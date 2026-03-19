График отключений переписали: свежие графики для Днепра и области на 20 марта

Кратко:
- Отключения в Днепре будут действовать с 08:00 до 22:00
- Свет будут отключать поочередно для большинства групп
- Графики могут меняться по указанию Укрэнерго
В пятницу, 12 марта, в Днепре и Днепропетровской области будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они будут длиться с 08:00 до 22:00 и затронут подавляющее большинство районов.
В области реализацию графиков будут обеспечивать операторы систем распределения — ДТЭК и ЦЭК. Энергоснабжение будут ограничивать на несколько часов для всех групп, за исключением отдельных случаев.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Графики отключений для абонентов ДТЭК
1.1 Очередь: Свет будет весь день
1.2 Очередь: Отсутствует с 08:00 до 09:30
2.1 Очередь: Отсутствует с 16:30 до 20:00
2.2 Очередь: Отсутствует с 08:00 до 09:30 и с 17:30 до 20:00
3.1 Очередь: Отсутствует с 20:00 до 22:00
3.2 Очередь: Отсутствует с 20:00 до 22:00
4.1 Очередь: Отсутствует с 09:30 до 11:00
4.2 Очередь: Отсутствует с 09:30 до 13:00
5.1 Очередь: Свет будет весь день
5.2 Очередь: Свет будет весь день
6.1 Очередь: Отсутствует с 16:00 до 17:30
6.2 Очередь: Отсутствует с 13:00 до 16:30
Узнать точное время отключения по конкретному адресу можно на официальном сайте ДТЭК через онлайн-сервисы.
Графики отключений для абонентов ЦЭК
1.1 Очередь: Отсутствует с 08:00 до 11:00
1.2 Очередь: Отсутствует с 08:00 до 11:00
2.1 Очередь: Отсутствует с 11:00 до 13:00
2.2 Очередь: Свет будет весь день
3.1 Очередь: Отсутствует с 13:00 до 16:00
3.2 Очередь: Свет будет весь день
4.1 Очередь: Отсутствует с 20:00 до 22:00
4.2 Очередь: Отсутствует с 20:00 до 22:00
5.1 Очередь: Свет будет весь день
5.2 Очередь: Свет будет весь день
6.1 Очередь: Отсутствует с 16:00 до 20:00
6.2 Очередь: Отсутствует с 16:00 до 20:00
Энергетики призывают жителей рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки.
В то же время отмечается, что графики отключений могут корректироваться в течение суток в соответствии с распоряжениями НЭК "Укрэнерго".
Расположение "Пункт несокрушимости"
Во время плановых отключений света жители Днепропетровской области могут воспользоваться "Пунктами несокрушимости". Они расположены в зданиях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочие часы.
Там можно согреться, подзарядить устройства, воспользоваться электроэнергией и водой, выпить горячий чай и отдохнуть.
Список адресов и график работы доступны на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред