Почти 100 часов без света: в Вышгороде восстановили электроснабжение

Кратко:
- В Вышгороде полностью восстановили электроснабжение
- Энергетики работали круглосуточно для ликвидации последствий атак
- На левобережье области временно действуют аварийные отключения
В Вышгороде после почти четырех суток без электричества энергетики наконец-то вернули свет в дома жителей. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Также возобновлено теплоснабжение в пострадавших общинах Обуховского района.
"На данный момент полностью запитан Вышгород: все люди уже со светом после почти 100 часов борьбы с тьмой", - написал он.
"Спасибо энергетикам, спасателям и коммунальщикам, работавшим днем и ночью, чтобы как можно скорее вернуть свет и тепло в дома людей. Отдельное спасибо жителям общин — за выдержку, единство и взаимопомощь", – добавил Калашник.
В течение недели аварийные бригады энергетиков возобновили электроснабжение для 356 500 семей в 46 населенных пунктах Киевской области, пострадавших в результате российских атак. В то же время, восстановительные работы продолжаются в районах, где повреждения были наиболее сложными. На левобережье региона временно действуют экстренные отключения.
"Вся критическая инфраструктура запитано, есть водоотвод, водоснабжение, теплоноситель, работают пункты несокрушимости", - сообщил Калашник.
31 декабря в ДТЭК сообщили, что Вышгород снова со светом после массированной атаки. Энергетики возобновили электроснабжение для более 9 тысяч семей. Враг сильно повредил подстанцию. Работы длились 4 суток без остановок.
Об актуальных отключениях света сегодня можно почитать в материале: Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год.
Часть украинцев могут не отключать от света
Кабинет министров разрабатывает возможности, чтобы не выключать электроэнергию по графику потребителям, у которых продолжались аварийные отключения по 8 часов. Именно эти районы будут стараться не вносить в плановые графики.
"Сейчас Министерство энергетики работает, чтобы такого не происходило и сидевшие более 8 часов без электричества не попадали сразу в план графиков отключений", — рассказал вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
Решение направлено на снижение нагрузки на людей, уже пострадавших от длительных перебоев с электроснабжением.
Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января свет у бытовых потребителей с большой вероятностью будет, ведь в праздничные дни промышленность в Украине не работает, а значит потребление в Украине становится меньше. Такой прогноз озвучил член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
Впрочем, на. ситуацию с ограничениями влияют и другие факторы. Среди них - погода и обстрелы страны-агрессора России.
Даже если погода будет благоприятной, предсказать, какая у оккупантов стратегия и будут ли они целиться в энергообъекты Украины на Новый год невозможно.
Ракетно-дроновый удар по Украине и отключение света
Как писал Главред, в ночь на 27 декабря в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников. Оккупанты запустили и крылатые ракеты.
В Украине гремели взрывы. Основным направлением атаки был Киев и область.
Под ударами врага были объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.
В Киеве и Киевской области из-за вражеских атак на энергетические объекты остались без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч.
Самая сложная ситуация была в Броварах и Вышгороде из-за поражения подстанции Укрэнерго. По его словам, повреждения были "болезненными", что привело к значительным разрушениям. Время восстановления индивидуально для каждого объекта.
Другие новости:
- "Света может не быть по несколько дней": названо условие увеличения отключений
- Зима под угрозой блэкаута: эксперт озвучил тревожный сценарий для столицы
- РФ не может погрузить в блэкаут Украину, но существует другая угроза - эксперт
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред