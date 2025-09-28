Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

Количество бортов в воздухе может расти, они летят к пусковым зонам.

Угроза ракетного обстрела / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Российские оккупанты подняли в воздух борта стратегической авиации, которыми враг обстреливает Украину во время массированных атак. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Отмечается, что Ту-95МС, которые взлетели с аэродрома "Оленья", подлетят к потенциальным пусковым зонам:

Саратовская зона - 3:10,

Волгоград-Волгодонск - 4:00,

Каспийская зона - 4:30-5:00.

Стоит отметить, что точное количество бортов постоянно может меняться, ведь РФ может поднимать в воздух новые самолеты. Пока известно о трех бортах в воздухе. Мониторы утверждают, что самолеты держат курс юго-восточный в направлении Каспийского региона РФ.

Вскоре стало известно о том, что количество бортов в воздухе увеличилось до пяти.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Также высока угроза ударов баллистическими ракетами. с северного, северо-восточного, восточного направлений. Мониторинговые каналы особенно советуют реагировать на угрозы ударов крылатыми ракетами наземного базирования с комплексов северо-восточного направления.

В полной готовности к вероятным боевым вылетам находится и часть самолетов МиГ-31К. Они могут атаковать Украину "Кинжалами".

Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также призвал украинцев быть внимательными к тревогам.

Когда ракеты будут над Украиной

Telegram-канал "Николаевский Ванек" предположил, в какое время ракеты будут в воздушном пространстве Украины в случае пусков:

в случае пусков из района "Энгельса", над Украиной ракеты будут около 3:45-4:30;

район Каспийского моря - ракеты над Украиной около 5:30-6:30.

"Время очень приблизительное, с большой погрешностью. За бортами продолжаем следить ночью, точное количество бортов будет известно ближе к утру", - говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС - МАГАТЭ сделало срочное заявление. На месте падения беспилотника образовалась большая воронка.

Днем 26 сентября сообщалось, что РФ атакует Черниговскую область - есть попадания и перебои света, первые подробности. Людей призвали находиться в безопасных местах.

Напомним, РФ определила цели ударов - названы города и вероятные сроки новых обстрелов. У противника в наличии постоянно находится около 300-400 ударных беспилотников, предупредил Олег Жданов.

Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

