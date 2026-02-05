РФ выставила новый ультиматум на переговорах в Абу-Даби: СМИ узнали детали

На второй день переговоров в Абу-Даби стало известно об аппетитах Кремля в отношении Донбасса.

Мирные переговоры в Абу-Даби

Главное:

Россия требует признания Донбасса российским

На переговорах обсуждают экономику, территории и прекращение огня

Гарантии безопасности для Украины могут включать не миротворцев

На мирных переговорах в Абу-Даби Россия повысила свои требования относительно статуса Донбасса. Кремль стремится не только к контролю над регионом, но и к официальному признанию Донбасса российским. Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на "западный источник".

В ходе переговоров обсуждаются экономические вопросы, территории и механизм прекращения огня. Российская делегация подчеркивает необходимость признания международным сообществом своего контроля над оккупированным Донбассом. Источники отмечают, что для Москвы этот вопрос является "крайне важным", но не уточняется, идет ли речь только об участниках переговоров или о международном признании.

Кроме того, Россия требует вывода украинских войск из Донбасса как условия для прекращения огня. Источник также отметил, что гарантии безопасности для Украины могут предусматривать не миротворцев, а быстрое реагирование многонациональных сил.

"Мы видим, что безусловно есть прогресс и хорошее, позитивное движение вперед", - сказал посланник Путина Кирилл Дмитриев о переговорах, цитирует Sky News.

В то же время глава украинской делегации, руководитель СНБО Рустем Умеров сообщил, что второй день переговоров проходит в тех же форматах, что и первый. Сначала состоятся трехсторонние консультации, а затем групповая работа и синхронизация позиций.

Было ли энергетическое перемирие результатом переговоров - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду подчеркнул, что никаких официальных договоренностей между Украиной и Россией о прекращении ударов по энергетике не существовало. Говорить о нарушении невозможно, поскольку Россия ничего не обещала.

По словам эксперта, факты ударов не являются неожиданностью и не связаны напрямую с переговорами. Москва с самого начала заявляла, что боевые действия будут продолжаться независимо от переговоров.

Клочок добавил, что перенос переговоров на 4-5 февраля показывает, что Украина формирует собственную позицию, а без участия США вести переговоры с Россией было бы нецелесообразно.

Переговоры в Абу-Даби 4-5 февраля - что известно

Напомним, 4 февраля украинская делегация начала первые встречи по мирному урегулированию в Абу-Даби. Работа ведется в отдельных группах по направлениям с последующей синхронизацией позиций. Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что переговоры проходят по директивам президента Зеленского для достижения достойного и длительного мира.

5 февраля в Абу-Даби начался второй день мирных переговоров Украины, США и России. Работа продолжается в том же формате, что и 4 февраля.

Как сообщал Главред, посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что на втором раунде мирных переговоров США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными - первом за пять месяцев. Обсуждение дальнейших обменов будет продолжаться.

