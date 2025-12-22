Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество
- Когда похолодает в Киеве
Во вторник, 23 декабря, в Украине будет морозная погода. Практически по всей территории страны днем будет около нуля градусов, лишь на Закарпатье и в Крыму ожидается на пару градусов теплее. Прогноз погоды на завтра в своем Telegram-канале опубликовала синоптик Наталья Диденко.
Небольшой снег 23 декабря ожидается на западе, на севере и кое-где в центре. На юге и востоке - без осадков.
На Сочельник и на Рождество, 24-25 декабря, ожидается похолодание до -2...-9 градусов, в ночные часы до -9...-12 градусов.
Несмотря на мороз и снег, может выйти солнышко - не исключены прояснения.
Погода в Киеве на завтра
В столице Украины во вторник, 23 декабря, будет около нуля. Ожидается небольшой снег.
"На сочельник и Рождество в столице - прояснение и морозное похолодание", - добавила синоптик.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в Украине ожидается существенное похолодание из-за мощного скандинавского антициклона, который смещается в сторону Украины. Начиная с 24 декабря, температура воздуха будет снижаться до небольших, а местами и умеренных морозов. В отдельных регионах прогнозируют снегопады, на дорогах образуется гололедица. Наиболее морозная погода придется на 25 - 26 декабря, а к выходным температура по-немногу будет повышаться, местами даже до небольшой оттепели.
К слову, предсказать погоду можно с помощью косточки хурмы — это забавный и ненаучный способ составить прогноз погоды на зиму.
Если вам интересны другие признаки, предсказывающие погоду, читайте материал: Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты.
