Почти 100 часов без света: в Вышгороде восстановили электроснабжение

За неделю свет вернули более чем 356 тысячам семей в 46 населённых пунктах Киевской области.

После масштабного обстрела энергетики 27 декабря люди сутками сидели без света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС, скриншот

Кратко:

В Вышгороде полностью восстановили электроснабжение

Энергетики работали круглосуточно для ликвидации последствий атак

На левобережье области временно действуют аварийные отключения

В Вышгороде после почти четырех суток без электричества энергетики наконец-то вернули свет в дома жителей. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Также возобновлено теплоснабжение в пострадавших общинах Обуховского района.

"На данный момент полностью запитан Вышгород: все люди уже со светом после почти 100 часов борьбы с тьмой", - написал он.

"Спасибо энергетикам, спасателям и коммунальщикам, работавшим днем и ночью, чтобы как можно скорее вернуть свет и тепло в дома людей. Отдельное спасибо жителям общин — за выдержку, единство и взаимопомощь", – добавил Калашник.

В течение недели аварийные бригады энергетиков возобновили электроснабжение для 356 500 семей в 46 населенных пунктах Киевской области, пострадавших в результате российских атак. В то же время, восстановительные работы продолжаются в районах, где повреждения были наиболее сложными. На левобережье региона временно действуют экстренные отключения.

"Вся критическая инфраструктура запитано, есть водоотвод, водоснабжение, теплоноситель, работают пункты несокрушимости", - сообщил Калашник.

31 декабря в ДТЭК сообщили, что Вышгород снова со светом после массированной атаки. Энергетики возобновили электроснабжение для более 9 тысяч семей. Враг сильно повредил подстанцию. Работы длились 4 суток без остановок.

Об актуальных отключениях света сегодня можно почитать в материале: Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год.

Часть украинцев могут не отключать от света

Кабинет министров разрабатывает возможности, чтобы не выключать электроэнергию по графику потребителям, у которых продолжались аварийные отключения по 8 часов. Именно эти районы будут стараться не вносить в плановые графики.

"Сейчас Министерство энергетики работает, чтобы такого не происходило и сидевшие более 8 часов без электричества не попадали сразу в план графиков отключений", — рассказал вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Решение направлено на снижение нагрузки на людей, уже пострадавших от длительных перебоев с электроснабжением.

Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января свет у бытовых потребителей с большой вероятностью будет, ведь в праздничные дни промышленность в Украине не работает, а значит потребление в Украине становится меньше. Такой прогноз озвучил член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Впрочем, на. ситуацию с ограничениями влияют и другие факторы. Среди них - погода и обстрелы страны-агрессора России.

Даже если погода будет благоприятной, предсказать, какая у оккупантов стратегия и будут ли они целиться в энергообъекты Украины на Новый год невозможно.

Очереди отключения света - что это такое / Инфографика: Главред

Ракетно-дроновый удар по Украине и отключение света

Как писал Главред, в ночь на 27 декабря в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников. Оккупанты запустили и крылатые ракеты.

В Украине гремели взрывы. Основным направлением атаки был Киев и область.

Под ударами врага были объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

В Киеве и Киевской области из-за вражеских атак на энергетические объекты остались без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч.

Самая сложная ситуация была в Броварах и Вышгороде из-за поражения подстанции Укрэнерго. По его словам, повреждения были "болезненными", что привело к значительным разрушениям. Время восстановления индивидуально для каждого объекта.

