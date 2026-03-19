Часы со светом изменились: графики отключений для Черкасской области на 20 марта

Завтра, 20 марта, для Черкасс и области по указанию НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений света для населения и промышленности. Об этом сообщило "Черкассыоблэнерго".
В "Черкассыоблэнерго" отметили, что ограничения электроснабжения вводятся из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.
Также по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для промышленности и бизнеса Черкасской области 20 марта с 08:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1: 08:00 – 10:00
- 1.2: 08:00 – 11:00
- 2.1: 10:00 – 12:00
- 2.2: 12:00 – 14:00
- 3.1: 14:00 – 16:00
- 3.2: 20:00 – 22:00
- 4.1: 20:00 – 22:00
- 4.2: 18:00 – 20:00
- 5.1: 18:00 – 20:00
- 5.2: 16:00 – 18:00
- 6.1: 16:00 – 18:00
- 6.2 – предварительно без отключений.
Как найти свою группу отключения света
Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по адресу
Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по личному счету
Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать свою очередь аварийных отключений
Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.
Пункты устойчивости в Черкассах — где найти пункты устойчивости в Черкасской области
Перечень адресов пунктов устойчивости в Черкассах и области можно найти по ссылке.
Новость дополняется...
