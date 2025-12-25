После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 26 декабря
- В каких регионах будет бушевать непогода
В пятницу, 26 декабря, в Украине прогнозируют снег, сильный ветер и метели. В то же время возможно потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она прогнозирует, что наименьшая вероятность осадков будет в западных областях.
Диденко предупреждает, что завтра на дорогах - гололедица.
Температура воздуха повысится днем в пятницу до -3...+2°C.
"Снег принесут атмосферные фронты, повсюду потеплеет", - написала Диденко.
Погода в Киеве 26 декабря
В Киеве 26 декабря будет идти снег, будет дуть сильный ветер, возможны метели, ветер будет северо-западного происхождения.
В столице завтра потеплеет до нуля.
Какой будет погода на Новый год 2026 - прогноз
Синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит в интервью Главреду рассказал, что в новогоднюю ночь мы можем увидеть немного снега на земле.
"Относительно морозов. В дневные часы это будет в пределах 0 градусов - 5. В ночные часы немного будет снижаться температура, местами по северо-востоку могут быть низкие значения температуры. Теплее всего будет на юге и западе страны. Там в дневные часы могут быть около нуля градусов +1. В ночные часы от 4 до -6", - прогнозирует Семилит.
Погода в Украине - новости по теме
Как писал Главред, в Украине 25 декабря будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Диденко сообщала, что 25 декабря погоду Украины еще будет определять антициклон, поэтому будет преобладать сухая и порой даже солнечная погода.
Синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что на этой неделе в отдельных регионах прогнозируют снегопады, на дорогах образуется гололедица.
Читайте также:
- Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество
- Сильное похолодание со снегом накроет Украину: мощный мороз будет даже днем
- Внезапная атака 7-балльной бури: когда закончится геомагнитный шторм
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред