Графики не действуют: в ряде регионов введены аварийные отключения света

В энергосистеме Украины вводят аварийные отключения света из-за последствий атак РФ на критическую инфраструктуру.

В регионах Украины применяют аварийные графики отключений / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Аварийные отключения света введены в Полтавской, Харьковской и Сумской областях

Обесточивание связано с последствиями атак РФ на энергетическую инфраструктуру

Полное восстановление стабильной работы системы потребует не менее двух месяцев

В ряде регионов Украины из-за последствий систематических атак Российской Федерации на объекты энергетической инфраструктуры введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме - в отдельных областях сейчас применены аварийные отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений в этих регионах пока не действуют. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации", - отметили в "Укрэнерго". видео дня

Регионы с экстренными отключениями

Из сообщений облэнерго следует, что экстренные отключения света сейчас действуют в трех регионах страны.

Так, по информации "Полтаваоблэнерго", на Полтавщине аварийные отключения электроэнергии ввели с 9:45 29 декабря из-за "последствий российских атак на объекты энергетики". В компании отмечают, что ограничения будут отменены после получения соответствующей команды от диспетчеров энергосистемы.

Аварийные отключения также применили на Харьковщине для стабилизации ситуации в энергосети. В то же время, как сообщили в "Харьковоблэнерго", в регионе параллельно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Кроме того, экстренные обесточивания ввели и на Сумщине. В "Сумыоблэнерго" отметили, что аварийные графики введены в 9:24 из-за "повреждения энергосистемы в результате атаки армии РФ".

Продолжительность восстановления энергосистемы Украины

Между тем в Министерстве энергетики сообщают, что для полного восстановления стабильной работы украинской энергосистемы необходимо не менее двух месяцев при условии отсутствия новых массированных атак. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, в течение этого времени энергетики смогут вернуть систему в состояние, которое было до последних масштабных обстрелов. В то же время он подчеркнул, что нынешняя ситуация остается сложной из-за регулярных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Колесник также отметил, что постоянные атаки заставляют специалистов работать в режиме экстренных ремонтов, что затрудняет плановое восстановление и стабилизацию энергосистемы. В Минэнерго подчеркивают: непрерывные обстрелы существенно замедляют восстановительные процессы и создают дополнительные риски для энергетической безопасности Украины.

Как писал ранее Главред, в большинстве регионов Украины в понедельник, 29 декабря, будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Кроме того, после очередной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины самая сложная ситуация остается в Броварах и Вышгороде из-за поражения подстанции Укрэнерго. Сейчас усилия направлены на стабилизацию ситуации, а не на полное восстановление, которое потребует гораздо больше времени.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве действовали экстренные отключения. Аварийные отключения рассчитаны до момента стабилизации работы энергосистемы.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

