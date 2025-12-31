Укр
Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Анна Ярославская
31 декабря 2025, 08:54
Потребителей, сидевших без света более 8 часов, могут вывести из графиков отключений.
Отключение света, Укрэнерго
В Украине могут отменить графики отключений для районов с длительными авариями / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, УНИАН

Кратко:

  • В Украине могут изменить подход к графикам отключений
  • Потребителей, которые уже длительное время находились без света, могут временно не включать в плановые отключения
  • Решение направлено на снижение нагрузки на людей, уже пострадавших от длительных перебоев с электроснабжением

В некоторых населённых пунктах Украины могут не выключать свет по графикам. Речь идет о потребителях, у которых были очень продолжительные аварийные отключения. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По его словам, Кабинет министров разрабатывает возможности, чтобы не выключать электроэнергию по графику потребителям, у которых продолжались аварийные отключения по 8 часов. Именно эти районы будут стараться не вносить в плановые графики, передает 24 Канал.

"Сейчас Министерство энергетики работает, чтобы такого не происходило и сидевшие более 8 часов без электричества не попадали сразу в план графиков отключений", — подчеркнул он.

Об актуальных отключениях света сегодня можно почитать в материале: Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год.

Ракетно-дроновый удар по Украине и отключение света

Как писал Главред, в ночь на 27 декабря в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников. Оккупанты запустили и крылатые ракеты.

В Украине гремели взрывы. Основным направлением атаки был Киев и область.

Под ударами врага были объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

В Киеве и Киевской области из-за вражеских атак на энергетические объекты остались без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч.

29 декабря народный депутат фракция "Слуга народа" Сергей Нагорняк сообщил, что после очередной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины самая сложная ситуация остается в Броварах и Вышгороде из-за поражения подстанции Укрэнерго. По его словам, повреждения были "болезненными", что привело к значительным разрушениям. Время восстановления индивидуально для каждого объекта.

31 декабря в ДТЭК сообщили, что Вышгород снова со светом после массированной атаки. Энергетики возобновили электроснабжение для более 9 тысяч семей. Враг сильно повредил подстанцию. Работы длились 4 суток без остановок.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света - что это такое / Инфографика: Главред

Есть ли риск краха энергетики: мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявил, что несмотря на продолжающиеся атаки по энергетической инфраструктуре Украины, говорить о катастрофическом развитии событий не стоит.

По его словам Гончара, ожидание "фатального сценария" часто искусственно раздувается — как в рамках информационно-психологических операций со стороны врага, так и из-за панических настроений в обществе.

"Мы прошли очередную волну ударов. Это не повод для отчаяния", — сказал Гончар в интервью Главреду.

Эксперт добавил, что ситуация остается сложной, но контролируемой.

"Удары будут и дальше, графики отключений тоже будут - и всю зиму, и, вероятно, в дальнейшем. И это, в принципе, не самый худший сценарий. Так что мы прошли очередную волну ударов. Поэтому все, что сейчас происходит, не является поводом для отчаяния", - отметил Гончар.

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

