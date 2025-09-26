Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Афипский НПЗ - в огне: ночью Россию атаковали дроны

Анна Ярославская
26 сентября 2025, 08:55
236
В Минобороны РФ отчитались о "перехвате" в ночь на 26 сентября 55 беспилотников.
Афипский НПЗ
Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: Astra, t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • Ночью Россию атаковали дроны
  • На Афипском НПЗ вспыхнул пожар

В ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы - дроны атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский НПЗ. Также громко было и в Ростове-на-Дону.

Как сообщил оперштаб региона, Афипский НПЗ загорелся.

видео дня

"Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 кв. метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы", — передает российский Telegram-канал Astra.

Также фрагменты беспилотника упали на одной из улиц ст. Голубицкой в Темрюкском районе, сообщает оперштаб.

"В результате происшествия, по предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.

OSINT-аналитики Exilenova+ сообщают, что загорелась установка первичной переработки нефти.

t.me/exilenova_plus
t.me/exilenova_plus

Смотрите видео - На Афипском НПЗ вспыхнул пожар:

Скриншот

Отметим, Афипский НПЗ расположен недалеко от Крымского моста. На предприятии производят газовый бензин, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, вакуумный газойль, мазут и серу. Только в августе Афипский НПЗ минимум дважды атаковали дроны.

Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти. Это 2,1% от общего объема нефтепереработки России.

Афипский НПЗ на карте
Афипский НПЗ на карте / google.com/maps

Последствия ударов по российским НПЗ: мнение эксперта

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сказал во время чата на Главреде, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России уже дают результаты.

Так, по его словам, в оккупированном Крыму, Забайкальском округе и Читинской области, уже есть проблемы с бензином.

Он также предполагает, что удары по НПЗ будут продолжаться.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред ​

Взрывы в Ростове-на-Дону

Также ночью были слышны взрывы в Ростове-на-Дону. Местные жители сообщали о пожаре.

"Имело место возгорание грузового транспортного средства. Работают экстренные службы. В настоящее время, возгорание потушено. По предварительной информации, люди не пострадали", - заявил глава города Александр Скрябин.

В свою очередь, врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что дроны якобы были перехвачены в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районе.

"Никто из людей не пострадал. В Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава. Пожар был оперативно потушен. В Ростове повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке. Информация о последствиях уточняется", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отчитались, что в течение ночи над Россией и аннексированным Крымом были сбиты 55 украинских БПЛА,

"20 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 14 БПЛА – над территорией Ростовской области, 14 БПЛА – над территорией Республики Крым, 3 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 1 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Воронежской области, 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области", — говорится в сообщении.

Удачные операции Украины против РФ - последние новости

Как писал Главред, 21 сентября впервые в истории украинские спецназовцы из подразделения ГУР МО Украины "Призраки" уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Одновременно был поражен и многоцелевой вертолет Ми-8 на территории временно оккупированного Крыма.

24 сентября спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Примари" уничтожило во временно оккупированном Крыму два российских самолета Ан-26, а также поразило вражеские радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

25 сентября Силы обороны Украины сбили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении. Вражеский истребитель-бомбардировщик осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб.

Агент украинского партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России НПЗ война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС: МАГАТЭ сделало срочное заявление

Дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС: МАГАТЭ сделало срочное заявление

10:30Украина
Трамп выходит из процесса, США и Китай дали Путину время до конца года

Трамп выходит из процесса, США и Китай дали Путину время до конца года

09:15Мнения
Афипский НПЗ - в огне: ночью Россию атаковали дроны

Афипский НПЗ - в огне: ночью Россию атаковали дроны

08:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видео

"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видео

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - стресс, Козлам - буллинг

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - стресс, Козлам - буллинг

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицей

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицей

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Последние новости

10:39

30 лет PR-проекту "Поющий ректор как технология": феномен Поплавского актуально

10:35

Больше не блондинка: Леся Никитюк засветила кардинально новую прическу

10:31

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

10:30

Дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС: МАГАТЭ сделало срочное заявление

10:17

Такого не было даже год назад: украинцы могут купить базовый продукт за копейки

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна ВакуленкоЕсли в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
10:16

В РФ ответили на ультиматум НАТО из-за агрессии против Эстонии

10:07

"Мама плакала": Евгений Ламах пополнил ряды ВСУ

09:36

Ситуация близка к критической: в Крыму у сторонников Путина началась истерия

09:29

Десяток грузовиков и автобусы: РФ перебрасывает силы на "горячее" направление

Реклама
09:25

Почему на поминальных обедах всегда дают горох с капустой: священник объяснилВидео

09:16

"Она убивает долго и больно": умер знаменитый фотограф Миша Педан

09:16

Гороскоп на завтра 27 сентября: Ракам - развлечения, Весам - важное решение

09:15

Трамп выходит из процесса, США и Китай дали Путину время до конца годамнение

09:00

Одесский припортовый завод готовят к продаже после длительного простоя - СМИ

08:55

Афипский НПЗ - в огне: ночью Россию атаковали дроны

08:39

Путинистка Шукшина озвучила последнее предсмертное желание

08:32

Радоваться рано: Туск сказал, что может скрываться за изменением позиции Трампа

08:23

"Катится в ад": Трамп жестко раскритиковал Россию и ПутинаВидео

07:27

Ночной переполох в Дании: в Ольборге закрывали аэропорт из-за неизвестных дронов

07:10

Где три отличия между женщинами с дорожной сумкой: только самые внимательные их заметят

Реклама
06:46

РФ ударила КАБом по жилому сектору на Сумщине: возможны перебои с газом и светом

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с каратистом за 19 секунд

05:30

Бурный поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется фортуна 26 сентября

05:30

Женщины этих 6 знаков зодиака приносят удачу своим партнерам

04:35

Как высушить одежду без сушилки за считанные минуты: гениально простой методВидео

04:09

Что думает кот в течение дня, когда хозяин уходит из дома - ответ удивитВидео

03:30

Куда девать опавшие листья и когда они становятся убийцей сада

03:00

"Обречена на всю жизнь": путинистка Волочкова загремела в рехаб

02:30

Первый человек на Марсе: в NASA выбрали новых кандидатов в астронавты

01:55

Градус напряжения на фронте растет: в Генштабе сообщили последние новости

01:14

РФ пошла в активное наступление на Днепропетровщину: в ВСУ предупредили украинцев

00:41

Настольная игра, которая предшествовала шахматам: во что играли в Киевской РусиВидео

25 сентября, четверг
23:26

Пентагон срочно созывает генералов со всего мира: к чему готовятся США

23:13

Съедает или экономит: эксперты рассказали обо всех "подводных камнях" круиз-контроля

22:50

Выкапывал себя из ямы: Барак Обама рассказал о браке с Мишель

22:18

Флот уже ушел, а кто следующий: эксперт сделал прогноз по ситуации в Крыму

21:24

Ди Каприо сделал откровенное признание о своем имени: артиста просили взять псевдоним

21:23

Идти в ТЦК больше не нужно: как стать и сняться с воинского учета автоматически

21:20

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

21:02

Эликсир для земли: как оздоровить почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем годуВидео

Реклама
20:55

Георгий Судаков стал отцом во второй раз - как назвали девочку

20:36

Трамп сделал предложение Эрдогану по войне в Украине - что предполагается

20:15

Иконы стиля в мире дипломатии: Елена Зеленская лично встретилась с первой леди США

19:55

"Им везет": люди, родившиеся в эти даты, способны покорять аудиторию

19:48

"Уйти нельзя остаться": эксперт раскрыл, может ли Ребров покинуть сборную

19:37

Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

19:10

Когда мы перестали быть Россиеймнение

19:04

Почему Трамп изменил позицию по Украине - раскрыты три главные причины

18:57

"Санкции собственными руками": как Украина вставляет палки в планы Кремля

18:55

Будет только дорожать: в Украине зафиксировали бешеный скачок цен на один продукт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять