Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ выставила новый ультиматум на переговорах в Абу-Даби: СМИ узнали детали

Руслана Заклинская
5 февраля 2026, 13:52
555
На второй день переговоров в Абу-Даби стало известно об аппетитах Кремля в отношении Донбасса.
РФ выставила новый ультиматум на переговорах в Абу-Даби: СМИ узнали детали
Мирные переговоры в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Главное:

  • Россия требует признания Донбасса российским
  • На переговорах обсуждают экономику, территории и прекращение огня
  • Гарантии безопасности для Украины могут включать не миротворцев

На мирных переговорах в Абу-Даби Россия повысила свои требования относительно статуса Донбасса. Кремль стремится не только к контролю над регионом, но и к официальному признанию Донбасса российским. Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на "западный источник".

В ходе переговоров обсуждаются экономические вопросы, территории и механизм прекращения огня. Российская делегация подчеркивает необходимость признания международным сообществом своего контроля над оккупированным Донбассом. Источники отмечают, что для Москвы этот вопрос является "крайне важным", но не уточняется, идет ли речь только об участниках переговоров или о международном признании.

видео дня

Кроме того, Россия требует вывода украинских войск из Донбасса как условия для прекращения огня. Источник также отметил, что гарантии безопасности для Украины могут предусматривать не миротворцев, а быстрое реагирование многонациональных сил.

"Мы видим, что безусловно есть прогресс и хорошее, позитивное движение вперед", - сказал посланник Путина Кирилл Дмитриев о переговорах, цитирует Sky News.

В то же время глава украинской делегации, руководитель СНБО Рустем Умеров сообщил, что второй день переговоров проходит в тех же форматах, что и первый. Сначала состоятся трехсторонние консультации, а затем групповая работа и синхронизация позиций.

Было ли энергетическое перемирие результатом переговоров - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду подчеркнул, что никаких официальных договоренностей между Украиной и Россией о прекращении ударов по энергетике не существовало. Говорить о нарушении невозможно, поскольку Россия ничего не обещала.

По словам эксперта, факты ударов не являются неожиданностью и не связаны напрямую с переговорами. Москва с самого начала заявляла, что боевые действия будут продолжаться независимо от переговоров.

Клочок добавил, что перенос переговоров на 4-5 февраля показывает, что Украина формирует собственную позицию, а без участия США вести переговоры с Россией было бы нецелесообразно.

Переговоры в Абу-Даби 4-5 февраля - что известно

Напомним, 4 февраля украинская делегация начала первые встречи по мирному урегулированию в Абу-Даби. Работа ведется в отдельных группах по направлениям с последующей синхронизацией позиций. Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что переговоры проходят по директивам президента Зеленского для достижения достойного и длительного мира.

5 февраля в Абу-Даби начался второй день мирных переговоров Украины, США и России. Работа продолжается в том же формате, что и 4 февраля.

Как сообщал Главред, посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что на втором раунде мирных переговоров США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными - первом за пять месяцев. Обсуждение дальнейших обменов будет продолжаться.

Читайте также:

Об источнике: Sky News

Sky News - британский 24-часовой новостной телеканал. Входит в группу каналов компании Sky, которая, в свою очередь, является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности, в гостиничных международных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины мирные переговоры Переговоры в Абу-Даби
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина провела обмен пленными с РФ - кого вернули из плена

Украина провела обмен пленными с РФ - кого вернули из плена

15:03Война
РФ выставила новый ультиматум на переговорах в Абу-Даби: СМИ узнали детали

РФ выставила новый ультиматум на переговорах в Абу-Даби: СМИ узнали детали

13:52Война
Теплых дней будет мало: известна дата возвращения сильных морозов в Украину

Теплых дней будет мало: известна дата возвращения сильных морозов в Украину

13:07Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с Россией

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с Россией

Последние новости

15:03

Украина провела обмен пленными с РФ - кого вернули из плена

15:03

Есть на каждой кухни: чем избавиться от плесени и конденсата на окнахВидео

14:52

Во Львове женщина стреляла в военнослужащих ТЦК и полицейских

14:50

Мороз не отступает с Полтавщины: местных жителей предупредили об изменении погоды

14:31

"Главное - это пить": Могилевская призналась, как похудела на 25 кг

Реальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - КлочокРеальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - Клочок
14:08

На Ровно надвигается потепление: какая будет погода в регионе 6 февраля

14:04

Въезд в страны ЕС для украинцев станет платным: почему и сколько придется отдать

14:00

Наследство без завещания: кому и в какой очереди достанется имущество

13:56

Какой автомобиль является лучшим в мире: он опередил даже Audi и BMW

Реклама
13:52

РФ выставила новый ультиматум на переговорах в Абу-Даби: СМИ узнали детали

13:33

Синоптики объявили в Харькове желтую опасность: какая будет погода

13:19

Мелочь, но критически важна: зачем в иллюминаторе самолета отверстие

13:07

Теплых дней будет мало: известна дата возвращения сильных морозов в Украину

13:00

В Польше под землей существует большой необычный город: в чем его особенность

12:44

Украина, РФ и США согласовали обмен 314 пленными - Виткофф

12:40

Как понять, что вы перелили цветок: главные признаки и советы

12:36

Гороскоп на завтра 6 февраля: Стрельцам - впечатляющие новости, Водолеям - похвала

12:14

"Будет просто остров": командир удивил сроками и сценарием распада РоссииВидео

12:06

Ракеты "Фламинго" поразили полигон, где запускают "Орешник": какие последствия

12:00

60–75 дней до грядки: как правильно рассчитать посев перца

Реклама
11:48

Два областных центра Украины под угрозой: военный предупредил, что задумал враг

11:15

Китайский гороскоп на завтра 6 февраля: Обезьянам - страх, Свиньям - тревога

11:04

Печеный картофель будет еще более хрустящим: нужно добавить один простой продукт

11:03

Леся Никитюк готовится к свадьбе с женихом-военным - детали

11:03

Удар по кошелькам украинцев: ценники на один продукт упорно ползут вверх

11:00

Пропала отсрочка в Резерв+: что говорят в Минобороны и что советуют адвокаты

10:53

У оккупантов катастрофа на фронте: РФ много где остановила штурмовые действия

10:33

Удача не уйдет: 7 растений, которые очищают дом от негатива и приносят счастье

10:16

Нападение РФ на Украину и окончание войны: в Трампа сделали громкое заявление

09:58

В ОАЭ стартовал второй день переговоров Украины, России и США: первые детали

09:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 февраля (обновляется)

09:20

В РФ заявили об отказе от ядерных ограничений: что изменится уже с 5 февраля

09:16

Представитель Макрона провёл тайные переговоры в Кремле: о чем говорили - Reuters

09:05

Деньги снова пойдут: с 5 февраля три знаки зодиака выходят из финансовой ямы

09:00

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-мВидео

08:37

"Ищет выход из войны": генерал Келлог сделал громкое заявление о провале Путина

08:35

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

08:26

Смена тактики и переброска сил: россияне активизировались на одном направлении

08:25

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:24

Ночная атака на Киев: повреждены дома, вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФотоВидео

Реклама
06:46

Дрон ударил по двору многоэтажки в Сумах: что известно о последствияхВидео

06:30

Готовится всего несколько минут: рецепт божественного салатаВидео

06:15

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

06:10

Трамп поможет закончить войну: верить или нетмнение

05:52

Застряли в прошлом: три знака зодиака, которые больше всего склонны к ностальгии

05:05

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с РоссиейВидео

04:41

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мышки с сыром за 31 с

03:30

Финансовый взрыв недели: четыре знака зодиака получат денежное вознаграждение

03:16

Густой туман, мороз и гололедица: на Львовщине прогнозируют опасную погоду

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять