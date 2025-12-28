Отключение света в Днепропетровской области на 29 декабря: новый график от ДТЭК

В течение 29 декабря в Днепре и области будут действовать почасовые отключения света по новым графикам.

29 декабря в Днепре и области будут почасовые отключения света

Свет могут выключать 2-4 раза в день

Потребители разделены на шесть очередей, влияние зависит от количества очередей

В понедельник, 29 декабря, в Днепре и Днепропетровской области снова запланированы почасовые отключения электроэнергии. Местные жители могут остаться без света 2-3 раза в течение дня.

"В случае изменений графика информация будет оперативно обновляться в официальном Telegram-канале компании", - отмечают в ДТЭК.

Графики для каждой очереди и подочереди

1.1 Очередь:

00:00 - 00:30

07:30 - 11:00

18:00 - 24:00

1.2 Очередь:

00:00 - 00:30

07:30 - 11:00

18:00 - 21:30

Группа 2

2.1 Очередь:

00:00 - 00:30

07:30 - 14:30

18:00 - 21:30

2.2 Очередь:

00:00 - 04:00

07:30 - 14:30

18:00 - 21:30

Группа 3

3.1 Очередь:

00:30 - 04:00

11:00 - 14:30

21:30 - 24:00

3.2 Очередь:

00:30 - 07:30

11:00 - 14:30

21:30 - 24:00

Группа 4

4.1 Очередь:

00:30 - 04:00

11:00 - 18:00

21:30 - 24:00

4.2 Очередь:

00:30 - 04:00

11:00 - 18:00

21:30 - 24:00

Группа 5

5.1 Очередь:

04:00 - 11:00

14:30 - 18:00

5.2 Очередь:

04:00 - 11:00

14:30 - 18:00

Группа 6

6.1 Очередь:

04:00 - 07:30

14:30 - 20:00

6.2 Очередь:

04:00 - 07:30

14:30 - 21:30

Жители Днепра могут проверить свое персональное расписание отключений на сайте ДТЭК, введя адрес в соответствующее поле.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

В компании объясняют: "Все потребители поделены на шесть очередей. Если ограничения вводятся для трех очередей, временно отключают электроэнергию примерно у половины населения региона. Увеличение количества очередей охватывает большую часть абонентов, тогда как при меньшем количестве свет остается доступным большинству потребителей".

Отключение электроэнергии: прогноз эксперта

По словам эксперта по энергетике и руководителя Лиги энергетического развития Украины Александра Голиздры, кратковременное похолодание продолжительностью один-два дня не представляет серьезной угрозы для энергосистемы.

"На данный момент нет оснований ожидать масштабных или длительных отключений электроэнергии", - подчеркнул он.

Отключение электроэнергии - новости по теме

Как писал ранее Главред, в большинстве регионов Украины в понедельник, 29 декабря, будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Кроме того, после атаки энергетики Украины начались экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики не действуют.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве действовали экстренные отключения. Аварийные отключения рассчитаны до момента стабилизации работы энергосистемы.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

