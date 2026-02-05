Теплых дней будет мало: известна дата возвращения сильных морозов в Украину

Синоптик сказала, что в дальнейшем в Украине будет теплее, но с осадками.

Погода в Украине 6 февраля / фото: УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 6 февраля, порадует небольшим "плюсом", ведь сильные морозы уже отступили. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Сильные морозы пока отступили, влажная и более теплая Атлантика посыпает Украину снегом, ветер от противостояния восточного антициклона и западной циклоничности усиливается, температура воздуха местами уже показывает крошечные "плюсы"", - подчеркнула она. видео дня

Карта осадков / фото: t.me/PohodaNatalka

По ее прогнозу, завтра ожидается снег, мокрый снег, на западе и юге с дождем. На востоке - без существенных осадков. Ветер останется юго-восточным, сильным, порывистым.

Температура воздуха ночью на севере и в центре ожидается в пределах -3...-8 градусов, на востоке -8...-12, на западе и юге около нуля.

Днем 6 февраля температура поднимется до -2...-7 градусов, на западе и юге -1...+3 градуса, в Закарпатье и Крыму +2...+8 градусов.

Погода 6 февраля / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу ожидается снег и сильный ветер юго-восточного направления. Температура воздуха в течение суток составит -3...-6 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

"В дальнейшем в Украине будет сравнительно теплее, хотя и с осадками. С 9 по 11 февраля ожидается похолодание, снова антициклон", - подытожила Диденко.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Изменение погоды в Украине

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань заявлял, что потепление в Украине будет медленным.

"Тяжелый, сухой и холодный воздух не так быстро сдвинется. Поэтому на очень резкое изменение погоды не рассчитываем", - отметил он.

Кроме того, по его словам, уже с 8-9 февраля следует ожидать новую волну холода скандинавского происхождения.

Как сообщал Главред, во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, туман и гололедица на дорогах. В области объявлен желтый уровень опасности.

В Тернопольской области с 5 по 9 февраля на дорогах будет гололедица. Также возможны сильные порывы ветра - 15 - 20 м/с. Во всей области объявлено штормовое предупреждение.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявлял, что во второй половине недели в западных областях, а в выходные на большей части территории страны пройдет снег, местами с дождем.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

