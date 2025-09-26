Афипский НПЗ - в огне: ночью Россию атаковали дроны

В Минобороны РФ отчитались о "перехвате" в ночь на 26 сентября 55 беспилотников.

Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: Astra, t.me/exilenova_plus

Кратко:

Ночью Россию атаковали дроны

На Афипском НПЗ вспыхнул пожар

В ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы - дроны атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский НПЗ. Также громко было и в Ростове-на-Дону.

Как сообщил оперштаб региона, Афипский НПЗ загорелся.

"Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 кв. метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы", — передает российский Telegram-канал Astra.

Также фрагменты беспилотника упали на одной из улиц ст. Голубицкой в Темрюкском районе, сообщает оперштаб.

"В результате происшествия, по предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.

OSINT-аналитики Exilenova+ сообщают, что загорелась установка первичной переработки нефти.

t.me/exilenova_plus

Смотрите видео - На Афипском НПЗ вспыхнул пожар:

Отметим, Афипский НПЗ расположен недалеко от Крымского моста. На предприятии производят газовый бензин, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, вакуумный газойль, мазут и серу. Только в августе Афипский НПЗ минимум дважды атаковали дроны.

Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти. Это 2,1% от общего объема нефтепереработки России.

Афипский НПЗ на карте / google.com/maps

Последствия ударов по российским НПЗ: мнение эксперта

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сказал во время чата на Главреде, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России уже дают результаты.

Так, по его словам, в оккупированном Крыму, Забайкальском округе и Читинской области, уже есть проблемы с бензином.

Он также предполагает, что удары по НПЗ будут продолжаться.

НПЗ в России / Инфографика: Главред ​

Взрывы в Ростове-на-Дону

Также ночью были слышны взрывы в Ростове-на-Дону. Местные жители сообщали о пожаре.

"Имело место возгорание грузового транспортного средства. Работают экстренные службы. В настоящее время, возгорание потушено. По предварительной информации, люди не пострадали", - заявил глава города Александр Скрябин.

В свою очередь, врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что дроны якобы были перехвачены в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районе.

"Никто из людей не пострадал. В Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава. Пожар был оперативно потушен. В Ростове повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке. Информация о последствиях уточняется", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отчитались, что в течение ночи над Россией и аннексированным Крымом были сбиты 55 украинских БПЛА,

"20 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 14 БПЛА – над территорией Ростовской области, 14 БПЛА – над территорией Республики Крым, 3 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 1 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Воронежской области, 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области", — говорится в сообщении.

Удачные операции Украины против РФ - последние новости

Как писал Главред, 21 сентября впервые в истории украинские спецназовцы из подразделения ГУР МО Украины "Призраки" уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Одновременно был поражен и многоцелевой вертолет Ми-8 на территории временно оккупированного Крыма.

24 сентября спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Примари" уничтожило во временно оккупированном Крыму два российских самолета Ан-26, а также поразило вражеские радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

25 сентября Силы обороны Украины сбили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении. Вражеский истребитель-бомбардировщик осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб.

Агент украинского партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

Другие новости:

