Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

Анна Ярославская
22 декабря 2025, 12:36
122
Уже завтра в некоторых регионах Украины ожидается небольшой снег.
Погода в Украине
В Украину идут морозы: прогноз погоды на 23–25 декабря / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество
  • Когда похолодает в Киеве

Во вторник, 23 декабря, в Украине будет морозная погода. Практически по всей территории страны днем будет ​​около нуля градусов, лишь на Закарпатье и в Крыму ожидается на пару градусов теплее. Прогноз погоды на завтра в своем Telegram-канале опубликовала синоптик Наталья Диденко.

Небольшой снег 23 декабря ожидается на западе, на севере и кое-где в центре. На юге и востоке - без осадков.

видео дня

На Сочельник и на Рождество, 24-25 декабря, ожидается похолодание до -2...-9 градусов, в ночные часы до -9...-12 градусов.

Несмотря на мороз и снег, может выйти солнышко - не исключены прояснения.

Погода в Киеве на завтра

В столице Украины во вторник, 23 декабря, будет около нуля. Ожидается небольшой снег.

"На сочельник и Рождество в столице - прояснение и морозное похолодание", - добавила синоптик.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в Украине ожидается существенное похолодание из-за мощного скандинавского антициклона, который смещается в сторону Украины. Начиная с 24 декабря, температура воздуха будет снижаться до небольших, а местами и умеренных морозов. В отдельных регионах прогнозируют снегопады, на дорогах образуется гололедица. Наиболее морозная погода придется на 25 - 26 декабря, а к выходным температура по-немногу будет повышаться, местами даже до небольшой оттепели.

К слову, предсказать погоду можно с помощью косточки хурмы — это забавный и ненаучный способ составить прогноз погоды на зиму.

Если вам интересны другие признаки, предсказывающие погоду, читайте материал: Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Наталья Диденко новости Украины Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

12:36Синоптик
Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

10:59Фронт
Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

10:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

Последние новости

14:14

Купила сумочку и сорвала куш: в Англии женщина продала уникальный товар

14:10

Актер-воин Фединчик раскрыл, как демобилизировался из ВСУ: "Встановили титановую конструкцию"

14:01

"Классический монтаж": Тарас Цымбалюк удивил признанием о родителях

13:53

Где на самом деле родился Кузьма Скрябин: интересные локации в родном городе музыканта

13:32

Выборы президента во время военного положения: в Раде формируют рабочую группу

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:30

Екатерина Остапчук сделала заявление про вторую беременность — детали

13:28

Почему у человека две ноздри, а не одно большое отверстие: ученые дали объяснение

13:09

РФ модернизировала дрон-камикадзе "Молния": в ГУР раскрыли новую тактику оккупантовФото

13:01

Сплетни и скандалы: самые громкие разводы украинских знаменитостей в 2025 году

Реклама
12:45

Сладости, которые не навредят фигуре: что можно есть даже на диете

12:44

Как прошли съемки предновогоднего благотворительного выпуска "Танцы со звездами" на 1+1 УкраинаВидео

12:36

Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

12:18

Новый год под подозрением: топ-5 лучших рождественских детективов

12:15

Большинство водителей совершают ошибку: какие вещи опасно оставлять в машине зимой

12:12

Забрали в карету скорой: шоумен-воин Салем показал последствия ранения на фронтеВидео

12:11

Нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь: эксперты дали однозначный ответВидео

12:07

Что нельзя хранить на туалетном столике в ванной: главные ошибки

11:43

Больше, чем территория: какую реальную ценность Донбасс имеет для России

11:30

Молчун Игорь Николаев попал в скандал с женой - поклонники ошеломлены

11:01

Звезда "Оно 2" совершил самоубийство - жена сделала заявление

Реклама
10:59

Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

10:48

Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

10:34

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

10:31

"Разрыв остается огромным": в Politico раскрыли детали мирных переговоров в США

10:02

"Чтобы не сглазили": холостяк Терен публично показал новую избранницу

09:40

Грузовой поезд сошел с рельсов из-за атаки "Шахеда": детали аварии возле Коростеня

09:39

Как ускорить работу старого ноутбука: "воскресить" можно даже 10-летнее устройствоВидео

09:18

Наталье Могилевской отказал известный продюсер - причина

09:15

Отключение света в Украине — графики на 22 декабря (обновляется)

09:06

Как месяц вашего рождения влияет на брак: что говорят астрологи

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 декабря (обновляется)

09:03

Президента России, который сможет встать на колени в Буче, мы не дождемсямнение

09:01

Минус 100 млн долларов: ГУР уничтожило российские истребители Су-30 и Су-27Видео

08:46

Дроны атаковали порт Тамань на Кубани: повреждены два суда и трубопровод

08:39

Воевал в Чечне, Сирии и Украине: в Москве подорвали авто с топ-военным армии РФ

08:28

Деньги - не Украине: Вэнс распространил месседж относительно нового курса Трампа

08:15

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:34

На Житомирщине локомотив сошел с рельсов: есть раненые, ряд поездов меняет движение

06:54

США продвигают мирный план: Уиткофф раскрыл детали переговоров с Киевом и Москвой

06:44

Вопрос, который стоит в глазах всего путинского окружениямнение

Реклама
05:41

Вызывают боль и стресс у животных: какие опасные ошибки совершают владельцы кошек

04:45

Дочь принца Уильяма готовят к передаче титула — детали

04:20

Волхвы знали места: где в Украине массово находят древние сокровища и как их искатьВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке уличного художника за 31 секунду

03:16

Как часто нужно менять постельное белье: эксперты дали однозначный ответ

02:30

Как снизить риск развития деменции: ученые ошеломили неожиданным решением

02:01

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

00:56

Штраф за "обед": какие продукты могут имитировать опьянение в организме

00:03

Угроза растет: Россия готовится к серии массированных атак в ближайшее время

21 декабря, воскресенье
23:26

США могут пойти "ва-банк": громкое заявление о передаче Tomahawk Украине

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять