До -13 градусов, снег и штормовой ветер: Украину накрыла непогода

Анна Ярославская
26 декабря 2025, 10:32
Синоптики предупреждают: сильный ветер и снег осложнят ситуацию на дорогах.
Киев засыпало снегом
Киев засыпало снегом / Коллаж: Главред, фото: Fаcebook zaiarnyi_pasha, facebook.com/KyivTvoyeMisto

Кратко:

  • В Украину пришли морозы, снег и сильный ветр
  • Погодна ухудшилась по всей стране
  • Объявлен первый уровень опасности (желтый)

В Украину пришла настоящая зима. Ухудшение погодных условий может привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Такое предупреждение утром 26 декабря опубликовали в ГосЧС.

"Зима из Карпат спустилась на всю Украину. По состоянию на утро 26 декабря на горе Поп Иван облачно, ветер северо-западный 12м/с, температура воздуха -11°С", - говорится в сообщении.

Украину засыпало снегом
Украину засыпало снегом / Фото: t.me/dsns_telegram

​По всей стране в течение дня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

"Одевайтесь теплее и будьте внимательны на дорогах! Пусть снежная зима дарит хорошее настроение и проходит без травм!", - добавили спасатели.

В Украине объявлен желтый уровень опасности
В Украине объявлен желтый уровень опасности / facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине на сегодня

Погода на территории Украины 26 декабря будет по настоящему зимней.

"Атмосферные фронты с севера обусловят облачное небо, в ночные часы в северных, большинстве восточных и центральных областей, а днем ​​по всей территории Украины кроме крайнего запада снег. Вместе с этим на дорогах будет образовываться гололедица", - пишет Укргидрометцентр.

Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7-12 м/с, ночью в северных областях, днем ​​в Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, что будет обуславливать метели.

"Что касается температурного фона, то за счет увеличения облачности мороз несколько ослабнет, таким образом в ближайшую ночь ожидаем в пределах -4..-9 градусов, в Карпатах и ​​на Прикарпатье до 13 градусов мороза, дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0...5 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 26 декабря
Погода в Украине 26 декабря / facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве 26 декабря

Согласно прогнозу погоды, сегодня в Киеве и области будет облачно. Ночью умеренный, днем ​​- небольшой снег; на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура по области ночью 4-9° мороза, днем ​​0-5° мороза. В Киеве ночью 6-8° мороза, днем ​​0-2° мороза.

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и в городе Киев.

26 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах - гололедица.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - отмечают синоптики.

Погода в Киеве сегодня
Погода в Киеве сегодня / facebook.com/UkrHMC

В КГВА сообщили, что 182 единицы спецтехники Киевавтодора с ночи работают на улицах города. Прежде всего, коммунальщики очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.

Также задействованы 122 работника в составе 23 бригад по ручной уборке. На придомовых территориях снег убирают работники управляющих компаний. В парках и скверах снег убирают "зеленстроевцы": привлечены 43 единицы техники и 673 работника.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов – проявлять осторожность и не забывать носить фликеры в темное время суток", - говорится в сообщении.

  • В Киеве выпал снег
    В Киеве выпал снег Фото: Fаcebook zaiarnyi_pasha, facebook.com/KyivTvoyeMisto
Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 26 декабря в Украине ожидается снег, сильный ветер и метели. В то же время возможно потепление. Наименьшая вероятность осадков будет в западных областях. Температура воздуха повысится днем в пятницу до -3...+2°C.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в Украине ожидается существенное похолодание из-за мощного скандинавского антициклона, который смещается в сторону Украины. Начиная с 24 декабря, температура воздуха будет снижаться до небольших, а местами и умеренных морозов. В отдельных регионах прогнозируют снегопады, на дорогах образуется гололедица. Наиболее морозная погода придется на 25 - 26 декабря, а к выходным температура понемногу будет повышаться, местами даже до небольшой оттепели.

К слову, предсказать погоду можно с помощью косточки хурмы — это забавный и ненаучный способ составить прогноз погоды на зиму.

