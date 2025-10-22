Свечки и фонарики не пригодятся: как можно сделать свет без электричества

Кратко:
- Свет можно сделать без фонариков и керосиновых ламп
- Нужны зарядное устройство и литиевый аккумулятор
Аварийные и плановые отключения электроэнергии, которые проводятся в связи с обстрелами со стороны российских оккупантов, вынуждают искать способы освещения жилища. Поэтому возникает вопрос, как сделать свет во время отключения электроэнергии. Мы расскажем об одном из лайфхаков, который нашли в Интернете.
Автор YouTube-канала TRY ELECTRONICS показал, как дома организовал освещение, которого достаточно, чтобы был свет в комнате.
Чем заменить свет, если нет электричества
Понадобится зарядное устройство и литиевый аккумулятор
В своем видео автор показывает, что как только отключается питание, автоматически включается лампа, способная освещать достаточно большую комнату. Как только электроснабжение включается, лампа гаснет.
Как все подключается
Чтобы сделать такую схему с освещением, нужно зарядное устройство с USB-выходом (LiitoKala) и аккумулятором. К нему нужно подключить лампу. В этом случае устройство работает одновременно как источник питания для лампы во время отключения света и зарядкой аккумулятора при наличии электроснабжения.
Как все работает
В видео показано, что когда электроэнергия есть, она заряжает аккумулятор и питает смартфон. Лампа в этот момент выключена. Во время отключения электричества зарядное устройство переключает питание на лампу, после чего в ней появляется свет, и она начинает освещать комнату.
Благодаря этому способу можно избежать использование свечек, фонариков и керосиновых ламп. Их применение не всегда удобно и безопасно.
Все, что необходимо, можно приобрести давно привычным и удобным способом, о котором рассказал автор видео.
Смотрите видео, как сделать свет в комнате, когда нет электричества:
Об источнике: Try Electronics
Try Electronics – украинский канал на YouTube. Тематика – информация и развлечения для всех, кто интересуется электроникой, техникой, а также современными устройствами. В частности, тв-боксами, мультимедийным оборудованием и комнатными регуляторами.
У канала более 15 млн просмотров, указано в описании.
