РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве - там погибли люди

Под вражеский удар попали разные районы столицы.

Удар РФ по Киеву / коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

Россияне атаковали разные районы столицы

Есть попадания в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры

Информация о пострадавших уточняется

В ночь на 28 сентября страна-агрессор Россия в очередной раз обстреляла столицу. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах. Об этом сообщили в ГСЧС.

Соломенский район

Известно, что в Соломенском районе попадание пришлось в пятиэтажный дом. Там из под завалов деблокировано тело 12-летней девочки, спасены три человека, один человек травмирован. Также повреждено здание Института кардиологии, где погибли два человека.

Кроме того, в результате атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого здания. Еще до прибытия спасателей был госпитализирован мужчина. Пожар ликвидирован.

По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом, из которого еще до прибытия спасателей госпитализировали 2 пострадавших с острой реакцией на стресс.

Голосеевский район

В Голосеевском районе города известно о попадании в два частных жилых дома. Произошло частичное разрушение крыши и стены здания. Пожар ликвидировали. Предварительно - без пострадавших.

Святошинский район

В этом районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.

Днепровский район

Известно о возгорании двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован. Без пострадавших.

Дарницкий район

В результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.

"Информация о пострадавших уточняется", - отметили в ГСЧС.

Количество пострадавших в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас, по информации медиков, в столице 13 пострадавших в результате атаки врага и трое погибших.

"Четверо пострадавших сейчас находятся в больницах. 8 получают помощь амбулаторно. Одной женщине медики оказали помощь на месте", - написал он.

Россия готовит удар по Украине

Военный эксперт Олег Жданов ранее предупреждал, что новый ракетно-дроновой удар по Украине возможен в любой момент.

По его оценке, страна-агрессор Россия готова к такой атаке.

Он также отметил, что у противника в наличии постоянно находится примерно 300-400 ударных беспилотников, возможно - до 500.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удар РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 28 сентября, российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА. Ракеты фиксировались в Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Известно, что россияне нанесли не менее 8 ударов с часу ночи до 05:30 по Запорожью. В результате вражеского удара пострадали люди, среди которых трое детей.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко говорил, что в Киеве взрывы раздавались в течение всей ночи и утром. В результате российской атаки четыре человека погибли и десять ранены.

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

