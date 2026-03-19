График отключений переписали: свежие графики для Днепра и области на 20 марта

Графики отключений могут корректироваться в течение дня в соответствии с решениями "Укрэнерго" и состоянием сети.

Энергокомпании устанавливают разные интервалы отключения электроэнергии

Кратко:

Отключения в Днепре будут действовать с 08:00 до 22:00

Свет будут отключать поочередно для большинства групп

Графики могут меняться по указанию Укрэнерго

В пятницу, 12 марта, в Днепре и Днепропетровской области будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они будут длиться с 08:00 до 22:00 и затронут подавляющее большинство районов.

В области реализацию графиков будут обеспечивать операторы систем распределения — ДТЭК и ЦЭК. Энергоснабжение будут ограничивать на несколько часов для всех групп, за исключением отдельных случаев.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

1.1 Очередь: Свет будет весь день

1.2 Очередь: Отсутствует с 08:00 до 09:30

2.1 Очередь: Отсутствует с 16:30 до 20:00

2.2 Очередь: Отсутствует с 08:00 до 09:30 и с 17:30 до 20:00

3.1 Очередь: Отсутствует с 20:00 до 22:00

3.2 Очередь: Отсутствует с 20:00 до 22:00

4.1 Очередь: Отсутствует с 09:30 до 11:00

4.2 Очередь: Отсутствует с 09:30 до 13:00

5.1 Очередь: Свет будет весь день

5.2 Очередь: Свет будет весь день

6.1 Очередь: Отсутствует с 16:00 до 17:30

6.2 Очередь: Отсутствует с 13:00 до 16:30

Узнать точное время отключения по конкретному адресу можно на официальном сайте ДТЭК через онлайн-сервисы.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

1.1 Очередь: Отсутствует с 08:00 до 11:00

1.2 Очередь: Отсутствует с 08:00 до 11:00

2.1 Очередь: Отсутствует с 11:00 до 13:00

2.2 Очередь: Свет будет весь день

3.1 Очередь: Отсутствует с 13:00 до 16:00

3.2 Очередь: Свет будет весь день

4.1 Очередь: Отсутствует с 20:00 до 22:00

4.2 Очередь: Отсутствует с 20:00 до 22:00

5.1 Очередь: Свет будет весь день

5.2 Очередь: Свет будет весь день

6.1 Очередь: Отсутствует с 16:00 до 20:00

6.2 Очередь: Отсутствует с 16:00 до 20:00

Энергетики призывают жителей рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки.

В то же время отмечается, что графики отключений могут корректироваться в течение суток в соответствии с распоряжениями НЭК "Укрэнерго".

Расположение "Пункт несокрушимости"

Во время плановых отключений света жители Днепропетровской области могут воспользоваться "Пунктами несокрушимости". Они расположены в зданиях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочие часы.

Там можно согреться, подзарядить устройства, воспользоваться электроэнергией и водой, выпить горячий чай и отдохнуть.

Список адресов и график работы доступны на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

