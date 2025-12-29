Ситуация может измениться: в Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 30 декабря

Почасовые отключения электроэнергии коснутся промышленных и бытовых потребителей.

Ограничения мощности вводятся для стабилизации сети / Колаж: Главред, фото: freepik.com

30 декабря вводятся почасовые отключения электроэнергии

Промышленным потребителям вводят ограничения мощности

Мероприятия направлены на стабилизацию энергосистемы после атак

Завтра, 30 декабря, в большинстве регионов Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" на фоне последствий российских ракетно-дронных атак на ключевые энергообъекты.

Ограничение мощности для промышленных потребителей

Кроме того, для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности. Эти меры направлены на стабилизацию энергосистемы, которая получила значительные повреждения от вражеских ударов.

"Ситуация в энергосистеме может измениться в любой момент", - отмечают в "Укрэнерго".

Гражданам рекомендуют проверять точное время и объем отключений по своему адресу на официальных страницах облэнерго в регионе. Когда электроэнергия возвращается по графику, потребляйте ее экономно, чтобы избежать перегрузок.

Где искать актуальные графики

Актуальные графики отключений электроэнергии доступны на сайтах региональных облэнерго. Следите за обновлениями, чтобы быть готовыми к возможным изменениям.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Продолжительность восстановления энергосистемы Украины

Как писал Главред, по мнению заместителя министра энергетики Николая Колесника, для полного восстановления стабильной работы украинской энергосистемы нужно минимум два месяца - при условии отсутствия новых массированных атак.

Эксперт отмечает, что в течение этого времени энергетики смогут вернуть систему в состояние, которое было до последних масштабных обстрелов. В то же время он подчеркивает, что нынешняя ситуация остается крайне сложной из-за регулярных ударов по энергетической инфраструктуре.

Колесник также отмечает, что постоянные атаки заставляют специалистов работать в режиме экстренных ремонтов, что значительно усложняет плановое восстановление и стабилизацию системы. По его мнению, непрерывные обстрелы существенно замедляют восстановительные процессы и создают дополнительные риски для энергетической безопасности страны.

Как писал ранее Главред, на Левом берегу Киева энергетики несколько раз пытались возобновить почасовые графики отключений света, однако из-за плохого состояния сетей пришлось вернуться к экстренным отключениям.

Кроме того, в Киеве и Киевской области из-за вражеских атак на энергетические объекты остаются без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч. Об этом сообщило Министерство энергетики.

Напомним, что в ряде регионов Украины из-за последствий систематических атак Российской Федерации на объекты энергетической инфраструктуры введены аварийные отключения электроэнергии.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

