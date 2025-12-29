Укр
Зеленский сказал, когда в Украине отменят военное положение и откроют границы

Анна Ярославская
29 декабря 2025, 11:43
186
Без гарантий безопасности война в Украине реально не закончится, считает президент.
Владимир Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский сказал, когда отменят военное положение / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Кратко:

  • Военное положение отменят, кога война закончится
  • Без гарантий безопасности Украина не может считать войну завершённой
  • Гарантии предполагают международный мониторинг и участие партнеров Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что военное положение в Украине будет отменено после завершения войны и получения Киевом гарантий безопасности. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, военное положение отменят после завершения войны.

видео дня

"Прежде всего мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. Именно так. Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности эта война реально не закончилась. Мы не можем признать, что она закончилась. Потому что может быть риск с таким соседом повторной агрессии", – сказал Зеленский.

О каких гарантиях безопасности идет речь

Зеленский сказал, что в контексте гарантий безопасности речь идет о мониторинге партнеров и их присутствии. 

"Я думаю, мы серьезно настроены, мы с партнерами это проговорим, как мы сможем доработать все документы. И если мы найдем все же возможности совсем, с американцами, европейцами и с русскими, подписать 20 пунктов окончания войны, я очень настроен, что в этот момент одновременно мы получим гарантию безопасности. То есть не будем тратить время. И в тот момент, когда мы их получим, это будет для нас всех окончившаяся война", - заявил президент.

Он добавил, что будет учитываться и позиция командования армии.

"Мы это проговариваем на ставке. Мы не должны сказать, что вся инфраструктура для этого готова, для того чтобы отменять военное положение", - отметил Зеленский.

Смотрите видео - Зеленский сказал, когда отменят военное положение:

Скриншот

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений.сВ частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.

Далее будет создана американская рабочая группа, которая будет заниматься достижением мира в Украине. Переговорщики начнут работать с Россией, и к ним могут присоединиться украинские чиновники.

В начале января лидеры стран "коалиции решительных" соберутся в Париже. На встрече планируется определить конкретный вклад каждой страны в обеспечение безопасности Украины.

Стоит отметить, что Трамп также провел переговоры с главой РФ. Во время телефонного разговора Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны.

Как пишет Fox News, Путин и Зеленский могут провести прямые переговоры. Если разговор состоится, что это будут первые прямые переговоры двух президентов за последние 5 лет.

29 декабря Зеленский рассказал детали переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Президенты обсудили мирный план из 20-ти пунктов и гарантии безопасности для Украины. Трамп рассказал Зеленскому, на какие шаги готов пойти Путин.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Что не так с гарантиями безопасности для Украины: мнение эксперта

Гарантии безопасности для Украины в виде 5 ст. Устава НАТО или Будапештского меморандума работать не будут. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Я не верю в пункты предложенных гарантий безопасности. Они не будут работать. Это опять-таки элемент политической игры, не больше и не меньше. От этого не следует ожидать ничего масштабного", - считает Коваленко.

Он считает, что войска союзников не примут участие в боевых действиях в Украине.

"Мы никогда не увидим европейских военнослужащих, которые будут защищать наши позиции", - считает эксперт.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

война в Украине военное положение Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины
