Удар РФ по Киеву: армия Путина убила 12-летнюю девочку

Количество пострадавших стремительно растет.

https://glavred.info/ukraine/udar-rf-po-kievu-armiya-putina-ubila-12-letnyuyu-devochku-10701914.html Ссылка скопирована

В Киеве в результате российской атаки 28 сентября два человека погибли / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, КОВА

Основное:

В Киеве в результате российской атаки четверо погибших

Количество пострадавших возросло до 10

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября нанесли массированный удар по Украине. В Киеве взрывы раздавались в течение всей ночи и утром. В результате российской атаки два человека погибли и 10 ранены. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Вместе по Киеву по состоянию на сейчас подтверждено 10 раненых, по меньшей мере 2 погибших. Данные, вероятно, не окончательные", - отметил он. видео дня

Ткаченко уточнил, что деблокировано на месте атаки в Соломенском районе тело женского пола, предварительно - 12-летняя девочка.

"Россияне снова открывают счетчик убийств детей", - написал он.

UPD: Количество погибших в Киеве возросло до четырех.

Какими ракетами РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Массированный удар по Украине - последние новости

Как писал Главред, около часа ночи Россия начала атаковать Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Часть из них уже долетела до Киева.

Позже враг выпустил ракеты, которые также держали курс на столицу. В некоторых районах вспыхнули пожары.

Этой ночью российские захватчики также атаковали Запорожье. Россияне нанесли не менее 8 ударов с часу ночи до 05:30. В результате вражеского удара пострадали люди, среди которых трое детей.

Читайте также:

О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред