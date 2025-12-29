Укр
Читать на украинском
Отключение света в Киеве: когда стабилизируется ситуация на левом берегу - Yasno

Руслан Иваненко
29 декабря 2025, 17:40обновлено 29 декабря, 18:34
Генеральный директор Yasno сообщил, что ситуация в энергетике после массированного обстрела остается критической.
Свет, Блэкаут
Энергетики несколько раз пытались восстановить графики отключений на Левом берегу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Коваленко: графики на Левом берегу невозможно восстановить из-за перегрузок
  • Энергетики восстановят графики, как только сети стабилизируются
  • ДТЭК: восстановительные работы продолжаются третьи сутки, требуют еще времени

На Левом берегу Киева энергетики несколько раз пытались восстановить почасовые графики отключений света, однако из-за плохого состояния сетей пришлось вернуться к экстренным отключениям.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook сообщил, что после массированного обстрела столицы 27 декабря ситуация в энергетике остается критической.

Проблемы с сетями и неконтролируемое потребление

"Правый берег города может работать по графикам (что и делает) и ограничения большие. Однако на левом берегу проблемы с состоянием сетей. Уже несколько раз левый берег пробовали переключать на графики, но потребление растет неконтролируемо и превышает возможности системы. Поэтому приходится возвращаться к экстренным отключениям", - отметил Коваленко.

Восстановление графиков отключений

Он добавил, что энергетики возобновят графики отключений, как только это станет возможным.

"Хочу заверить: как только будет возможность перейти на графики для всех киевлян или вообще от них отказаться - энергетики это сделают... Продолжаем круглосуточно ликвидировать последствия субботней массированной атаки", - отметил генеральный директор Yasno.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Ситуация в Киевской области

В ДТЭК сообщили, что в результате массированного обстрела энергосистемы 27 декабря без электроснабжения остаются более 9 тысяч семей.

"Восстановительные работы продолжаются третьи сутки, но требуют еще немного времени", - говорится в сообщении компании.

По данным ДТЭК, в Бориспольском и Броварском районах Киевской области продолжаются экстренные отключения, тогда как в других регионах действуют графики стабилизационных отключений.

Отключение электроэнергии: прогноз эксперта

По словам Александра Голиздры, эксперта по энергетике и руководителя Лиги энергетического развития Украины, кратковременное похолодание продолжительностью один-два дня не создает серьезной угрозы для энергосистемы.

"На данный момент нет оснований ожидать масштабных или длительных отключений электроэнергии", - подчеркнул эксперт.

Как писал ранее Главред, 30 декабря, в большинстве регионов Украины вводятсяграфики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" на фоне последствий российских ракетно-дронных атак на ключевые энергообъекты.

Кроме того, в ряде регионов Украины из-за последствий систематических атак Российской Федерации на объекты энергетической инфраструктуры введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве действовали экстренные отключения. Аварийные отключения рассчитаны до момента стабилизации работы энергосистемы.

Об источнике: Yasno

YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.

По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

новости Киева отключения света Масштабная ракетная атака на энергетику
