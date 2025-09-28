Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

Ангелина Подвысоцкая
28 сентября 2025, 00:40обновлено 28 сентября, 01:29
246
Количество бортов в воздухе может расти, они летят к пусковым зонам.
Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине
Угроза ракетного обстрела / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Российские оккупанты подняли в воздух борта стратегической авиации, которыми враг обстреливает Украину во время массированных атак. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Отмечается, что Ту-95МС, которые взлетели с аэродрома "Оленья", подлетят к потенциальным пусковым зонам:

  • Саратовская зона - 3:10,
  • Волгоград-Волгодонск - 4:00,
  • Каспийская зона - 4:30-5:00.

Стоит отметить, что точное количество бортов постоянно может меняться, ведь РФ может поднимать в воздух новые самолеты. Пока известно о трех бортах в воздухе. Мониторы утверждают, что самолеты держат курс юго-восточный в направлении Каспийского региона РФ.

видео дня

Вскоре стало известно о том, что количество бортов в воздухе увеличилось до пяти.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Также высока угроза ударов баллистическими ракетами. с северного, северо-восточного, восточного направлений. Мониторинговые каналы особенно советуют реагировать на угрозы ударов крылатыми ракетами наземного базирования с комплексов северо-восточного направления.

В полной готовности к вероятным боевым вылетам находится и часть самолетов МиГ-31К. Они могут атаковать Украину "Кинжалами".

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также призвал украинцев быть внимательными к тревогам.

Когда ракеты будут над Украиной

Telegram-канал "Николаевский Ванек" предположил, в какое время ракеты будут в воздушном пространстве Украины в случае пусков:

  • в случае пусков из района "Энгельса", над Украиной ракеты будут около 3:45-4:30;
  • район Каспийского моря - ракеты над Украиной около 5:30-6:30.

"Время очень приблизительное, с большой погрешностью. За бортами продолжаем следить ночью, точное количество бортов будет известно ближе к утру", - говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС - МАГАТЭ сделало срочное заявление. На месте падения беспилотника образовалась большая воронка.

Днем 26 сентября сообщалось, что РФ атакует Черниговскую область - есть попадания и перебои света, первые подробности. Людей призвали находиться в безопасных местах.

Напомним, РФ определила цели ударов - названы города и вероятные сроки новых обстрелов. У противника в наличии постоянно находится около 300-400 ударных беспилотников, предупредил Олег Жданов.

Читайте также:

Что известно о самолете Ту-95?

Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.

Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Ту-95 вторжение России ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве гремят взрывы, летит куча Шахедов: столица под вражеской атакой

В Киеве гремят взрывы, летит куча Шахедов: столица под вражеской атакой

01:36Украина
Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

00:40Украина
Орбан внезапно набросился на Зеленского с обвинениями в "преследовании"

Орбан внезапно набросился на Зеленского с обвинениями в "преследовании"

23:57Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

Последние новости

02:25

Способны покорять бизнес, науку и искусство: ТОП-5 самых умных знаков зодиака

01:36

В Киеве гремят взрывы, летит куча Шахедов: столица под вражеской атакой

00:40

Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

27 сентября, суббота
23:57

Орбан внезапно набросился на Зеленского с обвинениями в "преследовании"

23:41

Дякую: Галкин отреагировал на слова подписчицы и показал шикарный новый образ

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
22:57

"Прижал меня к креслу": актер Логай после потери пальца попал в страшное ДТП

22:55

Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

22:21

Почему Украина выигрывает войну: Financial Times назвал несколько аргументов

22:01

Бордо и айвори: Елена Зеленская и Мелания Трамп показались в роскошных костюмах

Реклама
21:17

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

21:14

Дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашии – СМИ

20:11

"Огромное давление": родственники Брюса Уиллиса начали делить наследство актера

19:38

Будут лить сильные дожди и влупит +2: названы регионы, которые накроет похолодание

19:18

Какую уборку нельзя делать дома 28 сентября: важный церковный праздник 28 сентября

19:10

Как война выходит в новые доменымнение

19:09

Зеленский предупредил Венгрию после провокации с дроном, а Сибига ждет от нее объяснений

18:45

Москва будет в сплошной темноте: Зеленский мощно пригрозил РоссииВидео

18:28

Самая быстрая закуска, которую разметают моментально со стола - рецепт

18:23

Цены стремительно растут перед зимой: в Украине дорожает востребованный продукт

18:08

Patriot от Израиля находится в Украине, еще две системы на подходе – Зеленский

Реклама
18:05

Обман на века: почему в СССР "выдумали" дату крещения Руси и когда оно былоВидео

17:22

Целая гора хрустящего и вкусного печенья за 20 минут: рецепт бюджетных сладостей

17:20

В Украине начали запрещать езду на электросамокатах: назван первый город

17:11

53 минуты, поцелуи и Меган: как прошла встреча принца Гарри и короля Чарльза

17:09

Мощность резко выросла: Украину атаковала "красная" магнитная буря

16:31

В каком возрасте кот официально считается пенсионером: ветеринар назвал точную цифру

16:26

Мировой лидер резко изменил взгляд Трампа на войну в Украине: СМИ назвали имя

16:23

Салат, который покорил всех: новый рецепт нашумевшего блюда за 15 минут

16:16

К Днепропетровщине россияне стянули еще больше войск: раскрыты намерения врага

15:23

Ракеты Х-101 снаряжены: Россия может атаковать Украину пятью бомбардировщиками

15:20

Успех и в любви, и в финансах: конец года принесет счастье ТОП-2 знакам зодиака

15:17

Почему 28 сентября нельзя убираться в доме: какой церковный праздник

15:15

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

15:06

Раскрыт главный секрет герба России - о чем молчат российские историкиВидео

15:04

Дмитрий Белов: "Песня воды" из Мариуполя откроет каталог издательства "Адаптации" новости компании

14:43

В Украине поднимут зарплаты до 35 тысяч: какие украинцы получат в разы больше

14:31

Чем отличаются 2 женщины, которые моют пол: только самые внимательные угадают за 23 секунды

14:11

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

13:57

Что делать, чтобы картошка не прорастала, а морковь не гнила: все о правильном храненииВидео

13:37

Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

Реклама
13:32

Феномен природы: орнитолог объяснил, почему птицы Украины больше не летят в теплые края

13:20

Как стильно и полезно использовать место над холодильником: топ-7 идей дизайнеров

12:54

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежалВидео

12:47

Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки

12:40

ВСУ взяли под огневой контроль основной путь оккупантов к важному городу

12:15

В РФ скончалась популярная актриса, звезда "Мимино" и "Глухаря"

12:07

На Херсонщине оккупанты дезертируют, несмотря на наказания - Атеш

12:06

Дроны долетели аж до Чувашии: после адской атаки остановлен стратегический объект

12:00

5 действий помогут избавиться от пауков раз и навсегда: что нужно сделать

11:55

Запах рыбы держится в доме часами: лучшие способы от него избавиться

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять