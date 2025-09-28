Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

Российские оккупанты подняли в воздух борта стратегической авиации, которыми враг обстреливает Украину во время массированных атак. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Отмечается, что Ту-95МС, которые взлетели с аэродрома "Оленья", подлетят к потенциальным пусковым зонам:
- Саратовская зона - 3:10,
- Волгоград-Волгодонск - 4:00,
- Каспийская зона - 4:30-5:00.
Стоит отметить, что точное количество бортов постоянно может меняться, ведь РФ может поднимать в воздух новые самолеты. Пока известно о трех бортах в воздухе. Мониторы утверждают, что самолеты держат курс юго-восточный в направлении Каспийского региона РФ.
Вскоре стало известно о том, что количество бортов в воздухе увеличилось до пяти.
Также высока угроза ударов баллистическими ракетами. с северного, северо-восточного, восточного направлений. Мониторинговые каналы особенно советуют реагировать на угрозы ударов крылатыми ракетами наземного базирования с комплексов северо-восточного направления.
В полной готовности к вероятным боевым вылетам находится и часть самолетов МиГ-31К. Они могут атаковать Украину "Кинжалами".
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также призвал украинцев быть внимательными к тревогам.
Когда ракеты будут над Украиной
Telegram-канал "Николаевский Ванек" предположил, в какое время ракеты будут в воздушном пространстве Украины в случае пусков:
- в случае пусков из района "Энгельса", над Украиной ракеты будут около 3:45-4:30;
- район Каспийского моря - ракеты над Украиной около 5:30-6:30.
"Время очень приблизительное, с большой погрешностью. За бортами продолжаем следить ночью, точное количество бортов будет известно ближе к утру", - говорится в сообщении.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС - МАГАТЭ сделало срочное заявление. На месте падения беспилотника образовалась большая воронка.
Днем 26 сентября сообщалось, что РФ атакует Черниговскую область - есть попадания и перебои света, первые подробности. Людей призвали находиться в безопасных местах.
Напомним, РФ определила цели ударов - названы города и вероятные сроки новых обстрелов. У противника в наличии постоянно находится около 300-400 ударных беспилотников, предупредил Олег Жданов.
Что известно о самолете Ту-95?
Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.
Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.
Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.
