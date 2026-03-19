Часы со светом изменились: графики отключений для Черкасской области на 20 марта

Новости Черкассы — графики отключений для Черкасской области на 20 марта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Завтра, 20 марта, для Черкасс и области по указанию НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений света для населения и промышленности. Об этом сообщило "Черкассыоблэнерго".

В "Черкассыоблэнерго" отметили, что ограничения электроснабжения вводятся из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

Также по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для промышленности и бизнеса Черкасской области 20 марта с 08:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1: 08:00 – 10:00

1.2: 08:00 – 11:00

2.1: 10:00 – 12:00

2.2: 12:00 – 14:00

3.1: 14:00 – 16:00

3.2: 20:00 – 22:00

4.1: 20:00 – 22:00

4.2: 18:00 – 20:00

5.1: 18:00 – 20:00

5.2: 16:00 – 18:00

6.1: 16:00 – 18:00

6.2 – предварительно без отключений.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по личному счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты устойчивости в Черкассах — где найти пункты устойчивости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов устойчивости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

