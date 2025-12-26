До -13 градусов, снег и штормовой ветер: Украину накрыла непогода

Кратко:
- В Украину пришли морозы, снег и сильный ветр
- Погодна ухудшилась по всей стране
- Объявлен первый уровень опасности (желтый)
В Украину пришла настоящая зима. Ухудшение погодных условий может привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Такое предупреждение утром 26 декабря опубликовали в ГосЧС.
"Зима из Карпат спустилась на всю Украину. По состоянию на утро 26 декабря на горе Поп Иван облачно, ветер северо-западный 12м/с, температура воздуха -11°С", - говорится в сообщении.
По всей стране в течение дня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
"Одевайтесь теплее и будьте внимательны на дорогах! Пусть снежная зима дарит хорошее настроение и проходит без травм!", - добавили спасатели.
Погода в Украине на сегодня
Погода на территории Украины 26 декабря будет по настоящему зимней.
"Атмосферные фронты с севера обусловят облачное небо, в ночные часы в северных, большинстве восточных и центральных областей, а днем по всей территории Украины кроме крайнего запада снег. Вместе с этим на дорогах будет образовываться гололедица", - пишет Укргидрометцентр.
Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7-12 м/с, ночью в северных областях, днем в Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, что будет обуславливать метели.
"Что касается температурного фона, то за счет увеличения облачности мороз несколько ослабнет, таким образом в ближайшую ночь ожидаем в пределах -4..-9 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье до 13 градусов мороза, дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0...5 градусов мороза", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве 26 декабря
Согласно прогнозу погоды, сегодня в Киеве и области будет облачно. Ночью умеренный, днем - небольшой снег; на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура по области ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза. В Киеве ночью 6-8° мороза, днем 0-2° мороза.
В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и в городе Киев.
26 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах - гололедица.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - отмечают синоптики.
В КГВА сообщили, что 182 единицы спецтехники Киевавтодора с ночи работают на улицах города. Прежде всего, коммунальщики очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.
Также задействованы 122 работника в составе 23 бригад по ручной уборке. На придомовых территориях снег убирают работники управляющих компаний. В парках и скверах снег убирают "зеленстроевцы": привлечены 43 единицы техники и 673 работника.
"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов – проявлять осторожность и не забывать носить фликеры в темное время суток", - говорится в сообщении.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 26 декабря в Украине ожидается снег, сильный ветер и метели. В то же время возможно потепление. Наименьшая вероятность осадков будет в западных областях. Температура воздуха повысится днем в пятницу до -3...+2°C.
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в Украине ожидается существенное похолодание из-за мощного скандинавского антициклона, который смещается в сторону Украины. Начиная с 24 декабря, температура воздуха будет снижаться до небольших, а местами и умеренных морозов. В отдельных регионах прогнозируют снегопады, на дорогах образуется гололедица. Наиболее морозная погода придется на 25 - 26 декабря, а к выходным температура понемногу будет повышаться, местами даже до небольшой оттепели.
К слову, предсказать погоду можно с помощью косточки хурмы — это забавный и ненаучный способ составить прогноз погоды на зиму.
Вам также может интересно:
- Зимой авто "ест" больше топлива: эксперты рассказали, как реально сэкономить
- Сливать или оставлять бензин в газонокосилке на зиму: окончательный ответ специалистов
- Как настроить бойлер зимой, чтобы сэкономить деньги: об этом знают единицы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред