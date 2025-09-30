Когда будет новый обстрел Украины: названа дата

Олег Жданов заявляет, что РФ усовершенствует тактику нанесения ударов по Украине.

РФ готовится к новому маскированному обстрелу Украины. Он может быть уже через 7-10 суток. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.

Он убежден в том, что повторить такую атаку в короткий промежуток времени будет проблематично. Сейчас враг усовершенствует тактику нанесения ударов по украинским объектам.

"Это говорит о том, что они учатся, они растут в плане планирования и организации боевых действий. А вот относительно возможностей здесь уже возникают определенные вопросы. Потому что на сегодняшний день у РФ их не так много. Мы получаем все больше и больше сообщений, что состояние российской экономики не так уж мощно, как его "рисуют" сами россияне. И мы возвращаемся снова назад. Если мы раньше говорили, по 200-230 дронов РФ производит в сутки, то сегодня нет. Сейчас мы снова возвращаемся в расчет где-то 100-150 дронов", — говорит Олег Жданов.

Как долго РФ сможет увеличивать производство ракет и дронов - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, как долго россияне смогут увеличивать производство ракет и дронов, наращивая удары по Украине. Он отметил, что россияне значительно меньше используют ракет для ударов из-за недостатка пусковых установок. В то же время активнее враг применяет баллистические ракеты - сколько сделали за месяц, столько и применили.

"Иногда они обращаются за помощью к Северной Корее по поставкам КN-23. В целом же основная проблема сейчас не в дефиците ракет или возможности их производства, а именно в критической нехватке пусковых установок для авиационных и морских ударов", - сказал Коваленко.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, последняя масштабная атака России против Украины 28 сентября длилась более 12 часов. Оккупанты запустили почти 500 ударных дронов и более 40 ракет, среди которых были и "Кинжалы".

По данным ГСЧС, пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.

Кроме этого, в результате массированного удара по Киеву погибли четыре человека, среди которых 12-летняя девочка Саша. Еще несколько жителей дома пострадали.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

