РФ атаковала Украину дронами: есть "прилеты", часть Черниговщины без света

Силы ПВО сбили/подавили 46 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

https://glavred.info/war/rf-atakovala-ukrainu-dronami-est-prilety-chast-chernigovshchiny-bez-sveta-10702523.html Ссылка скопирована

В результате атаки дронов есть "прилеты" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала Украину 65 дронами

Под удар попала Киевщина, Черниговщина, Днепропетровщина

46 вражеских БпЛА были сбиты/подавлены

Российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. В Черниговской области часть жителей осталась без электроснабжения. Есть повреждения на Киевщине и Днепропетровщине.

В Сумской области погибла семья с двумя детьми.

видео дня

Атака на Киевщину

В ночь на 30 сентября армия РФ атаковала дронами Киевскую область. Работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.

В пресс-службе Киевской области сообщили, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Поврежден жилой частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

В результате вражеской атаки в Броварском районе пострадала женщина 1950 года рождения. У нее острая реакция на стресс и гипертонический криз. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте.

Атака на Черниговщину

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что Нежинский район атаковали вражеские беспилотники, предварительно "Герани".

На местах попаданий возникли пожары – возгорание ликвидировали. Был "прилет" по объекту энергетической инфраструктуры.

"Более 26 тысяч абонентов в Бобровице и близлежащих населенных пунктах – без электроснабжения. Энергетики уже работают – восстановительные работы продолжаются", - рассказал Чаус.

Всего за минувшие сутки враг 20 раз атаковал Черниговщину. Взрывы гремели в 13 населенных пунктах области. Кроме Нежинского района под ударом оказались Корюковский и Новгород-Северский районы.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атака на Днепропетровскую область

Ночью в Днепропетровской области работали силы ПВО. По данным ПВК, защитники неба уничтожили 5 беспилотников.

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, по Павлоградскому району агрессор попал БпЛА. Повреждена инфраструктура.

Пострадала и Никопольщина. По райцентру враг бил из тяжелой артиллерии. Последствия уточняются.

"Утром противник ударил КАБами по Покровской общине Синельниковщины. Возникли два пожара. Люди не пострадали", - отметил глава ОВА Сергей Лысак.

Атака на Сумщину

Как писал Главред, ночью 30 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по жилому дому в Сумской области. Вследствие атаки в селе Чернеччина Краснопольской громады погибли супруги с двумя маленькими детьми.

Из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 30 сентября (с 21:00 29 сентября) армия РФ атаковала Украину 65 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям.

Как сообщили в ВС ВСУ, по предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается – на севере и востоке вошли новые группы ударных БПЛА. Соблюдайте меры предосторожности", - добавили в ВС ВСУ.

Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Когда будет новый обстрел Украины: мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что страна-агрессор РФ готовится к новому массированному обстрелу Украины. Он может быть уже через 7-10 суток. Повторить атаку в короткий промежуток времени будет проблематично. Сейчас враг усовершенствует тактику нанесения ударов по украинским объектам.

"Если мы раньше говорили, по 200-230 дронов РФ производит в сутки, то сегодня нет. Сейчас мы снова возвращаемся в расчет где-то 100-150 дронов", — отметил Олег Жданов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред