Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

Уже завтра в некоторых регионах Украины ожидается небольшой снег.

В Украину идут морозы: прогноз погоды на 23–25 декабря / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

Когда похолодает в Киеве

Во вторник, 23 декабря, в Украине будет морозная погода. Практически по всей территории страны днем будет ​​около нуля градусов, лишь на Закарпатье и в Крыму ожидается на пару градусов теплее. Прогноз погоды на завтра в своем Telegram-канале опубликовала синоптик Наталья Диденко.

Небольшой снег 23 декабря ожидается на западе, на севере и кое-где в центре. На юге и востоке - без осадков.

На Сочельник и на Рождество, 24-25 декабря, ожидается похолодание до -2...-9 градусов, в ночные часы до -9...-12 градусов.

Несмотря на мороз и снег, может выйти солнышко - не исключены прояснения.

Погода в Киеве на завтра

В столице Украины во вторник, 23 декабря, будет около нуля. Ожидается небольшой снег.

"На сочельник и Рождество в столице - прояснение и морозное похолодание", - добавила синоптик.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в Украине ожидается существенное похолодание из-за мощного скандинавского антициклона, который смещается в сторону Украины. Начиная с 24 декабря, температура воздуха будет снижаться до небольших, а местами и умеренных морозов. В отдельных регионах прогнозируют снегопады, на дорогах образуется гололедица. Наиболее морозная погода придется на 25 - 26 декабря, а к выходным температура по-немногу будет повышаться, местами даже до небольшой оттепели.

К слову, предсказать погоду можно с помощью косточки хурмы — это забавный и ненаучный способ составить прогноз погоды на зиму.

Если вам интересны другие признаки, предсказывающие погоду, читайте материал: Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

