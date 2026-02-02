Кремль согласился - названо место переговоров Путина и Зеленского, чего от них ждать

Встреча Зеленского и Путина необходима для обсуждения ключевых аспектов мирного соглашения, в частности территорий и Запорожской АЭС, подчеркнули в МИД Украины.

Переговоры Зеленского и Путина - где и когда они состоятся и чего ожидать / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Когда и где могут состояться переговоры Зеленского и Путина,

Какое условие выдвинули Зеленскому для переговоров с Путиным,

Какие темы будут обсуждаться на встрече Путина и Зеленского и каковы возможные последствия переговоров ,

Переговоры при посредничестве США, состоявшиеся в Абу-Даби, породили осторожные ожидания относительно дальнейших шагов — вплоть до потенциальной встречи на высшем уровне между Владимиром Зеленским и диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Впрочем, из Кремля уже прозвучали четкиеусловия для организации переговоров с украинским президентом.

Главред собрал главное, что стоит знать о возможных переговорах Зеленского с Путиным.

Когда могут состояться переговоры Зеленского и Путина

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием США, Украины и России прошли в позитивном ключе и открыли возможность для потенциальной встречи президента Владимира Зеленского с военным преступником и президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

По итогам переговоров, состоявшихся 23–24 января, стороны не исключают проведения в ближайшее время новых встреч в этом же формате в Абу-Даби, а их результат может определить, состоится ли личный контакт между лидерами Украины и России.

Как сообщает Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников, в Вашингтоне рассматривают эти переговоры как важный этап перехода к следующей фазе диалога по урегулированию войны в Украине.

"Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", — сообщил один из чиновников США на условиях анонимности.

Представители США также предполагают, что успешное продолжение переговоров и достижение конкретных сдвигов могут создать основу для встречи Зеленского и Путина, которая теоретически могла бы пройти в Киеве или Москве и стать знаковым событием после длительного перерыва в прямых контактах.

"Мы считаем, что эти встречи должны состояться перед встречей лидеров. Мы не думаем, что мы далеки от этого. Если мы продолжим двигаться по текущему пути, мы дойдем до этого", — указал американский чиновник.

Какое условие выдвинули Зеленскому для переговоров с Путиным — где могут состояться переговоры

28 января помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Зеленского с Путиным может состояться в Москве.

В комментарии российским пропагандистским СМИ он отметил, что Путин неоднократно заявлял о готовности принять украинского президента в Москве при условии его реальной настроенности на переговоры.

Также Ушаков заверил, что в случае визита Зеленскому якобы будут гарантировать безопасность. По его словам, тема возможной встречи Путина и Зеленского неоднократно поднималась во время телефонных разговоров президента РФ с президентом США Дональдом Трампом.

"И во время этих разговоров Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность", - сказал Ушаков.

Зеленский пригласил Путина в Киев

В ответ президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идеюпроведения встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, пригласив его приехать в Киев. Об этом глава государства сказал во время разговора с журналистами, передает РБК-Украина.

"Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же, как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина настроена на предметные договоренности, направленные на реальное завершение войны, и заинтересована в такой встрече лидеров, которая могла бы дать практический результат. Он также отметил, что когда одна из сторон не стремится к переговорам, но не может открыто об этом заявить, тогда и появляются предложения провести встречу в Москве, что, по его словам, является вполне очевидным.

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Президент в очередной раз подчеркнул серьезность намерений Украины по прекращению войны, отметив, что Киев готов рассматривать любой реальный формат переговоров на уровне глав государств. Он признал, что трудно прогнозировать результат такой встречи, однако убежден, что он в любом случае был бы более значимым, чем нынешняя ситуация.

Также Зеленский отметил, что Украина последовательно поддерживает участие европейских партнеров в переговорном процессе, хотя не уверен, что другие стороны согласятся на такой формат именно при обсуждении самых сложных вопросов на уровне лидеров, а не, например, тем безопасности гарантий.

По его словам, он готов к любой модели переговоров, которая действительно способна привести к завершению войны.

"Но в Москве и в Беларуси это просто невозможно и абсолютно понятно почему - потому что это государства, одно из которых является агрессором, начавшим и ведущим войну против нас, убивающим нас, а другая страна является его партнером в этих действиях", - резюмирует глава государства.

Как в Москве отреагировали на приглашение Путина в Киев

Комментируя заявление Зеленского о приглашении Путина в Киев и отклонении переговоров в Москве, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава Кремля якобы не приглашал президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для проведения переговоров.

Таким образом Песков полностью опроверг предыдущее заявление помощника Путина Ушакова, который впервые и поднял тему возможных переговоров лидеров стран в Москве.

"Эти заявления мы тоже видели и слышали. Я бы напомнил, что инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал и не предлагал никаких встреч Зеленскому. О встрече просил Зеленский. <...> И на это Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве", — заявил Песков.

Дмитрий Песков / Скриншот

Впоследствии Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского провести трехсторонние переговоры на уровне лидеров с участием Украины, России и США для обсуждения территориальных вопросов, отметил, что такие переговоры возможны только в Москве.

"Зеленский предлагает контакты. Президент Путин отметил, что переговоры возможны в Москве. Эта позиция остается нашей и последовательной. Мы сохраняем открытость для переговоров и готовы продолжать работу по линии рабочих групп в интересах урегулирования на Украине", — сказал Песков.

В то же время российская сторона заверяет в готовности продолжать диалог. По словам Пескова, процесс урегулирования войны является сложным и многомерным: по отдельным вопросам стороны смогли продвинуться вперед, тогда как по другим достижение компромисса остается проблемным. Кроме того, он сообщил, что второй этап работы трехсторонней группы Россия–США–Украина по вопросам безопасности запланирован в Абу-Даби на среду–четверг.

Какие темы могут обсуждаться на встрече Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямой встрече с главой Кремля Владимиром Путиным для обсуждения наиболее чувствительных аспектов возможного мирного соглашения, в частности вопросов территорий и Запорожской атомной электростанции. В то же время основным препятствием на пути к мирному урегулированию остается позиция Москвы. Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, Украина рассчитывает на подписание мирного плана, состоящего из 20 пунктов, при условии достижения согласия по всем положениям документа. На данный момент открытыми остаются именно самые сложные вопросы, касающиеся территорий и Запорожской АЭС.

"Именно для их решения президент (Зеленский, — ред.) готов встретиться с Путиным и это обсудить. Впрочем, препятствием в мирном процессе по-прежнему остается Россия", — сказал глава МИД.

Проект мирного плана из 20 пунктов — основные условия / Инфографика: Главред

Комментируя вопрос о том, кто должен согласовывать так называемый мирный план и какой юридический статус он будет иметь, глава МИД пояснил, что речь идет о рамочном документе из 20 пунктов, который на данном этапе имеет двусторонний характер и предусматривает подписание Украиной и Соединенными Штатами.

"Ну и с Россией - должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс. Впрочем, европейская сторона - с нами, она присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности", - резюмировал Сибига.

Каковы возможные последствия переговоров Зеленского и Путина – смогут ли они договориться

Президент Владимир Зеленский заявлял, что вопрос территорий должен обсуждаться непосредственно между ним и Владимиром Путиным, и эту позицию поддержал Дональд Трамп. В то же время сама по себе возможная встреча лидеров Украины и России вряд ли приведет к конкретным договоренностям по территориальному урегулированию. Об этом в интервью Главреду говорил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Я здесь тотальный скептик, почему – объясню и приведу аргументы. Учитывая официальные позиции по территориальному вопросу России и Украины, которые остаются неизменными, даже теоретический компромисс по статусу оккупированных территорий (чьи они – украинские или российские) невозможен. Вообще невозможен. Предлагать можно разные варианты, но позиции Киева и Москвы диаметрально противоположны, точек соприкосновения нет. Если бы не было российской аннексии оккупированных регионов, и оставалась бы только проблема Крыма, теоретически можно было бы рассматривать разные варианты, то после аннексии еще четырех областей осенью 2022 года ситуация зашла в тупик. Это, кстати, один из главных аргументов, почему так называемое всеобъемлющее мирное соглашение – тупиковый путь, который не принесет быстрого мира", – указал он.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

По его мнению, быстрого компромисса ожидать не стоит, ведь территориальный вопрос – лишь один из многих сложных и спорных аспектов. Переговорный процесс может растянуться на месяцы или даже годы, а по ряду направлений довольно быстро станет понятно, что стороны заходят в тупик и договоренностей достичь не удастся.

Что нужно, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась

Фесенко также отмечал, что встреча Зеленского и Путина теоретически возможна, и идею такого формата ранее озвучивал сам украинский президент, настаивая на участии Дональда Трампа в качестве третьей стороны, необходимой для содержательных переговоров.

Несмотря на согласие Трампа, политолог считает, что со стороны Кремля это может быть ловушкой — попыткой спровоцировать кризис или затянуть переговоры. Во время подготовки такой встречи, по его словам, неизбежно возникнут проблемы, в частности из-за возможных новых ультиматумов со стороны Путина, который может соглашаться на контакт только при условии выполнения неприемлемых для Украины требований.

"Представим, что встреча состоится. Два человека, лидеры воюющих стран, между которыми три с половиной года продолжается кровавая война. Большая часть граждан обеих стран ненавидят друг друга. Два лидера ненавидят друг друга еще сильнее. Дело даже не в тезисе о нелегитимности, который использует Путин, нет. Здесь взаимная ненависть. Им общаться между собой будет крайне сложно, просто говорить, не то что договариваться о чем-то. Если не будет модератора этой встречи, то есть третьей стороны, например, лидера страны, где будут проходить переговоры, то даже начать разговор будет крайне сложно. Например, если встреча будет проходить в Турции, то Эрдоган, который имеет хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским, может выступить в роли такого модератора, по крайней мере, он сможет начать этот разговор. А потом могут быть какие-то попытки договоренностей", - указал он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что потенциальная встреча должна быть четко структурирована с определенной повесткой дня. Ведь позиции сторон кардинально различаются: Украина настаивает на обсуждении прекращения огня, тогда как Россия стремится заставить Киев согласиться на свои условия мирного соглашения.

"Поэтому я не ожидаю никакого прорыва и никаких конкретных договоренностей от встречи Зеленского с Путиным. В лучшем случае – согласие на то, что нужно продолжать встречи вместе с Трампом. Никаких договоренностей о завершении войны или о чем-либо еще там быть не может, разве что об обмене пленными, что будет согласовано заранее. Но точно не будет договоренностей о том, как и когда завершать войну", – резюмирует политолог.

Почему Путин не пойдет на переговоры с Зеленским

Кроме того, экономист и политтехнолог Тарас Загородний считает, что Путин вряд ли согласится на прямые переговоры. По его словам, военный преступник Владимир Путин не считает переговоры о мире с президентом Украины Владимиром Зеленским или с представителями европейских организаций соответствующими своему статусу.

Кроме того, он не воспринимает Украину как субъекта мировой политики и пытается определять наше будущее без учета позиции страны. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Телеграф UA".

"Я не верю в переговоры с Зеленским, потому что Путин не считает Украину субъектной страной. Он считает, что Украина является объектом для распределения. Вот с США, с Китаем он готов вести переговоры о судьбе Украины", — подчеркнул он.

Загородний подчеркнул, что если Путин согласится на прямые переговоры с Зеленским, это будет политически невыгодно для него. Российская политическая система, сформированная выходцами из КГБ, не считает Зеленского серьезным и легитимным лидером, из-за чего его недооценили.

Загородний добавляет, что Путин вряд ли захочет вести переговоры с представителями Еврокомиссии и, вероятно, ограничится контактами только с отдельными европейскими лидерами, такими как Макрон или представители Великобритании. По мнению эксперта, никаких реальных результатов от переговоров с ведущими европейскими странами ожидать не стоит.

"Разве что-то изменится? Разве Путин изменит свою позицию, что Украина должна сдаться, как он хочет. Нет, ничего не изменится. Поэтому могут быть разговоры, но ни о чем. Пока Путин будет у власти, — он будет воевать", — резюмирует аналитик.

