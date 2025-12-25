Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

Марина Фурман
25 декабря 2025, 12:25
83
На Украину надвигается непогода.
погода, зима
Прогноз погоды на 26 декабря / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 26 декабря
  • В каких регионах будет бушевать непогода

В пятницу, 26 декабря, в Украине прогнозируют снег, сильный ветер и метели. В то же время возможно потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она прогнозирует, что наименьшая вероятность осадков будет в западных областях.

видео дня

Диденко предупреждает, что завтра на дорогах - гололедица.

Температура воздуха повысится днем в пятницу до -3...+2°C.

"Снег принесут атмосферные фронты, повсюду потеплеет", - написала Диденко.

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам
Погода 26 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве 26 декабря

В Киеве 26 декабря будет идти снег, будет дуть сильный ветер, возможны метели, ветер будет северо-западного происхождения.

В столице завтра потеплеет до нуля.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Какой будет погода на Новый год 2026 - прогноз

Синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит в интервью Главреду рассказал, что в новогоднюю ночь мы можем увидеть немного снега на земле.

"Относительно морозов. В дневные часы это будет в пределах 0 градусов - 5. В ночные часы немного будет снижаться температура, местами по северо-востоку могут быть низкие значения температуры. Теплее всего будет на юге и западе страны. Там в дневные часы могут быть около нуля градусов +1. В ночные часы от 4 до -6", - прогнозирует Семилит.

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в Украине 25 декабря будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Диденко сообщала, что 25 декабря погоду Украины еще будет определять антициклон, поэтому будет преобладать сухая и порой даже солнечная погода.

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что на этой неделе в отдельных регионах прогнозируют снегопады, на дорогах образуется гололедица.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода Киев погода завтра погода на выходные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

12:25Синоптик
Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

12:00Интервью
Украину сковали сильные морозы: возможны ли более длительные отключения света

Украину сковали сильные морозы: возможны ли более длительные отключения света

11:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

Последние новости

12:36

Джамала спела "Щедрик" под аккомпанемент своего сына: теплое видео

12:25

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

12:03

"Полный набор": дочь Скрябина рассекретила свой диагноз

12:00

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

11:58

Китаю выгодна война в Украине: эксперт объяснил, когда Пекин изменит позицию

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому ГодуУкраину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году
11:34

Украину сковали сильные морозы: возможны ли более длительные отключения света

11:29

Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

10:35

Украинцам начислят 2 000 грн на медицинское обследование: кто может получить деньги

10:32

Чем растопить лед без соли: развенчан миф о кофейной гуще

Реклама
09:18

РФ атаковала Украину в Рождественскую ночь: фиксируют перебои с водой и светомФото

09:02

"Тихая ночь? Не в мою смену!": Селин Дион в костюме Гринча насмешила Сеть

08:57

Выплаты на детей по-новому: кому и сколько будут платить в 2026 году

08:25

Трамп на Рождество вспомнил об Украине: что он сказал

08:11

Денисенко в темноте с кутей, Павлики с песнями: как украинские звезды отмечают Рождество

08:10

20 пунктов Зеленского: Украина отказывается от границ 1991 года и кофе в Ялте?мнение

08:08

Путин еще 20 лет назад угрожал конфликтом из-за Украины: что диктатор говорил о НАТО

06:45

Дроны атаковали порт в Краснодарском крае РФ: вспыхнул масштабный пожар

06:10

Как попытка Кремля сыграть в "отрезание Украины от моря" будет иметь зеркальные последствиямнение

05:55

Молчал о войне 4 года: известный российский артист высказал свою позициюВидео

05:12

Как настроить бойлер зимой, чтобы сэкономить деньги: об этом знают единицы

Реклама
04:30

Радость и достаток свалятся на голову трем знакам зодиака - кто они

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящего хомяка за 29 секунд

03:36

Вместо кофе: какой утренний напиток помогает сохранить здоровье пищеварения

02:30

Жир исчезнет без следа: как отмыть кухонный фартук из плитки, стекла, стали и камня

01:30

"Девушка Человека-паука" Зендея спровоцировала слухи о беременности

00:12

Сколько украинской земли захватила РФ в 2025 году: в Bild раскрыли цену "успехов" Кремля

24 декабря, среда
23:46

Папины гены: как сейчас выглядит единственная биологическая дочь Тома Круза

23:31

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

23:18

"Ближе, чем когда-либо": в США назвали новые сроки окончания войны

23:10

Хватит пяти минут: знаки зодиака, которые влюбляются с первого взгляда

22:37

София Ротару по-особенному поздравила с Рождеством

22:29

Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

22:21

Любовь всей жизни: какие животные выбирают спутника только один раз

22:12

Почему советские магазины напоминали поле битвы: что было настоящим трофеем в СССР 80-х

21:53

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

21:37

От трипольцев до сегодняшнего дня: 10 фактов о Рождестве, которые доказывают уникальность украинцев

21:29

Галкин на украинском языке обратился к украинцам - что он сказал

21:24

Кого ждет трансформация, свобода и новые горизонты: гороскоп на 2026 год

21:07

Всего 1,5 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рухнули

20:59

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

Реклама
20:44

В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

20:43

Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса, но при условии – WP

20:27

Гороскоп для Львов на 2026-й: год великих перемен и взлётаВидео

20:12

"Работать не будут": Коваленко объяснил, что не так с гарантиями безопасности для Украины

19:48

"Несмотря на все беды": Зеленский назвал единое желание украинцев на РождествоВидео

19:42

Резко влупит 13-градусный мороз: погода на Рождество будет удивлять холодиной

19:31

Как будут отключать свет 25 декабря: когда не будет электроэнергии

19:27

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

19:10

20 пунктов Зеленского: быстрый мир или продолжение переговоров?мнение

18:52

РФ будет добиваться внесения изменений в проект мирного плана – Bloomberg

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять