Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве - там погибли люди

Мария Николишин
28 сентября 2025, 09:21обновлено 28 сентября, 09:55
472
Под вражеский удар попали разные районы столицы.
РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве - там погибли люди
Удар РФ по Киеву / коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Россияне атаковали разные районы столицы
  • Есть попадания в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры
  • Информация о пострадавших уточняется

В ночь на 28 сентября страна-агрессор Россия в очередной раз обстреляла столицу. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах. Об этом сообщили в ГСЧС.

Соломенский район

Известно, что в Соломенском районе попадание пришлось в пятиэтажный дом. Там из под завалов деблокировано тело 12-летней девочки, спасены три человека, один человек травмирован. Также повреждено здание Института кардиологии, где погибли два человека.

видео дня

Кроме того, в результате атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого здания. Еще до прибытия спасателей был госпитализирован мужчина. Пожар ликвидирован.

По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом, из которого еще до прибытия спасателей госпитализировали 2 пострадавших с острой реакцией на стресс.

Голосеевский район

В Голосеевском районе города известно о попадании в два частных жилых дома. Произошло частичное разрушение крыши и стены здания. Пожар ликвидировали. Предварительно - без пострадавших.

Святошинский район

В этом районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.

Днепровский район

Известно о возгорании двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован. Без пострадавших.

Дарницкий район

В результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.

"Информация о пострадавших уточняется", - отметили в ГСЧС.

Количество пострадавших в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас, по информации медиков, в столице 13 пострадавших в результате атаки врага и трое погибших.

"Четверо пострадавших сейчас находятся в больницах. 8 получают помощь амбулаторно. Одной женщине медики оказали помощь на месте", - написал он.

  • Вражеская атака на Киев 28 сентября
    Вражеская атака на Киев 28 сентября фото: ГСЧС
  • Вражеская атака на Киев 28 сентября
    Вражеская атака на Киев 28 сентября фото: ГСЧС
  • Вражеская атака на Киев 28 сентября
    Вражеская атака на Киев 28 сентября фото: ГСЧС
  • Вражеская атака на Киев 28 сентября
    Вражеская атака на Киев 28 сентября фото: ГСЧС
  • Вражеская атака на Киев 28 сентября
    Вражеская атака на Киев 28 сентября фото: ГСЧС
  • Вражеская атака на Киев 28 сентября
    Вражеская атака на Киев 28 сентября фото: ГСЧС

Россия готовит удар по Украине

Военный эксперт Олег Жданов ранее предупреждал, что новый ракетно-дроновой удар по Украине возможен в любой момент.

По его оценке, страна-агрессор Россия готова к такой атаке.

Он также отметил, что у противника в наличии постоянно находится примерно 300-400 ударных беспилотников, возможно - до 500.

РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве - там погибли люди
Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удар РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 28 сентября, российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА. Ракеты фиксировались в Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Известно, что россияне нанесли не менее 8 ударов с часу ночи до 05:30 по Запорожью. В результате вражеского удара пострадали люди, среди которых трое детей.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко говорил, что в Киеве взрывы раздавались в течение всей ночи и утром. В результате российской атаки четыре человека погибли и десять ранены.

Читайте также:

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева ГСЧС новости Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве - там погибли люди

РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве - там погибли люди

09:21Украина
Россия готовится украсть ЗАЭС: в МИД предупредили о серьезных рисках

Россия готовится украсть ЗАЭС: в МИД предупредили о серьезных рисках

08:59Украина
Удар РФ по Киеву: армия Путина убила 12-летнюю девочку

Удар РФ по Киеву: армия Путина убила 12-летнюю девочку

08:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Раскрыт главный секрет герба России - о чем молчат российские историки

Раскрыт главный секрет герба России - о чем молчат российские историки

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

Последние новости

10:04

Гороскоп Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября: Стрельцам - риск, Ракам - ответ

09:57

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем былоВидео

09:29

Тактика "тысячи порезов": оккупанты переносят атаки на новые направлениямнение

09:26

Гороскоп на завтра 29 сентября: Ракам - новости, Скорпионам - интересная встреча

09:21

РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве - там погибли людиФото

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
08:59

Россия готовится украсть ЗАЭС: в МИД предупредили о серьезных рисках

08:54

Удар РФ по Киеву: армия Путина убила 12-летнюю девочку

08:34

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Рыбам - вызов, Девам - завал

08:33

Россияне нанесли 8 ударов по Запорожью: среди раненых - детиФото

Реклама
08:13

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:03

Разбитые улицы и ракета на дороге: появились жуткие кадры атаки РФ по КиевуФото

07:10

Чем отличаются два дедушки, которые режут ткань: только самые внимательные ответят

06:49

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят домаФото

05:39

Звёзды на стороне Овнов, октябрь откроет новые двери: гороскоп на месяц

05:07

Рыбаки со стажем будут завидовать: лайфхак, как поймать гору карасей

04:35

Какую ошибку мы делаем при употреблении слова "закрутки": не все догадываютсяВидео

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы и малыша за 17 секунд

02:25

Способны покорять бизнес, науку и искусство: ТОП-5 самых умных знаков зодиака

01:36

В Киеве гремят взрывы, летит куча Шахедов: столица под вражеской атакой

00:40

Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

Реклама
27 сентября, суббота
23:57

Орбан внезапно набросился на Зеленского с обвинениями в "преследовании"

23:41

Дякую: Галкин отреагировал на слова подписчицы и показал шикарный новый образ

22:57

"Прижал меня к креслу": актер Логай после потери пальца попал в страшное ДТП

22:55

Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

22:21

Почему Украина выигрывает войну: Financial Times назвал несколько аргументов

22:01

Бордо и айвори: Елена Зеленская и Мелания Трамп показались в роскошных костюмах

21:17

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

21:14

Дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашии – СМИ

20:11

"Огромное давление": родственники Брюса Уиллиса начали делить наследство актера

19:38

Будут лить сильные дожди и влупит +2: названы регионы, которые накроет похолодание

19:18

Какую уборку нельзя делать дома 28 сентября: важный церковный праздник 28 сентября

19:10

Как война выходит в новые доменымнение

19:09

Зеленский предупредил Венгрию после провокации с дроном, а Сибига ждет от нее объяснений

18:45

Москва будет в сплошной темноте: Зеленский мощно пригрозил РоссииВидео

18:28

Самая быстрая закуска, которую разметают моментально со стола - рецепт

18:23

Цены стремительно растут перед зимой: в Украине дорожает востребованный продукт

18:08

Patriot от Израиля находится в Украине, еще две системы на подходе – Зеленский

18:05

Обман на века: почему в СССР "выдумали" дату крещения Руси и когда оно былоВидео

17:22

Целая гора хрустящего и вкусного печенья за 20 минут: рецепт бюджетных сладостей

17:20

В Украине начали запрещать езду на электросамокатах: назван первый город

Реклама
17:11

53 минуты, поцелуи и Меган: как прошла встреча принца Гарри и короля Чарльза

17:09

Мощность резко выросла: Украину атаковала "красная" магнитная буря

16:31

В каком возрасте кот официально считается пенсионером: ветеринар назвал точную цифру

16:26

Мировой лидер резко изменил взгляд Трампа на войну в Украине: СМИ назвали имя

16:23

Салат, который покорил всех: новый рецепт нашумевшего блюда за 15 минут

16:16

К Днепропетровщине россияне стянули еще больше войск: раскрыты намерения врага

15:23

Ракеты Х-101 снаряжены: Россия может атаковать Украину пятью бомбардировщиками

15:20

Успех и в любви, и в финансах: конец года принесет счастье ТОП-2 знакам зодиака

15:17

Почему 28 сентября нельзя убираться в доме: какой церковный праздник

15:15

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять