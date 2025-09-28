РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве - там погибли люди

Коротко:
- Россияне атаковали разные районы столицы
- Есть попадания в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры
- Информация о пострадавших уточняется
В ночь на 28 сентября страна-агрессор Россия в очередной раз обстреляла столицу. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах. Об этом сообщили в ГСЧС.
Соломенский район
Известно, что в Соломенском районе попадание пришлось в пятиэтажный дом. Там из под завалов деблокировано тело 12-летней девочки, спасены три человека, один человек травмирован. Также повреждено здание Института кардиологии, где погибли два человека.
Кроме того, в результате атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого здания. Еще до прибытия спасателей был госпитализирован мужчина. Пожар ликвидирован.
По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом, из которого еще до прибытия спасателей госпитализировали 2 пострадавших с острой реакцией на стресс.
Голосеевский район
В Голосеевском районе города известно о попадании в два частных жилых дома. Произошло частичное разрушение крыши и стены здания. Пожар ликвидировали. Предварительно - без пострадавших.
Святошинский район
В этом районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.
Днепровский район
Известно о возгорании двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован. Без пострадавших.
Дарницкий район
В результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.
"Информация о пострадавших уточняется", - отметили в ГСЧС.
Количество пострадавших в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас, по информации медиков, в столице 13 пострадавших в результате атаки врага и трое погибших.
"Четверо пострадавших сейчас находятся в больницах. 8 получают помощь амбулаторно. Одной женщине медики оказали помощь на месте", - написал он.
Россия готовит удар по Украине
Военный эксперт Олег Жданов ранее предупреждал, что новый ракетно-дроновой удар по Украине возможен в любой момент.
По его оценке, страна-агрессор Россия готова к такой атаке.
Он также отметил, что у противника в наличии постоянно находится примерно 300-400 ударных беспилотников, возможно - до 500.
Удар РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 28 сентября, российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА. Ракеты фиксировались в Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.
Известно, что россияне нанесли не менее 8 ударов с часу ночи до 05:30 по Запорожью. В результате вражеского удара пострадали люди, среди которых трое детей.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко говорил, что в Киеве взрывы раздавались в течение всей ночи и утром. В результате российской атаки четыре человека погибли и десять ранены.
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
