После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

На Украину надвигается непогода.

Прогноз погоды на 26 декабря / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 26 декабря

В каких регионах будет бушевать непогода

В пятницу, 26 декабря, в Украине прогнозируют снег, сильный ветер и метели. В то же время возможно потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она прогнозирует, что наименьшая вероятность осадков будет в западных областях.

Диденко предупреждает, что завтра на дорогах - гололедица.

Температура воздуха повысится днем в пятницу до -3...+2°C.

"Снег принесут атмосферные фронты, повсюду потеплеет", - написала Диденко.

Погода 26 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве 26 декабря

В Киеве 26 декабря будет идти снег, будет дуть сильный ветер, возможны метели, ветер будет северо-западного происхождения.

В столице завтра потеплеет до нуля.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Какой будет погода на Новый год 2026 - прогноз

Синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит в интервью Главреду рассказал, что в новогоднюю ночь мы можем увидеть немного снега на земле.

"Относительно морозов. В дневные часы это будет в пределах 0 градусов - 5. В ночные часы немного будет снижаться температура, местами по северо-востоку могут быть низкие значения температуры. Теплее всего будет на юге и западе страны. Там в дневные часы могут быть около нуля градусов +1. В ночные часы от 4 до -6", - прогнозирует Семилит.

Как писал Главред, в Украине 25 декабря будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Диденко сообщала, что 25 декабря погоду Украины еще будет определять антициклон, поэтому будет преобладать сухая и порой даже солнечная погода.

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что на этой неделе в отдельных регионах прогнозируют снегопады, на дорогах образуется гололедица.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

