Удар РФ по Киеву: армия Путина убила 12-летнюю девочку

Основное:
- В Киеве в результате российской атаки четверо погибших
- Количество пострадавших возросло до 10
Российские оккупанты в ночь на 28 сентября нанесли массированный удар по Украине. В Киеве взрывы раздавались в течение всей ночи и утром. В результате российской атаки два человека погибли и 10 ранены. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Вместе по Киеву по состоянию на сейчас подтверждено 10 раненых, по меньшей мере 2 погибших. Данные, вероятно, не окончательные", - отметил он.видео дня
Ткаченко уточнил, что деблокировано на месте атаки в Соломенском районе тело женского пола, предварительно - 12-летняя девочка.
"Россияне снова открывают счетчик убийств детей", - написал он.
UPD: Количество погибших в Киеве возросло до четырех.
Массированный удар по Украине - последние новости
Как писал Главред, около часа ночи Россия начала атаковать Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Часть из них уже долетела до Киева.
Позже враг выпустил ракеты, которые также держали курс на столицу. В некоторых районах вспыхнули пожары.
Этой ночью российские захватчики также атаковали Запорожье. Россияне нанесли не менее 8 ударов с часу ночи до 05:30. В результате вражеского удара пострадали люди, среди которых трое детей.
Читайте также:
- Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высокая: когда ракеты подлетят к Украине
- РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома
- Разбитые улицы и ракета на дороге: появились жуткие кадры атаки РФ по Киеву
О персоне: Тимур Ткаченко
Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред