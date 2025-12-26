Сильные снегопады накроют Украину: в какие регионы 'ворвется' непогода

Украинцев предупредили об ухудшении погоды.

Прогноз погоды на выходные / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода на выходных

В каких регионах будет идти снег 27-28 декабря

В Украине прогнозируется неустойчивая и ветреная погода в течение следующих дней. Штормовой ветер ожидается в западных и южных областях. Возможен также снег и небольшие морозы. Об этом сообщает метеоролог Игорь Кибальчич.

Он отмечает, что ожидаемые погодные условия могут осложнить деятельность энергетической, транспортной и коммунальной отраслей хозяйства.

Кибальчич призвал водителей и пешеходов быть особенно внимательными и осторожными.

Погода 27 декабря

В субботу, на западе будет облачно. Ночью без осадков, днем местами мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер северо-западный, до 20 м/с. Температура: ночью -1...-6 °С, днем -3...+2 °С.

В северных и центральных регионах страны пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...-6 °С, днем -4...+1 °С.

В южной половине страны и в Крыму также ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с, в Одесской области возможны порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 0...-5 °С, в дневные часы -2...+3 °С.

На востоке страны в ночные и утренние часы возможен небольшой снег, днем осадки маловероятны. Кое-где сохранится гололедица. Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с. Температура ночью -3...-8 °С, днем от 0 до -5 °С.

Прогноз погоды 27 декабря / фото: meteoprog

Погода 28 декабря

В воскресенье, 28 декабря, почти все регионы Украины будет засыпать снегом. Следовательно, на западе Украины 28 декабря прогнозируют снег, мокрый снег, местами значительные осадки. Метель, на дорогах гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный, 9 - 14 м/с, местами порывы, 17 - 22 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 °С, в дневные часы -4...+1 °С.

В северных областях также пройдет снег, местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1...-6 °С, днем -4...+1 °С.

В центральной части Украины погода будет неустойчивой. В течение суток будет выпадать снег, мокрый снег, местами значительный. На дорогах - гололедица. Ветер преимущественно северо-западного направления, 7 - 12 м/с, ночью и утром порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -4...+1 °С.

На юге Украины и в Крыму ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, ночью местами с дождем. Возможно налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер западный/северо-западный, 9 - 14 м/с, в Одесской области порывы, 17 - 22 м/с. В течение дня и ночи столбики термометров будут колебаться между -3...+2 °С.

В восточных регионах ожидается слабая метель, будет идти снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер ночью южный, днем западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 °С, днем -4...+1 °С.

Прогноз погоды 28 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Наталья Диденко говорила, что в пятницу, 26 декабря, в Украине прогнозируют снег, сильный ветер и метели. В то же время, наименьшая вероятность осадков в западных областях.

В то же время погода в Украине на выходных, 27-28 декабря, будет влажной, облачной, с периодическим небольшим мокрым снегом.

Как писал Главред, в Украину пришла настоящая зима. Ухудшение погодных условий может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Такое предупреждение утром 26 декабря опубликовали в ГСЧС.

