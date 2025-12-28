Отключение света в Днепропетровской области на 29 декабря: новый график от ДТЭК

Кратко:
- 29 декабря в Днепре и области будут почасовые отключения света
- Свет могут выключать 2-4 раза в день
- Потребители разделены на шесть очередей, влияние зависит от количества очередей
В понедельник, 29 декабря, в Днепре и Днепропетровской области снова запланированы почасовые отключения электроэнергии. Местные жители могут остаться без света 2-3 раза в течение дня.
"В случае изменений графика информация будет оперативно обновляться в официальном Telegram-канале компании", - отмечают в ДТЭК.видео дня
Графики для каждой очереди и подочереди
1.1 Очередь:
00:00 - 00:30
07:30 - 11:00
18:00 - 24:00
1.2 Очередь:
00:00 - 00:30
07:30 - 11:00
18:00 - 21:30
Группа 2
2.1 Очередь:
00:00 - 00:30
07:30 - 14:30
18:00 - 21:30
2.2 Очередь:
00:00 - 04:00
07:30 - 14:30
18:00 - 21:30
Группа 3
3.1 Очередь:
00:30 - 04:00
11:00 - 14:30
21:30 - 24:00
3.2 Очередь:
00:30 - 07:30
11:00 - 14:30
21:30 - 24:00
Группа 4
4.1 Очередь:
00:30 - 04:00
11:00 - 18:00
21:30 - 24:00
4.2 Очередь:
00:30 - 04:00
11:00 - 18:00
21:30 - 24:00
Группа 5
5.1 Очередь:
04:00 - 11:00
14:30 - 18:00
5.2 Очередь:
04:00 - 11:00
14:30 - 18:00
Группа 6
6.1 Очередь:
04:00 - 07:30
14:30 - 20:00
6.2 Очередь:
04:00 - 07:30
14:30 - 21:30
Жители Днепра могут проверить свое персональное расписание отключений на сайте ДТЭК, введя адрес в соответствующее поле.
В компании объясняют: "Все потребители поделены на шесть очередей. Если ограничения вводятся для трех очередей, временно отключают электроэнергию примерно у половины населения региона. Увеличение количества очередей охватывает большую часть абонентов, тогда как при меньшем количестве свет остается доступным большинству потребителей".
Отключение электроэнергии: прогноз эксперта
По словам эксперта по энергетике и руководителя Лиги энергетического развития Украины Александра Голиздры, кратковременное похолодание продолжительностью один-два дня не представляет серьезной угрозы для энергосистемы.
"На данный момент нет оснований ожидать масштабных или длительных отключений электроэнергии", - подчеркнул он.
Отключение электроэнергии - новости по теме
Как писал ранее Главред, в большинстве регионов Украины в понедельник, 29 декабря, будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.
Кроме того, после атаки энергетики Украины начались экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики не действуют.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве действовали экстренные отключения. Аварийные отключения рассчитаны до момента стабилизации работы энергосистемы.
Читайте также:
- "Часть города под контролем врага": в ВСУ рассказали о ситуации на юге
- РФ нашла слабое место в ПВО Украины: эксперт раскрыл главную опасность
- Разговор Путина и Трампа: в Кремле назвали условия окончания войны
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред