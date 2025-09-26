Дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС: МАГАТЭ сделало срочное заявление

На месте падения беспилотника образовалась большая воронка.

https://glavred.info/ukraine/dron-rf-vzorvalsya-vozle-odnoy-iz-ukrainskih-aes-magate-sdelalo-srochnoe-zayavlenie-10701413.html Ссылка скопирована

Южноукраинской АЭС могла угрожать серьезная опасность / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия, УНИАН

Что сообщили в МАГАТЭ:

Возле Южноукраинской АЭС упал российский дрон

Команда МАГАТЭ прибыла на место падения беспилотника

Станция, в результате инцидента, не пострадала

Российский беспилотник взорвался неподалеку Южноукраинской атомной электростанции после сбивания. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Инцидент произошел около 01:00 25 сентября примерно в 800 метрах от периметра атомной станции. О нем сообщила генеральному директору команда агентства, которая находилась на объекте.

видео дня

Как отреагировали в МАГАТЭ на взрыв дрона

Представители МАГАТЭ слышали стрельбу и взрывы, после чего посетили место падения одного из дронов. Там они увидели воронку размером четыре квадратных метра и глубиной около одного метра.

"Опять беспилотники пролетают слишком близко к атомным электростанциям, ставя под угрозу ядерную безопасность. К счастью, инцидент, произошедший прошлой ночью, не привел ни к каким повреждениям самой Южноукраинской атомной электростанции. В следующий раз нам может не так повезти", - предостерег Гросси.

В результате взрыва были повреждены только металлические конструкции, линия электропередач и выбиты окна в автомобилях поблизости. Травмированных не было.

Гросси отметил, что Россия и Украина должны проявлять максимальную военную сдержанность вокруг ядерных объектов.

В МАГАТЭ предупреждали об опасности для АЭС

Главред писал, что команда МАГАТЭ за несколько дней до инцидента предупреждала, что в последние недели вокруг Чернобыльской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных станций повысился уровень угрозы. Там отмечали рост военной активности.

Ситуация на украинских АЭС - последние новости

Ранее сообщалось, что все украинские атомные электростанции находятся под усиленной охраной бойцов Нацгвардии. Это и неудивительно, ведь нужно быть готовыми ко всему, в том числе и к худшему сценарию.

Накануне директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что в случае попадания в любую атомную электростанцию, что приведет к выводу ее из работы, будет национальная каскадная авария (так называемый блэкаут) после которой минимум 3-4 дня в принципе займет подать электроэнергию в Украине.

Напомним, Главред писал, что больше всего опасений относительно атомной безопасности на фоне российских атак связано с временно оккупированной Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), но под ударами России оказываются также другие ядерные объекты Украины. Их поражение может нанести большой ущерб.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

Больше новостей:

Об источнике: МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред