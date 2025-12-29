Зеленский сказал, когда в Украине отменят военное положение и откроют границы

Без гарантий безопасности война в Украине реально не закончится, считает президент.

Владимир Зеленский сказал, когда отменят военное положение / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Кратко:

Военное положение отменят, кога война закончится

Без гарантий безопасности Украина не может считать войну завершённой

Гарантии предполагают международный мониторинг и участие партнеров Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что военное положение в Украине будет отменено после завершения войны и получения Киевом гарантий безопасности. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, военное положение отменят после завершения войны.

"Прежде всего мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. Именно так. Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности эта война реально не закончилась. Мы не можем признать, что она закончилась. Потому что может быть риск с таким соседом повторной агрессии", – сказал Зеленский.

О каких гарантиях безопасности идет речь

Зеленский сказал, что в контексте гарантий безопасности речь идет о мониторинге партнеров и их присутствии.

"Я думаю, мы серьезно настроены, мы с партнерами это проговорим, как мы сможем доработать все документы. И если мы найдем все же возможности совсем, с американцами, европейцами и с русскими, подписать 20 пунктов окончания войны, я очень настроен, что в этот момент одновременно мы получим гарантию безопасности. То есть не будем тратить время. И в тот момент, когда мы их получим, это будет для нас всех окончившаяся война", - заявил президент.

Он добавил, что будет учитываться и позиция командования армии.

"Мы это проговариваем на ставке. Мы не должны сказать, что вся инфраструктура для этого готова, для того чтобы отменять военное положение", - отметил Зеленский.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений.сВ частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.

Далее будет создана американская рабочая группа, которая будет заниматься достижением мира в Украине. Переговорщики начнут работать с Россией, и к ним могут присоединиться украинские чиновники.

В начале января лидеры стран "коалиции решительных" соберутся в Париже. На встрече планируется определить конкретный вклад каждой страны в обеспечение безопасности Украины.

Стоит отметить, что Трамп также провел переговоры с главой РФ. Во время телефонного разговора Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны.

Как пишет Fox News, Путин и Зеленский могут провести прямые переговоры. Если разговор состоится, что это будут первые прямые переговоры двух президентов за последние 5 лет.

29 декабря Зеленский рассказал детали переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Президенты обсудили мирный план из 20-ти пунктов и гарантии безопасности для Украины. Трамп рассказал Зеленскому, на какие шаги готов пойти Путин.

Что не так с гарантиями безопасности для Украины: мнение эксперта

Гарантии безопасности для Украины в виде 5 ст. Устава НАТО или Будапештского меморандума работать не будут. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Я не верю в пункты предложенных гарантий безопасности. Они не будут работать. Это опять-таки элемент политической игры, не больше и не меньше. От этого не следует ожидать ничего масштабного", - считает Коваленко.

Он считает, что войска союзников не примут участие в боевых действиях в Украине.

"Мы никогда не увидим европейских военнослужащих, которые будут защищать наши позиции", - считает эксперт.

