый салат Бунито из Челентано - мгновенно исчезает со стола

21:10

Гороскоп для Львов на октябрь 2025: месяц ярких встреч и судьбоносных событийВидео

21:06

Не только перец: ТОП-10 продуктов, которые вызывают ожоги, слезы и электрический ток во рту

21:05

Ребров принял решение по Панатинаикосу: останется ли он в сборной

21:03

Питер Тодд в Украине: визит в детские дома Харькова

20:45

Совсем не библейский - ученые раскрыли, каким будет Апокалипсис и что уничтожит человечество

20:38

Гороскоп для Раков на октябрь 2025: самые опасные и самые удачные дни месяца

20:32

"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениямиВидео

20:17

Блеск без химии – кран засияет: хитрый способ быстрой очистки за копейкиВидео

20:10

Он очень вкусный и сытный: быстрый рецепт салата с секретной начинкой

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять