Зеленский сказал, когда в Украине отменят военное положение и откроют границы

Кратко:
- Военное положение отменят, кога война закончится
- Без гарантий безопасности Украина не может считать войну завершённой
- Гарантии предполагают международный мониторинг и участие партнеров Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что военное положение в Украине будет отменено после завершения войны и получения Киевом гарантий безопасности. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, военное положение отменят после завершения войны.
"Прежде всего мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. Именно так. Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности эта война реально не закончилась. Мы не можем признать, что она закончилась. Потому что может быть риск с таким соседом повторной агрессии", – сказал Зеленский.
О каких гарантиях безопасности идет речь
Зеленский сказал, что в контексте гарантий безопасности речь идет о мониторинге партнеров и их присутствии.
"Я думаю, мы серьезно настроены, мы с партнерами это проговорим, как мы сможем доработать все документы. И если мы найдем все же возможности совсем, с американцами, европейцами и с русскими, подписать 20 пунктов окончания войны, я очень настроен, что в этот момент одновременно мы получим гарантию безопасности. То есть не будем тратить время. И в тот момент, когда мы их получим, это будет для нас всех окончившаяся война", - заявил президент.
Он добавил, что будет учитываться и позиция командования армии.
"Мы это проговариваем на ставке. Мы не должны сказать, что вся инфраструктура для этого готова, для того чтобы отменять военное положение", - отметил Зеленский.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.
После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений.сВ частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.
Далее будет создана американская рабочая группа, которая будет заниматься достижением мира в Украине. Переговорщики начнут работать с Россией, и к ним могут присоединиться украинские чиновники.
В начале января лидеры стран "коалиции решительных" соберутся в Париже. На встрече планируется определить конкретный вклад каждой страны в обеспечение безопасности Украины.
Стоит отметить, что Трамп также провел переговоры с главой РФ. Во время телефонного разговора Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны.
Как пишет Fox News, Путин и Зеленский могут провести прямые переговоры. Если разговор состоится, что это будут первые прямые переговоры двух президентов за последние 5 лет.
29 декабря Зеленский рассказал детали переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Президенты обсудили мирный план из 20-ти пунктов и гарантии безопасности для Украины. Трамп рассказал Зеленскому, на какие шаги готов пойти Путин.
Что не так с гарантиями безопасности для Украины: мнение эксперта
Гарантии безопасности для Украины в виде 5 ст. Устава НАТО или Будапештского меморандума работать не будут. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Я не верю в пункты предложенных гарантий безопасности. Они не будут работать. Это опять-таки элемент политической игры, не больше и не меньше. От этого не следует ожидать ничего масштабного", - считает Коваленко.
Он считает, что войска союзников не примут участие в боевых действиях в Украине.
"Мы никогда не увидим европейских военнослужащих, которые будут защищать наши позиции", - считает эксперт.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
